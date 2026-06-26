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Buldhana News : जिल्ह्यातील पोलिस अंमलदार व हेड कॉन्स्टेबलच्या बदल्या! ३ एनपीसी यांचा समावेश

Updated On: Jun 26, 2026 | 09:45 PM IST
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सारांश

बुलढाणा जिल्ह्यात 56 पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनंतर आता 53 पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या बदल्यांमध्ये 15 सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक (ASI), 10 हेड कॉन्स्टेबल, 25 पोलिस कॉन्स्टेबल आणि 3 एनपीसी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

Buldhana News : बुलढाणा जिल्ह्यात नुकत्याच 56 पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यानंतर आता पोलिस दलात आणखी एक मोठा प्रशासकीय फेरबदल करण्यात आला आहे. बुधवारी जिल्ह्यातील 53 पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले. या बदल्यांमध्ये 15 सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक (ASI), 10 हेड कॉन्स्टेबल, 25 पोलिस कॉन्स्टेबल आणि 3 एनपीसी (नाईक पोलिस कॉन्स्टेबल) यांचा समावेश आहे. या बदल्यांमुळे जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाणे, सुरक्षा शाखा आणि विशेष विभागांमधील मनुष्यबळाचे पुनर्वाटप करण्यात आले आहे.

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सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकांमध्ये अरविंद चव्हाण यांची जानेफळ येथून अमडापूर, गजानन पाटील यांची धामणगाव बढे येथून बोराखेडी, प्रदीपकुमार जाधव यांची सिंदखेडराजा येथून पोलिस मुख्यालय, बुलढाणा येथे बदली करण्यात आली आहे. तसेच दिलीप खंडागळे (सोनाळा), दिलीप तिडके (नांदुरा), गजानन सातव (जळगाव जामोद) आणि पृथ्वीकांत इंगळे (खामगाव शहर) यांची श्री गजानन महाराज मंदिर सुरक्षा, शेगाव येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय अशोक गाढवे यांची पोलिस मुख्यालयातून मेहकर, श्रीकृष्ण गवई यांची डोणगाव येथून मेहकर, तर शेख इरफान शेख शमसोद्दीन यांची सिंदखेडराजा येथून बिबी येथे बदली झाली आहे.

हेड कॉन्स्टेबलच्या बदल्यांमध्ये नंदकिशोर पवार यांची जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखेतून बीडीडीएस पथकात, गजानन अहिर यांची हिवरखेड येथून धामणगाव बढे, विजय मेहेत्रे यांची सीएएमएस सेलमधून पोलिस अधीक्षक वाचक शाखेत, रावसाहेब मुंढे यांची अंढेरा येथून पोलिस मुख्यालयात, ज्ञानोबा चनखोरे यांची किनगाव राजा येथून देऊळगाव राजा, कांशिराम जाधव यांची नांदुरा येथून शिवाजीनगर, संतोष सुरडकर यांची धामणगाव बढे येथून बुलढाणा, अतुल आगलावे यांची शेगाव ग्रामीण येथून पोलिस नियंत्रण कक्ष, खामगाव आणि दिनकर राठोड यांची तामगाव येथून शेगाव ग्रामीण येथे बदली करण्यात आली आहे.

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या बदल्यांमुळे जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणेचे कामकाज अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे. विविध पोलिस ठाणे, नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा शाखा आणि विशेष पथकांमध्ये आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करून प्रशासनाने कार्यक्षमतेला प्राधान्य दिले आहे. बदल्यांमुळे स्थानिक पातळीवरील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच पोलिस दलातील प्रशासकीय समन्वय अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Transfers of police personnel and head constables in the district in buldhana

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Published On: Jun 26, 2026 | 09:45 PM

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