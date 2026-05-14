EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO आपल्या सदस्यांच्या सोयीसाठी दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दिशेने सातत्याने पावले उचलत आहे. यासोबतच, ATM आणि UPI द्वारे PF काढण्याच्या सुविधा सेवेत आणणार.

Updated On: May 14, 2026 | 01:45 PM
  • EPFO आपल्या सदस्यांच्या सोयीसाठी प्रक्रियेत
  • ATM आणि UPI द्वारे PF रक्कम काढण्याच्या सुविधा
  • EPFO ​​च्या नवीन उपक्रमाचा मुख्य फायदा
EPFO Change Update: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO आपल्या सदस्यांच्या सोयीसाठी दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दिशेने सातत्याने पावले उचलत आहे. यासोबतच, ATM आणि UPI द्वारे PF रक्कम काढण्या सारख्या सुविधा सेवेत आणणार आहे. सध्या या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, निवृत्ती निधीशी संबंधित आणखी एक मोठा बदल करण्यात येणार असल्याचं पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. नेमका काय असणार आहे तो बदल? समजून घेऊयात

EPFO ​​च्या नवीन उपक्रमाचा मुख्य फायदा

या संदर्भातील अद्ययावत माहितीनुसार, पीएफच्या अंतिम रकमेचा दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया automated करण्यासाठी तयारी सुरू आहे. एकदा ही प्रणाली लागू झाली की, नोकरी सोडल्यानंतर सदस्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पीएफची रक्कम हस्तांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला लक्षणीय गती मिळेल.
सध्या, EPFO ​​केवळ ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या advance claims निवारणासाठीच स्वयंचलित यंत्रणेचा वापर करते; अशा दाव्यांसाठी, दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त तीन दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. EPFO ​​च्या या नवीन उपक्रमाचा मुख्य फायदा असा आहे की, नोकरी सोडल्यानंतर आपल्या संपूर्ण पीएफ निधीची रक्कम काढण्यासाठी सदस्यांना यापुढे दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही.

EPFO आयुक्तांचे विधान

PTI च्या एका अहवालानुसार, EPFO ​​शी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला आहे की, हा बदल लवकरच अंमलात आणला जाणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सदस्यत्व ७ कोटींहून अधिक असून, हा आगामी बदल सर्व सदस्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. New Labour Code वर ASSOCHAM ने आयोजित केलेल्या एका राष्ट्रीय चर्चासत्रात बोलताना, EPFO ​​चे केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ती यांनी स्पष्ट केलं की, “आम्ही सध्या दाव्यांचे निवारण शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणात स्वयंचलित करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. ही सुविधा आतापर्यंत केवळ आगाऊ रक्कम काढण्यासाठीच उपलब्ध होती, परंतु लवकरच ही स्वयंचलित प्रक्रिया पीएफच्या अंतिम दाव्यांच्या निवारणासाठीही लागू केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.” असं विधान करत त्यांनी प्रक्रिया स्पष्ट केली.

या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही फॉर्मची गरज नाही

कृष्णमूर्ती यांनी पुढे सांगितले की, जर एखाद्या सदस्याने आपला मालक बदलला, तर त्यांच्या PF खात्याचे आपोआप निपटारा आणि हस्तांतरण करण्याची सुविधा EPFO ​​​​सुरू करत आहे. त्यांनी नमूद केले की, या उद्देशासाठी सदस्यांना आता कोणत्याही प्रकारचे फॉर्म भरण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. “तुमचा निधी तुमच्या नवीन सदस्य खात्यामध्ये आपोआप हस्तांतरित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत,” असे ते म्हणाले.
EPFO आयुक्तांच्या मते, नवीन कायदेशीर चौकटीअंतर्गत, तीन योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना १९५२ , कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना १९७६ आणि कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना १९९५ पुन्हा अधिसूचित केल्या जातील. त्यांनी टिप्पणी केली, “आम्ही कोणतेही आमूलाग्र बदल केलेले नाहीत; उलट, भूतकाळातील अनुभवांतून शिकलेले सर्व धडे यात समाविष्ट करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. Central Board of Trustees अलीकडेच मंजूर केलेले सर्व निर्णय ज्यामध्ये पीएफ काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासारख्या विविध सुधारणांचा समावेश आहे. आम्ही यात समाविष्ट केले आहेत. या तरतुदींचा नवीन योजनांमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.”
कामगारांवर कोणताही अन्याय होणार नाही

या प्रसंगी बोलताना, केंद्रीय कामगार सचिव वंदना गुरनानी यांनी सांगितले की, कामगारांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही याची खात्री करणे हेच सरकारचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, या सुधारणांकडे केवळ ‘नियमांचे पालन करण्यासाठीची एक यादी’  म्हणून न पाहता, तर एक आनंदी, निरोगी आणि उत्पादक कर्मचारी वर्ग घडवण्याच्या दिशेने उचललेले एक प्रामाणिक पाऊल म्हणून पाहण्याची जबाबदारी आता उद्योगांवर येऊन पडली आहे.

Published On: May 14, 2026 | 01:45 PM

Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; ‘या’ लोकांना होणार फायदा
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 17, 2026 | 11:40 PM
May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM
May 17, 2026 | 09:16 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM