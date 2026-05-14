Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या सायली आणि प्रिया तसंच त्यांनी सासू कल्पना या खऱ्या आयुष्यात मात्र जीवलग मैत्रीणी आहेत. नुकतंच सायलीची भुमिका साकारणारी अभिनेत्री जुई गडकरीने नुकतीच एक पोस्ट टाकली आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 01:46 PM
फोटो सौजन्य : जुई गडकरी इन्स्टाग्राम

Tharla Tar Mag Strar Pravah Serial:  असं म्हणतात की दोन पेक्षा जास्त बाय़का एकमेकींबरोबर कधीच राहू शकत नाही. मुलं एकमेकांचे जितके चांगले मित्र असतात तेवढ्या मुली चांगल्या मैत्रिणी राहत नाहीत पण हेच वाक्य मराठमोळ्या तीन नायिकांनी खोडून काढलं आहे. सध्या छोट्या पडद्यावरील ठरलं तर मग मालिका प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. याच मालिकेतील ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या सायली आणि प्रिया तसंच त्यांनी सासू कल्पना या खऱ्या आयुष्यात मात्र जीवलग मैत्रीणी आहेत. नुकतंच सायलीची भुमिका साकारणारी अभिनेत्री जुई गडकरीने नुकतीच एक पोस्ट टाकली आहे. मालिकेतील या तीन नायिका एकत्र फिरायला गेल्या आहेत.

मालिकेतील खलनायिका प्रिया म्हणजेच प्रिया तेंडुलकर, कल्पना म्हणजेच प्राजक्ता दिघे आणि सायली म्हणजेच जुई गडकरी या तिघी मिळून शेगावची ट्रिप केली. या ट्रिप दरम्यानचा फोटो अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला आहे. जुई म्हणते की, पण त्यांनी बोलावल्या शिवाय जाणं होत नाही होच खरं!४५ मिनीटांचे रोजचे एपिसोड्स, ४५ डिग्री, बुकिंग मिळेल कि नाही या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर म्हणजे सगळ्याच गोष्टी व्यवस्थित ॲडजस्ट झाल्या आणि शेगाव ला झालेलं श्री गजानन महाराजांचं सुंदर दर्शन!प्रवास सुखरुप झाला.. सगळंच छान! मन शांत झालं.

तीन लहान मुली ट्रीप ला गेल्यासारखं वाटलं! गाडीत सीट बदलुन घेतल्या, कर्राम कुर्ररुम खाऊ खाल्ला, ऊनो खेळलो(मी मातीच खात होते), शेगाव कचोरी खल्ली. सेटेशनवर गाडीची वाट बघत पुन्हा ऊनो खेळलो!! मित्राच्या आईने करुन दिलेल्या जेवणावर ताव मारला, झोपा काढल्या, सुर्यास्तानंतरही ऊष्ण वाहणारा वारा अनुभवला. स्टेशनवर पहिल्यादाच बॅटरी बग्गी मध्ये बसलो! (एकदम विमानतळावरच असल्यासारखं वाटलं)! एकुण काय तर त्यांच्या कृपेने सगळंच छान झालं.

 

 

‘ठरलं तर मग’ मालिका सध्य़ा ज्या वळणावर आहे ते पाहता प्रेक्षक देखील या मालिकेला चांगलीच पसंती देत आहेत. प्रियाचं पितळ आता उघड पडलं असून तिचे कायमचे तीन तेरा वाजलेत. या आता प्रिया यातून पुन्हा सहीसलामत सुटणार की शिक्षा होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. गेले तीन वर्ष सायली आणि अर्जुनच्या हातावर तुरी देत प्रिया प्रत्येक गुन्ह्यातून सहीसलामत सुटायची. मात्र आता प्रियाच्या पापाचा घडा भरला असल्याने प्रिया तन्वी किल्लेदार नाही तप बबली लोखंडे असल्याचं देखील सत्य समोर आहे. पुरावे समोर आल्यावर प्रियाने सत्य कबूल केलं की, किल्लेदार आणि सुभेदारांच्या संपत्ती पाहिजे असल्याने तिने सगळं केलं आणि यानंतर सायलीने प्रियाला घराबाहेर काढलं.

Published On: May 14, 2026 | 01:44 PM

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

May 15, 2026 | 09:21 PM
इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

May 15, 2026 | 09:17 PM

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM