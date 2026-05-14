IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर
आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफ शर्यतीतून मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स हे संघ अधिकृतपणे बाहेर पडले आहेत. तर, दुसरीकडे इतर कोणताही संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरलेला नाही. लीग टप्प्यातील फक्त १३ सामने बाकी आहेत. आरसीबी, जीटी, एसआरएच, पीबीकेएस, सीएसके, आरआर, डीसी आणि केकेआर यांच्या आशा अजूनही जिवंत आहेत, परंतु यापैकी काही संघांचे भवितव्य इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून आहे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु- RCB ने १६ गुण आणि १. ०५३ च्या नेट रनरेटसह गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटाकावले आहेत. आरसीबीने १२ पैकी ८ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे आरसीबीचे क्वालिफिकेशन हे जवळपास निश्चित आहे.
गुजरात टायटन्स– GT ने १२ सामन्यांपैकी आठ सामने जिंकले असून, १६ गुणांसह गुणतालिकेत दुसरे स्थान पटकावले आहे. त्यामुळे गुजरात टॉप-४ मध्ये आपले स्थान निश्चित करण्याची शक्यता आहे.
सनरायझर्स हैदराबाद– SRH ने १२ पैकी ७ सामने जिंकून १४ गुणांसह ते गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानी आहेत. त्यामुळे एसआरएची प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता ७७ टक्के वर्तवली जात आहे.
पंजाब किंग्स– ११ पैकी ६ सामने जिंकून पंजाब १३ गुणांसह गुणतालिकेत चौथ्या स्थानी आहे. त्यामुळे PBKS प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता ६३.६ टक्के इतकी आहे.
चेन्नई सुपर किंग्स– Csk संघ अजूनही प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम आहे. ११ पैकी ६ सामने जिंकून १२ गुणांसह ते पाचव्या स्थानी आहेत. त्यामुळे सीएसके क्वालिफाय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राजस्थान रॉयल्स– RR ने ११ पैकी ६ सामने जिंकून १२ गुण मिळवले आहेत. सध्या गुणतालिकेत ते सहाव्या स्थानी आहे. धमाकेदार सुरुवात केलेल्या आरआरची टॉप-४ मध्ये क्वालिफाय होण्याची शक्यता ५३ टक्के आहे.
कोलकाता नाइट रायडर्स– आरसीबीकडून पराभव झाल्यामुळे KKRची प्लेऑफ क्वालिफिकेशनची शक्यता कमी झाली आहे. त्यांनी उर्वरित सर्व सामने जिंकले तरी ते १५ गुणांपर्यतच पोहचू शकतील.
दिल्ली कॅपिटल्स– कोलकाता प्रमाणेच DC ची देखील प्लेऑफमध्ये पोहचण्याची शक्यता फार कमी आहे. दिल्लीने १२ पैकी ५ सामने जिंकून १० गुण मिळवले आहेत.
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव