IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026 Playoffs Qualification: आयपीएल २०२६ सध्या रोमांचक आणि निर्णायक टप्प्यावर पोहचला आहे. प्रत्येक सामन्यानंतर पॉईंट्स टेबलचे समीकरण बदलत आहे. त्यामुळे कोणते संघ टॉप-४ मध्ये आपली जागा निश्चित करतील हे पाहावे लागेल.

Updated On: May 14, 2026 | 01:56 PM
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री
  • प्लेऑफची शर्यत रंगली
  • RCB पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानी
  • कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री
विराट कोहलीच्या वादळी शतकी खेळाच्या जोरावर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने कोलकाता नाइट रायडर्सचा ६ विकेट्सने पराभव केला. बुधवारी(दि.१३) रायपूरमध्ये खेळलेल्या सामन्यात आरसीबीने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलदांजी करण्याचा निर्णय घेतला. केकेआरने अंगकृष्ण रघुवंशीच्या अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर २० ओव्हरमध्ये ४ विकेट्स गमावून १९२ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, आरसीबीने १९.१ ओव्हरमध्ये चार विकेट्स गमावून १९४ धावा करत सामना जिंकला. यादरम्यान, विराट कोहलीने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीतील नववे शतक पूर्ण केले. तो १०५ धावा करून नाबाद राहिला. या विजयामुळे आरसीबी १६ गुणांसह पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानी पोहचली. ज्यामुळे आरसीबीचे प्लेऑफमधील स्थान जवळपास निश्चित झाले आहे. परंतु, आरसीबीच्या विजयामुळे प्लेऑफ क्वालिफिकेशनचे समीकरण आता पूर्णपणे बददले आहे. यामुळे कोणते संघ टॉप-4 मध्ये एन्ट्री करणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

प्लेऑफची शर्यत रंगली

आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफ शर्यतीतून मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स हे संघ अधिकृतपणे बाहेर पडले आहेत. तर, दुसरीकडे इतर कोणताही संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरलेला नाही. लीग टप्प्यातील फक्त १३ सामने बाकी आहेत. आरसीबी, जीटी, एसआरएच, पीबीकेएस, सीएसके, आरआर, डीसी आणि केकेआर यांच्या आशा अजूनही जिवंत आहेत, परंतु यापैकी काही संघांचे भवितव्य इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून आहे.

कोणत्या संघाकडे प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची संधी?

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु- RCB ने १६ गुण आणि १. ०५३ च्या नेट रनरेटसह गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटाकावले आहेत. आरसीबीने १२ पैकी ८ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे आरसीबीचे क्वालिफिकेशन हे जवळपास निश्चित आहे.

गुजरात टायटन्स– GT ने १२ सामन्यांपैकी आठ सामने जिंकले असून, १६ गुणांसह गुणतालिकेत दुसरे स्थान पटकावले आहे. त्यामुळे गुजरात टॉप-४ मध्ये आपले स्थान निश्चित करण्याची शक्यता आहे.

सनरायझर्स हैदराबाद– SRH ने १२ पैकी ७ सामने जिंकून १४ गुणांसह ते गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानी आहेत. त्यामुळे एसआरएची प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता ७७ टक्के वर्तवली जात आहे.

पंजाब किंग्स– ११ पैकी ६ सामने जिंकून पंजाब १३ गुणांसह गुणतालिकेत चौथ्या स्थानी आहे. त्यामुळे PBKS प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता ६३.६ टक्के इतकी आहे.

चेन्नई सुपर किंग्स– Csk संघ अजूनही प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम आहे. ११ पैकी ६ सामने जिंकून १२ गुणांसह ते पाचव्या स्थानी आहेत. त्यामुळे सीएसके क्वालिफाय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राजस्थान रॉयल्स– RR ने ११ पैकी ६ सामने जिंकून १२ गुण मिळवले आहेत. सध्या गुणतालिकेत ते सहाव्या स्थानी आहे. धमाकेदार सुरुवात केलेल्या आरआरची टॉप-४ मध्ये क्वालिफाय होण्याची शक्यता ५३ टक्के आहे.

कोलकाता नाइट रायडर्स– आरसीबीकडून पराभव झाल्यामुळे KKRची प्लेऑफ क्वालिफिकेशनची शक्यता कमी झाली आहे. त्यांनी उर्वरित सर्व सामने जिंकले तरी ते १५ गुणांपर्यतच पोहचू शकतील.

दिल्ली कॅपिटल्स– कोलकाता प्रमाणेच DC ची देखील प्लेऑफमध्ये पोहचण्याची शक्यता फार कमी आहे. दिल्लीने १२ पैकी ५ सामने जिंकून १० गुण मिळवले आहेत.

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर
