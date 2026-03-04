Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Gokul Dudh Sangh News: गोकुळमध्ये सत्तेचे बदलणार समीकरण? हसन मुश्रीफांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ की मित्रपक्षांची कोंडी?

राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ज्याच्याकडे जितके ठराव, त्याला तेवढ़या जागा हा फॉर्म्युला पुढे केल्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार वचर्चा आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 10:09 AM
Gokul Dudh Mahasangh Election 2026,

गोकुळमध्ये सत्तेचे बदलणार समीकरण ?! हसन मुश्रीफांचा 'मास्टरस्ट्रोक' की मित्रपक्षांची कोंडी?

Follow Us:
Follow Us:
  • यावेळच्या निवडणुकीत मतांपेक्षा ‘ठरावांच्या’ ताकदीला जास्त महत्त्व आले आहे.
  • गोकुळच्या एकूण ५ हजार ४७० सभासदांमध्ये यंदा १ हजार २०० नव्या सभासदांची भर पडली आहे.
  • मुश्रीफ गटाच्या वाढत्या प्रभावामुळे महायुतीतील इतर नेत्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
Gokul Dudh Mahasangh Election 2026:  गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीत यंदा मतांची नव्हे, तर ठरावांची तलवार म्यानातून बाहेर आली आहे. ५ हजार ४७० सभासदांच्या या भव्य रणांगणात तब्बल १ हजार २०० नव्या सभासदांची भर पडल्याने सत्तेचा खखेळ अधिकच रंजक झाला आहे. विजयासाठी किमान २ हजार ८०० मतांची गरज असली, तरी प्रत्यक्षात सध्या ठराव हेच खरे गेमचेंजर ठरत आहेत.

१५० ठरावांमागे १ उमेदवारी; मुश्रीफांचा मास्टरस्ट्रोक?

राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ज्याच्याकडे जितके ठराव, त्याला तेवढ़या जागा हा फॉर्म्युला पुढे केल्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार वचर्चा आहे. प्रत्येक १५० ठरावांमागे एक उमेदवारी या समीकरणामुळे महायुतीतील पारंपरिक सरसकट जागावाटपावा फॉर्म्युला धुळीस मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. २५ संचालक पदांसाठी लढत होत असताना, कोणत्याही पॅनेलला निर्णायक आघाडी घ्यायची असेल तर किमान १४०+ ठरावांची भक्कम साखळी उभी करावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्या संचालकपदाचे इच्छुक ठसवधारकांव्या दारात ठाण मांडून बसल्याचे चित्र आहे.

Human Trafficking: पालकांनो सावधान! वर्षभरात २१३ अल्पवयीन मुलांच्या पळून जाण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक

महायुतीत अस्वस्थता; मुंबई दरबारात हालचाली

महापालिका नगरपालिका पद्धतीप्रमाणे समान वाटा मिळावा, यासाठी महायुतीतील काही नेते मुंबई पातळीवर लॉबिंग करत असल्याची चर्चा आहे. मात्र, मागील पाच वर्षांत वाढलेल्या सभासदांमध्ये मुश्रीफ गटाचे ठराव लक्षणीय असल्याने त्यांचा वरचष्मा स्पष्ट दिसत आहे. (Kolhapur Politics)

महाडिक, मंडलिक, नरके, आबिटकर गटावर दबाव

पंचवीस वर्षे सत्तेत असलेल्या महाडिक गटासाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई ठरत आहे. धनंजय मंडलिक, नरके आणि प्रकाश आबिटकर गटालाही ठरावांच्या गणितात पिछाडीवर पडण्याची भीती सतावत आहे. ठरावांची ताकद हा मुद्दा पुढे करत मुश्रीफांनी महायुतीतील इतर नेत्याना कोडीत पकडल्याचा कयास राजकीय वर्तुळात बांधला जात आहे.

धक्कादायक ! अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; आरोपीने कुटुंबियांनाही दिली जीवे मारण्याची धमकी

मतपेटीपेक्षा ठरावांची पेटी ठरणार जड

गोकुळची निवडणूक ही मतांपेक्षा ठरावावर अवलंबून असल्याने पुढील आठ दिवसांत मोठ्या राजकीय हालचाली होण्याची शक्यता आहे, महायुती एकदिलाने रणांगणात उतरणार की ठरावांच्या फॉर्म्युल्यावरून अंतर्गत धुसफूस उफाळणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. एकूणच, ‘गोकुळ’व्या या निवडणुकीत मतपेटीपेक्षा ठरावांची पेटी जड तरणार हे स्पष्ट झाले आहे, ज्याच्या गळ्यात ठरावांची माळ, त्याच्याच कपाळावर यंदा विजयाचा गुलाल उडणार, अशीच राजकीय चर्चा रंगली आहे,

 

Web Title: Gokul dudh mahasangh election 2026 power equation latest news update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 10:07 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NLM Scheme 2026: तुम्हाला माहीत आहे का? गाढवपालन करण्यासाठी केंद्राकडून मिळणार ५० लाखांचे अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर

NLM Scheme 2026: तुम्हाला माहीत आहे का? गाढवपालन करण्यासाठी केंद्राकडून मिळणार ५० लाखांचे अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर

Mar 04, 2026 | 10:57 AM
India-Pakistan Crisis: पाकिस्तानला हल्ल्याची भीती! भारत युद्धाची तयारी करत असल्याचा झरदारींनी केला दावा

India-Pakistan Crisis: पाकिस्तानला हल्ल्याची भीती! भारत युद्धाची तयारी करत असल्याचा झरदारींनी केला दावा

Mar 04, 2026 | 10:52 AM
Dinvishesh : बंगाली साहित्यिक अन् नाटककार ज्योतीन्द्रनाथ टागोर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 04 मार्चचा इतिहास

Dinvishesh : बंगाली साहित्यिक अन् नाटककार ज्योतीन्द्रनाथ टागोर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 04 मार्चचा इतिहास

Mar 04, 2026 | 10:45 AM
Women Health News: देशातील ५२ टक्के गर्भवती महिला रक्तक्षयाने ग्रस्त; राज्य सरकारने उचलले मोठे पाऊल

Women Health News: देशातील ५२ टक्के गर्भवती महिला रक्तक्षयाने ग्रस्त; राज्य सरकारने उचलले मोठे पाऊल

Mar 04, 2026 | 10:36 AM
पाहताच क्षणी तोंडाला सुटेल पाणी! युपी स्टाइलने बनवा ‘पानीवाले फुलके’, नोट करून घ्या आंबट तिखट चवीची भन्नाट रेसिपी

पाहताच क्षणी तोंडाला सुटेल पाणी! युपी स्टाइलने बनवा ‘पानीवाले फुलके’, नोट करून घ्या आंबट तिखट चवीची भन्नाट रेसिपी

Mar 04, 2026 | 10:35 AM
Airtel Recharge Plan: एकदा रिचार्ज करा आणि वर्षभर टेंशन फ्री राहा! अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार हे फायदे, केवळ इतकी आहे प्लॅनची किंमत

Airtel Recharge Plan: एकदा रिचार्ज करा आणि वर्षभर टेंशन फ्री राहा! अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार हे फायदे, केवळ इतकी आहे प्लॅनची किंमत

Mar 04, 2026 | 10:34 AM
India GDP Growth: जागतिक संकटात झेपावली भारतीय अर्थव्यवस्था; २०२६ मध्ये ७.८% वाढीचा अंदाज

India GDP Growth: जागतिक संकटात झेपावली भारतीय अर्थव्यवस्था; २०२६ मध्ये ७.८% वाढीचा अंदाज

Mar 04, 2026 | 10:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM