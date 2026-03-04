Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Israel–Iran Strike: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारतीय हवाई वाहतुकीवर परिणाम; ३,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द तर तिकीटांचे दर ९ लाखांवर

इस्त्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांनी इराणला लक्ष्य केले असले तरी त्यांचा थेट परिणाम भारतीयांवरही होत आहे. अनेक ठिकाणी हवाई क्षेत्र बंद आणि निबंध लादल्यामुळे आतापर्यंत ३,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली.

Updated On: Mar 04, 2026 | 11:32 AM
Israel–Iran Strike: इस्त्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांनी इराणला लक्ष्य केले असले तरी त्यांचा थेट परिणाम भारतीयांवरही होत आहे. अनेक ठिकाणी हवाई क्षेत्र बंद आणि निबंध लादल्यामुळे आतापर्यंत ३,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. याचा प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. रविवारी या प्रदेशात येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्या १,८०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. १,४०० हून अधिक उड्डाणेदेखील सोमवारी रद्द करण्यात आली आहेत. याचा भारतावरही परिणाम झाला आहे. एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाइसजेटने एकत्रितपणे ६३० हून अधिक मार्गांवरील उड्डाणे रद्द केली आहेत.

मध्य पूर्वेतील अनेक देशांच्या हवाई क्षेत्र बंद किंवा निर्बंध लादल्यामुळे इंडिगोने २ मार्च रोजी १६० उड्डाणे रद्द केली. भारतातून युरोप आणि अमेरिकेला जाणाऱ्या उड्डाणांवरही परिणाम झाल्याचे दिसून येते. हवाई वाहतुकीत व्यत्यय आल्याने, एअर इंडियाने सोमवारी काही भारत-युरोप आणि भारत-अमेरिका उड्डाणेदेखील रद्द केली आहेत. हवाई क्षेत्राच्या वाहतुकीच्या समस्यांमुळे लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरही परिणाम झाला आहे. या संकटामुळे एकूण ८ देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. यामध्ये इराण, इस्रायल, इराक, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, कुवेत आणि जॉर्डन यांचा समावेश आहे.

NLM Scheme 2026: तुम्हाला माहीत आहे का? गाढवपालन करण्यासाठी केंद्राकडून मिळणार ५० लाखांचे अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर

कोलकाताहून २० उड्डाणे रद्द करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या मते, रद्द करण्यात आलेल्यांमध्ये एमिरेट्सहून येणारी ४ आणि निघणारी ४ उड्डाणे, कतार एअरवेज आणि एतिहाद एअरवेजकडून येणारी दोन आणि निघणारी २ उड्डाणे, एअर अरेबियाहून येणारी एक आणि निघणारी एक उड्डाणे आणि फ्लायदुबईहून येणारी एक आणि निघणारी एक उड्डाणे यांचा समावेश आहे. निवास व्यवस्था व्यतिरिक्त, या उड्डाणांमधील बाधित प्रवाशांना इतर सेवा पुरवल्या जात आहेत. परंतु, मोठ्या संख्येने प्रवासी त्यांचे परतावे कसे मिळतील याबद्दल चिंतेत आहेत.

सोमवारी युरोपियन विमान कंपन्यांचे लंडन ते मुंबईचे भाडे प्रति प्रवासी ९ लाखांवर पोहोचले. इकॉनॉमी क्लासच्या तिकिटांची किंमत २.९ लाख होती, तर बिझनेस क्लासचे भाडे ९ लाखांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले. सोमवारी जवळजवळ ७०० उड्डाणे रद्द करण्यात आली. अशी परिस्थिती जवळजवळ दररोज दिसून येत आहे. मंगळवारीही दुपारपर्यंत बंगळुरू, मुंबई आणि दिल्ली विमानतळांवरून सुमारे २३० उड्डाणे रद्द करण्यात आली. साधारणपणे मुंबई ते लंडन किंवा दिल्ली ते लंडनचे भाडे २०,००० ते ४०,००० आणि ५०,००० दरम्यान असते. बिझनेस क्लासचे भाडे १.२ लाख ते २.५ लाखांपर्यंत असते. परंतु या संकटाने तिकीट दराचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. एअर इंडिया आणि इंडिगोनेही काही उड्डाणे वाढीव भाड्याने चालवली आहेत.

India GDP Growth: जागतिक संकटात झेपावली भारतीय अर्थव्यवस्था; २०२६ मध्ये ७.८% वाढीचा अंदाज

विमान कंपन्यांचा दावा आहे की, आखाती देशाऐवजी लांबून जावे लागत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त इंधन लागत आहे. त्यामुळे तिकिटाचे दर वाढवावे लागत आहेत. तथापि, हे एकमेव कारण नाही. दररोज ७०० उड्डाणे रद्द होत असल्याने, मागणी-पुरवठ्यातील तफावत देखील निर्माण होत आहे आणि कंपन्या याचा फायदा घेत आहेत. कोलकातामध्येही अशीच परिस्थिती दिसून आली आहे, जिथे दररोज अंदाजे २० उड्डाणे रद्द केली जात आहेत. दरम्यान, एतिहाद आणि एमिरेट्सने घोषणा केली आहे की ते आखाती देशांमधून लोकांना परत आणण्यासाठी उड्डाणे चालवली जातील.

Published On: Mar 04, 2026 | 11:32 AM

Mar 04, 2026 | 11:32 AM
