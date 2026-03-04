Apple Event 2026: टेक कंपनीचा मोठा धमाका! भारतात लाँच केला सर्वात पॉवरफुल लॅपटॉप... या दिवशी सुरु होणार प्री ऑर्डर

Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत
M5 Pro चिप वाल्या 14-इंच मॅकबुक प्रो (2026) ची किंमत 24GB रॅम आणि 1TB स्टोरेज ऑप्शनसाठी 2,49,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर M5 मॅक्स चिप असणाऱ्या व्हेरिअंटची किंमत 3,99,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. 18-कोर CPU आणि 20-कोर GPU वासले व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त 20,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तर 48GB रॅमवाले व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त 40,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तर 2TB स्टोरेज ऑप्शनसाठी अतिरिक्त 40,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
M5 Pro चिप असलेल्या 16-इंच मॅकबुक प्रो (2026) ची किंमत 2,99,900 रुपये आहे. तर M5 मॅक्स प्रोसेसरवाल्या मॉडेलची किंमत 4,29,900 रुपये आहे. 64GB रॅम असलेले व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना अतिरिक्त 60,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. 4TB स्टोरेज ऑप्शनसाठी ग्राहकांना अतिरिक्त 1,00,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. 18-कोर CPU आणि 40-कोर GPU वाल्या टॉप-ऑफ-द-लाइन M5 Max प्रोसेसर असलेल्या मॅकबुक प्रो (2026) मॉडेलसाठी जास्तीचे 50,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. नवीन मॅकबुक प्रो (2026) भारतात 4 मार्चपासून अॅपल इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध असणार आहे. लॅपटॉप सिल्वर आणि स्पेस ब्लॅक कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
मॅकबुक प्रो (2026) मध्ये 16.2-इंच (3,456 x 2,234 पिक्सेल) पर्यंत लिक्विड रेटिना XDR प्रोमोशन डिस्प्ले आहे, जो 1,600 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस, 1 बिलियन कलर्स, P3 वाइड कलर गॅमेट, 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि नॅनो-टेक्सचर अपग्रेड ऑप्शन ऑफर करतो. या डिव्हाईसमध्ये अॅपलचे सेंटर स्टेज आणि डेस्क व्यू सपोर्टसह 12-मेगापिक्सेलचा वेबकॅम आहे. यामध्ये इंटरनल स्टोरेजसाठी 8TB पर्यंत SSD आणि 128GB पर्यंत रॅम दिली आहे.
मॅकबुक प्रो (2026) च्या M5 Pro चिप व्हेरिअंटमध्ये सहा ‘सुपर कोर’ आणि 12 परफॉर्मंस कोरवाला 18-कोर CPU, एक 20-कोर GPU, न्यूरल एक्सेलरेटर, हार्डवेयर-एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग आणि एक 16-कोर न्यूरल इंजिन आहे. M5 मॅक्स चिप असलेल्या मॉडेलमध्ये देखील M5 सारखेच कॉन्फिगरेशन असलेला 18-कोर CPU, एक 40-कोर GPU आणि प्रो प्रोसेसर सारखे फीचर्स आहेत. कनेक्टिविटीसाठी वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 6 आणि अॅपलच्या N1 नेटवर्किंग चिपचा सपोर्ट देण्यात आला आहे.
मॅकबुक प्रो (2026) मध्ये 100Wh बॅटरी आहे, जी USB टाइप-C पोर्टद्वारे 140W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीने असा दावा केला आहे की, हा लॅपटॉप 24 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक आणि 17 तासांपर्यंत वाय-फाय द्वारे वेब ब्राउझिंग प्रदान करेल. या डिव्हाईसमध्ये SDXC कार्ड स्लॉट, HDMI पोर्ट, 3.5mm ऑडिओ जॅक आणि दोन थंडरबोल्ट 5 पोर्ट आहेत. यामध्ये अॅपलचा बॅकलिट मॅजिक कीबोर्ड, अँबियंट लाईट सेन्सर आणि सुरक्षेसाठी टच आयडी सेन्सर देखील आहे.