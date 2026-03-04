Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Apple Event 2026 Powerful Macbook Pro 2026 Launched In India Features Are Amazing Tech News Marathi

Apple Event 2026: टेक कंपनीचा मोठा धमाका! भारतात लाँच केला सर्वात पॉवरफुल लॅपटॉप… या दिवशी सुरु होणार प्री ऑर्डर

MacBook Pro (2026): कंपनीने लाँच केलेल्या या पावरफुल डिव्हाईसमध्ये अ‍ॅपलचे सेंटर स्टेज आणि डेस्क व्यू सपोर्टसह 12-मेगापिक्सेलचा वेबकॅम देण्यात आला आहे. हे डिव्हाईस दोन डिस्प्ले आकारात खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 11:22 AM
Apple Event 2026: टेक कंपनीचा मोठा धमाका! भारतात लाँच केला सर्वात पॉवरफुल लॅपटॉप... या दिवशी सुरु होणार प्री ऑर्डर

Apple Event 2026: टेक कंपनीचा मोठा धमाका! भारतात लाँच केला सर्वात पॉवरफुल लॅपटॉप... या दिवशी सुरु होणार प्री ऑर्डर

Follow Us:
Follow Us:
  • आठवड्याच्या अखेरीस मॅकबुक प्रो मॉडेलची प्री ऑर्डर सुरु होणार
  • मॅकबुक प्रो (2026) मध्ये अ‍ॅपलचे M5 मॅक्स आणि M5 प्रो प्रोसेसर
  • मॅकबुक प्रो (2026) मध्ये 100Wh बॅटरी आहे, जी USB टाइप-C पोर्टद्वारे 140W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते
टंक कंपनी अ‍ॅपलने भारतात MacBook Pro (2026) लाँच केले आहे. कंपनीचा हा फ्लॅगशिप लॅपटॉप लाइनअपचे लेटेस्ट एडिशन आहे. नवीन मॅकबुक प्रो मॉडेल अतिशय पावरफुल असल्याचा दावा केला जात आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस मॅकबुक प्रो मॉडेलची प्री ऑर्डर सुरु होणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. लॅपटॉप दोन रंगात लाँच करण्यात आला आहे. लेटेस्ट मॅकबुक प्रो (2026) मध्ये अ‍ॅपलचे M5 मॅक्स आणि M5 प्रो प्रोसेसर देण्यात आले आहे. यामध्ये 64GB पर्यंत रॅम आहे.

Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत

भारतात मॅकबुक प्रो (2026) ची किंमत आणि उपलब्धता

M5 Pro चिप वाल्या 14-इंच मॅकबुक प्रो (2026) ची किंमत 24GB रॅम आणि 1TB स्टोरेज ऑप्शनसाठी 2,49,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर M5 मॅक्स चिप असणाऱ्या व्हेरिअंटची किंमत 3,99,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. 18-कोर CPU आणि 20-कोर GPU वासले व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त 20,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तर 48GB रॅमवाले व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त 40,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तर 2TB स्टोरेज ऑप्शनसाठी अतिरिक्त 40,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

M5 Pro चिप असलेल्या 16-इंच मॅकबुक प्रो (2026) ची किंमत 2,99,900 रुपये आहे. तर M5 मॅक्स प्रोसेसरवाल्या मॉडेलची किंमत 4,29,900 रुपये आहे. 64GB रॅम असलेले व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना अतिरिक्त 60,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. 4TB स्टोरेज ऑप्शनसाठी ग्राहकांना अतिरिक्त 1,00,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. 18-कोर CPU आणि 40-कोर GPU वाल्या टॉप-ऑफ-द-लाइन M5 Max प्रोसेसर असलेल्या मॅकबुक प्रो (2026) मॉडेलसाठी जास्तीचे 50,000 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. नवीन मॅकबुक प्रो (2026) भारतात 4 मार्चपासून अ‍ॅपल इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध असणार आहे. लॅपटॉप सिल्वर आणि स्पेस ब्लॅक कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

मॅकबुक प्रो (2026) चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

मॅकबुक प्रो (2026) मध्ये 16.2-इंच (3,456 x 2,234 पिक्सेल) पर्यंत लिक्विड रेटिना XDR प्रोमोशन डिस्प्ले आहे, जो 1,600 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस, 1 बिलियन कलर्स, P3 वाइड कलर गॅमेट, 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि नॅनो-टेक्सचर अपग्रेड ऑप्शन ऑफर करतो. या डिव्हाईसमध्ये अ‍ॅपलचे सेंटर स्टेज आणि डेस्क व्यू सपोर्टसह 12-मेगापिक्सेलचा वेबकॅम आहे. यामध्ये इंटरनल स्टोरेजसाठी 8TB पर्यंत SSD आणि 128GB पर्यंत रॅम दिली आहे.

मॅकबुक प्रो (2026) च्या M5 Pro चिप व्हेरिअंटमध्ये सहा ‘सुपर कोर’ आणि 12 परफॉर्मंस कोरवाला 18-कोर CPU, एक 20-कोर GPU, न्यूरल एक्सेलरेटर, हार्डवेयर-एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग आणि एक 16-कोर न्यूरल इंजिन आहे. M5 मॅक्स चिप असलेल्या मॉडेलमध्ये देखील M5 सारखेच कॉन्फिगरेशन असलेला 18-कोर CPU, एक 40-कोर GPU आणि प्रो प्रोसेसर सारखे फीचर्स आहेत. कनेक्टिविटीसाठी वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 6 आणि अ‍ॅपलच्या N1 नेटवर्किंग चिपचा सपोर्ट देण्यात आला आहे.

Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

मॅकबुक प्रो (2026) मध्ये 100Wh बॅटरी आहे, जी USB टाइप-C पोर्टद्वारे 140W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीने असा दावा केला आहे की, हा लॅपटॉप 24 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक आणि 17 तासांपर्यंत वाय-फाय द्वारे वेब ब्राउझिंग प्रदान करेल. या डिव्हाईसमध्ये SDXC कार्ड स्लॉट, HDMI पोर्ट, 3.5mm ऑडिओ जॅक आणि दोन थंडरबोल्ट 5 पोर्ट आहेत. यामध्ये अ‍ॅपलचा बॅकलिट मॅजिक कीबोर्ड, अँबियंट लाईट सेन्सर आणि सुरक्षेसाठी टच आयडी सेन्सर देखील आहे.

Web Title: Apple event 2026 powerful macbook pro 2026 launched in india features are amazing tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 11:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत
1

Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत

काय सांगता! केवळ 5,999 रुपयांच्या किंमतीत नवा Ai+ स्मार्टफोन लाँच, 50MP डुअल कॅमेरा आणि फीचर्स आहेत कमाल…
2

काय सांगता! केवळ 5,999 रुपयांच्या किंमतीत नवा Ai+ स्मार्टफोन लाँच, 50MP डुअल कॅमेरा आणि फीचर्स आहेत कमाल…

TECNO ने पुन्हा केला धमाका! लेटेस्ट स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश… 6500mAh बॅटरी आणि अनोख्या कॅमेऱ्या फीचर्सने सुसज्ज
3

TECNO ने पुन्हा केला धमाका! लेटेस्ट स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश… 6500mAh बॅटरी आणि अनोख्या कॅमेऱ्या फीचर्सने सुसज्ज

Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज
4

Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple Event 2026: टेक कंपनीचा मोठा धमाका! भारतात लाँच केला सर्वात पॉवरफुल लॅपटॉप… या दिवशी सुरु होणार प्री ऑर्डर

Apple Event 2026: टेक कंपनीचा मोठा धमाका! भारतात लाँच केला सर्वात पॉवरफुल लॅपटॉप… या दिवशी सुरु होणार प्री ऑर्डर

Mar 04, 2026 | 11:22 AM
Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा

Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा

Mar 04, 2026 | 11:22 AM
जुन्नर नगरपालिकेचा 150 कोटी 13 लाख खर्चाचा अर्थसंकल्प मंजूर; सर्वसामान्य जनतेला होणार थेट फायदा

जुन्नर नगरपालिकेचा 150 कोटी 13 लाख खर्चाचा अर्थसंकल्प मंजूर; सर्वसामान्य जनतेला होणार थेट फायदा

Mar 04, 2026 | 11:15 AM
फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे

फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे

Mar 04, 2026 | 11:15 AM
Gadchiroli News: दुर्दैवी! रंग खेळून वैनगंगा नदीत पोहायला गेलेल्या तरुणाचा बुडून मृत्यू; अंत्यसंस्कारासाठी लाकडांची टंचाई

Gadchiroli News: दुर्दैवी! रंग खेळून वैनगंगा नदीत पोहायला गेलेल्या तरुणाचा बुडून मृत्यू; अंत्यसंस्कारासाठी लाकडांची टंचाई

Mar 04, 2026 | 11:07 AM
महिला प्रवाशांच्या हातात आता ‘पॅनिक बटण’ची सुविधा उपलब्ध! यात्री अ‍ॅपमध्ये ‘एसओएस’ फीचरची व्यवस्था

महिला प्रवाशांच्या हातात आता ‘पॅनिक बटण’ची सुविधा उपलब्ध! यात्री अ‍ॅपमध्ये ‘एसओएस’ फीचरची व्यवस्था

Mar 04, 2026 | 10:58 AM
NLM Scheme 2026: तुम्हाला माहीत आहे का? गाढवपालन करण्यासाठी केंद्राकडून मिळणार ५० लाखांचे अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर

NLM Scheme 2026: तुम्हाला माहीत आहे का? गाढवपालन करण्यासाठी केंद्राकडून मिळणार ५० लाखांचे अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर

Mar 04, 2026 | 10:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM