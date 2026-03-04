Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Iran Us War 500 Missiles 2000 Drones Zero Damage Of America War Updates

Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा

Israel US VS Iran : पश्चिम आशियातील युद्धाने आता रौद्र रुप धारण केले आहे. दोन्ही बाजूंनी सातत्याने वार सुरु आहे. इराणने अमेरिकेवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला केला आहे, तर अमेरिका-इस्रायलनेही मोठा पलटवार सुरुच ठेवला आहे

Updated On: Mar 04, 2026 | 11:22 AM
Iran US War 500 missiles 2000 drones zero damage of america war updates

Iran VS US-Israel : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाडजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणचा अमेरिकेवर मोठा प्रहार
  • अमेरिका-इस्रायलचा पलटावारही सुरुच
  • ट्रम्प यांचा इराणला अंतिम इशारा
US-Israel VS Iran War news in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : मध्यपूर्वेतील तणाव आता धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेवर इराणने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला केला आहे. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी संतापून इराणला गंभीर इशारा दिला आहे.  नुकतान अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने याचा ग्राउंड रिपोर्ट जारी केला आहे. यानुसार, इराणने मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेवर प्रहार केला आहे, मात्र यामुळे अमेरिकेचे काहीही वाकडं झालेल नाही.

World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ

अमेरिकन सेंट्रल कमांडचे कमांडर अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने 28 फेब्रुवारी 2026 पासून आतापर्यंत अमेरिकेवर 500 हून अधिक क्षेपणास्त्रे, 2000 हून अधिक ड्रोन्स घातक प्रहार केलला आहे. या हल्ल्यांमुळे आखाती देशांमध्ये प्रचंड अस्थिरात निर्माण झाली आहे. दरम्यान अमेरिकेने देखील इराणच्या हल्ल्यांना हाणून पाडले आहे. ऑपरेशन एपिक फ्युरी (Opertation Epic Fury) अंतर्गत अमेरिकेने इराणला सडेतोड उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.

इराणचा महायभंकर हल्ला  अन् अमेरिकेचा बचाव

अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला आहे. या व्हिडिओत त्यांनी सांगितले की, इराणने एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवरुन अमेरिकेला घेरलं आहे. यामुळे आखाती देशांमधील अमेरिकन दूतावास आणि लष्करी तळांना प्रामुख्याने लक्ष्य केलं जात आहे. कतारमधील अल-उदैद एअरबेस, सौदी अरेबियाच्या रियाध येथील दूतावास, दुबईतील वाणिज्य दूतावास, कुवैत, बहरीन येथील लष्करी तळांवर प्रचंड हल्ले झाले आहे. परंतु इराणने मोठ्या ताकदीने वार करुनही अमेरिकेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. अमेरिकेच्या प्रगत एअर डिफेन्स सिस्टमने इराणची बहुतेक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्स हवेतच उडवून टाकली आहेत.

अमेरिकेचा भीषण पलटवार

याच वेळी इराणच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देत अमेरिकेने इराणमधील 2000 हून अधिक लष्करी तळांवर बॉम्बफेक केले आहेत. इराणचे कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केंद्र आणि अण्वस्त्र संशोधन केंद्रांना यामध्ये लक्ष्य करण्यात आले आहे. कूपर यांनी असेही सांगितले की, अमेरिकेच्या नौदलाने इराणची 17 जहाजे समुद्रात गाडली आहेत. तसेच एक पाणबुडीही नष्ट केली आहे. होमुर्ज सामुद्रधुनीही इराणची सर्व जहाचे डुबवण्यात आली आहेत.

इस्रायलचाही सहभाग

केवळ अमेरिका नव्हे, तर इस्रायलनेही इराणवर पलटवार केला आहे. इराण, लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह या प्रॉक्सी संघटनेवर इस्रायलने हल्ले काल आहे. हिजबुल्लाहच्या तळांना, इराणच्या अनेक मुख्य कार्यलयाना आतापर्यंत नष्ट करण्यात आले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा खात्मा इराणचे सर्वात मोठे नुकसान आहे. यामुळे इराण अधिक आक्रमक झाला असून अमेरिका-इस्रायलविरोधात प्रॉक्सी-वॉर सुरु केले आहे. सध्या या संघर्षात दोन्ही बाजूंचे मोठे नुकसान झाले आहे.

Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

Web Title: Iran us war 500 missiles 2000 drones zero damage of america war updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 11:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्वतः तालिबानकडून धोबीपछाड…; तरीही पाकिस्तानला हवंय America-Iran मध्ये मध्यस्थीचं ‘टेंडर’
1

स्वतः तालिबानकडून धोबीपछाड…; तरीही पाकिस्तानला हवंय America-Iran मध्ये मध्यस्थीचं ‘टेंडर’

Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर
2

Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

US-Israel Iran War : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा मोठा फटका बसणार? भारतात LPG सिलेंडरचा तुटवडा होण्याची शक्यता
3

US-Israel Iran War : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा मोठा फटका बसणार? भारतात LPG सिलेंडरचा तुटवडा होण्याची शक्यता

US-Israel Iran War : इस्त्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा नेतन्याहूंना फोन; म्हणाले, ‘आता हे…’
4

US-Israel Iran War : इस्त्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा नेतन्याहूंना फोन; म्हणाले, ‘आता हे…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple Event 2026: टेक कंपनीचा मोठा धमाका! भारतात लाँच केला सर्वात पॉवरफुल लॅपटॉप… या दिवशी सुरु होणार प्री ऑर्डर

Apple Event 2026: टेक कंपनीचा मोठा धमाका! भारतात लाँच केला सर्वात पॉवरफुल लॅपटॉप… या दिवशी सुरु होणार प्री ऑर्डर

Mar 04, 2026 | 11:22 AM
Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा

Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा

Mar 04, 2026 | 11:22 AM
जुन्नर नगरपालिकेचा 150 कोटी 13 लाख खर्चाचा अर्थसंकल्प मंजूर; सर्वसामान्य जनतेला होणार थेट फायदा

जुन्नर नगरपालिकेचा 150 कोटी 13 लाख खर्चाचा अर्थसंकल्प मंजूर; सर्वसामान्य जनतेला होणार थेट फायदा

Mar 04, 2026 | 11:15 AM
फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे

फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे

Mar 04, 2026 | 11:15 AM
Gadchiroli News: दुर्दैवी! रंग खेळून वैनगंगा नदीत पोहायला गेलेल्या तरुणाचा बुडून मृत्यू; अंत्यसंस्कारासाठी लाकडांची टंचाई

Gadchiroli News: दुर्दैवी! रंग खेळून वैनगंगा नदीत पोहायला गेलेल्या तरुणाचा बुडून मृत्यू; अंत्यसंस्कारासाठी लाकडांची टंचाई

Mar 04, 2026 | 11:07 AM
महिला प्रवाशांच्या हातात आता ‘पॅनिक बटण’ची सुविधा उपलब्ध! यात्री अ‍ॅपमध्ये ‘एसओएस’ फीचरची व्यवस्था

महिला प्रवाशांच्या हातात आता ‘पॅनिक बटण’ची सुविधा उपलब्ध! यात्री अ‍ॅपमध्ये ‘एसओएस’ फीचरची व्यवस्था

Mar 04, 2026 | 10:58 AM
NLM Scheme 2026: तुम्हाला माहीत आहे का? गाढवपालन करण्यासाठी केंद्राकडून मिळणार ५० लाखांचे अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर

NLM Scheme 2026: तुम्हाला माहीत आहे का? गाढवपालन करण्यासाठी केंद्राकडून मिळणार ५० लाखांचे अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर

Mar 04, 2026 | 10:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM