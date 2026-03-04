Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा

World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ
अमेरिकन सेंट्रल कमांडचे कमांडर अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने 28 फेब्रुवारी 2026 पासून आतापर्यंत अमेरिकेवर 500 हून अधिक क्षेपणास्त्रे, 2000 हून अधिक ड्रोन्स घातक प्रहार केलला आहे. या हल्ल्यांमुळे आखाती देशांमध्ये प्रचंड अस्थिरात निर्माण झाली आहे. दरम्यान अमेरिकेने देखील इराणच्या हल्ल्यांना हाणून पाडले आहे. ऑपरेशन एपिक फ्युरी (Opertation Epic Fury) अंतर्गत अमेरिकेने इराणला सडेतोड उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.
अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला आहे. या व्हिडिओत त्यांनी सांगितले की, इराणने एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवरुन अमेरिकेला घेरलं आहे. यामुळे आखाती देशांमधील अमेरिकन दूतावास आणि लष्करी तळांना प्रामुख्याने लक्ष्य केलं जात आहे. कतारमधील अल-उदैद एअरबेस, सौदी अरेबियाच्या रियाध येथील दूतावास, दुबईतील वाणिज्य दूतावास, कुवैत, बहरीन येथील लष्करी तळांवर प्रचंड हल्ले झाले आहे. परंतु इराणने मोठ्या ताकदीने वार करुनही अमेरिकेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. अमेरिकेच्या प्रगत एअर डिफेन्स सिस्टमने इराणची बहुतेक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्स हवेतच उडवून टाकली आहेत.
याच वेळी इराणच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देत अमेरिकेने इराणमधील 2000 हून अधिक लष्करी तळांवर बॉम्बफेक केले आहेत. इराणचे कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केंद्र आणि अण्वस्त्र संशोधन केंद्रांना यामध्ये लक्ष्य करण्यात आले आहे. कूपर यांनी असेही सांगितले की, अमेरिकेच्या नौदलाने इराणची 17 जहाजे समुद्रात गाडली आहेत. तसेच एक पाणबुडीही नष्ट केली आहे. होमुर्ज सामुद्रधुनीही इराणची सर्व जहाचे डुबवण्यात आली आहेत.
केवळ अमेरिका नव्हे, तर इस्रायलनेही इराणवर पलटवार केला आहे. इराण, लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह या प्रॉक्सी संघटनेवर इस्रायलने हल्ले काल आहे. हिजबुल्लाहच्या तळांना, इराणच्या अनेक मुख्य कार्यलयाना आतापर्यंत नष्ट करण्यात आले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा खात्मा इराणचे सर्वात मोठे नुकसान आहे. यामुळे इराण अधिक आक्रमक झाला असून अमेरिका-इस्रायलविरोधात प्रॉक्सी-वॉर सुरु केले आहे. सध्या या संघर्षात दोन्ही बाजूंचे मोठे नुकसान झाले आहे.
