Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

“… अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे”; Ethanol बाबत हर्षवर्धन पाटलांची मोठी मागणी

देशाचे साखर आणि जैव ऊर्जा क्षेत्र सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतुन जात आहे. यात हस्तक्षप, सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णय ताबडतोबीने न झाल्यास त्याचे अत्यंत विपरीत आणि दुरगामी परिणाम होण्याची भीती आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 08:32 PM
“… अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे”; Ethanol बाबत हर्षवर्धन पाटलांची मोठी मागणी

इथेनॉलचा कोटा वाढवून देण्याची मागणी (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

उसाचा हंगाम १५ मार्चपर्यंत संपण्याचा अंदाज
इथेनॉलचा कोटा ६० कोटीने वाढवण्याची मागणी
इथेनॉल योजनेची मुहुर्तमेढ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी

पुणे: महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी दैनंदिन गाळप क्षमतेत केलेली मोठी वाढ आणि ऊस तोडीत केन हार्वेस्टरचा वाढलेला वापर यामुळे यंदाचा हंगाम फेब्रुवारी अखेर किंवा जास्तीत जास्त १५ मार्चपर्यंत संपण्याची चिन्हे आहेत. साखर कारखान्याकडे मळी पडून असून, केंद्रसरकारकडे इथेनॉलचा कोट्याची म्हणजे ६० कोटी ने वाढवून द्यावा ही प्रमुख मागीणी आम्ही केली आहे जी मळी पडून आहे तीची प्रक्रिया होईल. त्यातून मार्ग निघेल अशी माहीती पत्रकार परिषदे मध्ये राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्याक्ष हर्षवर्धन पाटील  यांनी दिली.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, वास्तविक पाहता इथेनॉल योजनेची मुहुर्तमेढ देशभरातील ५ कोटी अल्प भूधारक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे. सुरुवातीपासून एकूण इथेनॉल पुरवठ्यामध्ये साखर उद्योगाचा असलेला ९० टक्के वाटा आजच्या घडीला २८ टक्केच उरला आहे. कारण तेल कंपन्यांनी इथेनॉल पुरवठ्याचे आवंटन (अलोकेशन) धान्य इथेनॉलला प्राधान्यतेने (७२ टक्के) करण्याचे अवलंबले आहे.

त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीची ६०० कोटी लिटर्सची क्षमता आज पडून आहे आणि त्यात झालेली गुंतवणुक व त्यावरील व्याजाच्या बोज्यासाठी साखर उद्योग दबला गेला आहे. त्यातच इथेनॉलच्या खरेदी दरात गेल्या तीन वर्षापासून वाढ झालेली नाही.

Indian Sugar Industry: साखर उद्योग आर्थिक संकटात; साखर दर घसरण आणि इथेनॉल दरवाढीचा अभाव कारणीभूत

दुसरीकडे साखरेच्या किमान विक्री दरात (Sugar MSP) गेल्या सहा वर्षात वाढ झालेली नाही. या सहा वर्षात कच्चा मालाच्या (ऊस) दरात मात्र २६ टक्के वाढ झालेली आहे. या दुहेरी संकटाच्या गर्तेत अडकलेल्या देशभरातील साखर उद्योगाच्या व्यथा आम्ही राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघातर्फे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमीत शहा, केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी, यांना निवेदने दिली असून त्यांच्या समक्ष भेटीची वेळ मागितली आहे.

देशाचे साखर आणि जैव ऊर्जा क्षेत्र सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतुन जात आहे. यात हस्तक्षप, सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णय ताबडतोबीने न झाल्यास त्याचे अत्यंत विपरीत आणि दुरगामी परिणाम होण्याची साधार भीती आहे. यात तातडीने सुधारणा न झाल्यास कोट्यावधी अल्प भूधारक ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबू शकतात आणि त्याच्या परिणामस्वरुप धोरण कर्त्यासमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

आकडेवारी – २०२५-२६ – २०२४-२५- फरक

गाळप घेतलेले कारखाने ४५४- ४५७ – -३

ऊसाचे गाळप ( लाख टन ) २४२० – २१७७ – + २४३

नवे साखर ऊपादन ( लाख टन ) २२५ – १९८ – + २७

सरासरी साखर उतार ( टक्के ) ९.३१ – ९.०९ – +०.२२

ग्रेनस्पॅनचे इथेनॉल उत्पादन क्षेत्रात मोठे पाऊल, ५२० कोटींची गुंतवणूक

इथेनॉल पुरवठ्या बाबतची १५ फेब्रुवारी अखेरची परिस्थिती

इथेनॉल वर्ष २०२५-२६ ( नोव्हेंबर २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६)

१) इथेनॉल पुरवठादारांची ऑफर – १७७६ कोटी लिटर

२) तेल कंपन्यानकडूनची मागणी निश्चिती -१०४८ कोटी लिटर

१. धान्य इथेनॉल पुरवठा – ७५९ कोटी लिटर ( ७२ टक्के )

२. साखर उधोग इथेनॉल पुरठा – २८९ कोटी लिटर ( २८ टक्के )

३) आजतागायत झालेला पुरवठा – २४० कोटी लिटर

१. धान्य इथेनॉल पुरवठा – १५१ कोटी लिटर ( ६३ टक्के )

२. मळी इथेनॉल पुरवठा – ८८ कोटी लिटर ( ३७ टक्के )

४) साखरेचा इथेनॉलसाठी वापर १२ लाख टन

५) सरासरी इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण १९.९८ टक्के

Web Title: Harshvardhan patil demand to central government to increase ethanol quota

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 08:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sugar Factory : ‘छत्रपती’च्या ऊस गळीत हंगामाची यशस्वी सांगता; 104 दिवसात तब्बल…
1

Chhatrapati Sugar Factory : ‘छत्रपती’च्या ऊस गळीत हंगामाची यशस्वी सांगता; 104 दिवसात तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाकिस्तानला मोठा झटका! IPL नंतरची सर्वात लोकप्रिय लीग भारतात खेळवण्याची शक्यता; BCCI सोबत चर्चा सुरू

पाकिस्तानला मोठा झटका! IPL नंतरची सर्वात लोकप्रिय लीग भारतात खेळवण्याची शक्यता; BCCI सोबत चर्चा सुरू

Feb 17, 2026 | 09:05 PM
१२वी विज्ञाननंतर करा ‘हे’ कोर्सेस! बॅक्टेरियोलॉजिस्टमध्ये उज्वल भविष्य, सखोल माहितीसाठी नक्की वाचा

१२वी विज्ञाननंतर करा ‘हे’ कोर्सेस! बॅक्टेरियोलॉजिस्टमध्ये उज्वल भविष्य, सखोल माहितीसाठी नक्की वाचा

Feb 17, 2026 | 08:52 PM
NEP vs SCO, T20 World Cup : स्कॉटलंडचे नेपाळसमोर 171 धावांचे लक्ष्य! मायकेल जोन्सचे स्फोटक अर्धशतक 

NEP vs SCO, T20 World Cup : स्कॉटलंडचे नेपाळसमोर 171 धावांचे लक्ष्य! मायकेल जोन्सचे स्फोटक अर्धशतक 

Feb 17, 2026 | 08:51 PM
येस बँक-सुरक्षा एआरसी व्यवहार तपासाच्या चक्रव्‍यूहात! आर्थिक गुन्हे शाखेची करडी नजर; वधावन यांच्या तक्रारीने खळबळ

येस बँक-सुरक्षा एआरसी व्यवहार तपासाच्या चक्रव्‍यूहात! आर्थिक गुन्हे शाखेची करडी नजर; वधावन यांच्या तक्रारीने खळबळ

Feb 17, 2026 | 08:51 PM
JNU चा विद्यार्थी बांगलादेशचा परराष्ट्र मंत्री, भारतासाठी निष्ठावान की धोक्याची घंटा? Tarique Rahman पेक्षा ‘याची’ चर्चा

JNU चा विद्यार्थी बांगलादेशचा परराष्ट्र मंत्री, भारतासाठी निष्ठावान की धोक्याची घंटा? Tarique Rahman पेक्षा ‘याची’ चर्चा

Feb 17, 2026 | 08:43 PM
Bigg Boss Marathi 6: विशालने दिली प्रेमाची कबुली? नॉमिनेशन टास्कमध्ये काटा ग्रुपला सांगितल्या भावना, रुचिता लाजून लाल

Bigg Boss Marathi 6: विशालने दिली प्रेमाची कबुली? नॉमिनेशन टास्कमध्ये काटा ग्रुपला सांगितल्या भावना, रुचिता लाजून लाल

Feb 17, 2026 | 08:38 PM
Imran khan Health : ‘योग्य उपचार आणि आदर मिळावा….; इम्रान खानच्या प्रकृतीबद्दल भारताच्या ‘दादा’कडून चिंता व्यक्त 

Imran khan Health : ‘योग्य उपचार आणि आदर मिळावा….; इम्रान खानच्या प्रकृतीबद्दल भारताच्या ‘दादा’कडून चिंता व्यक्त 

Feb 17, 2026 | 08:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM