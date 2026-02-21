राज्यात मद्यविक्रीत झाली मोठी वाढ; तब्बल 16.8 टक्के दिसला फरक

मुंबई : राज्यातील मद्यविक्रीत मागील वर्षाच्या तुलनेत जोरदार वाढ झाली आहे. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत राज्यभर मद्यविक्री २२४९२ कोटी रुपये झाली. ही रक्कम मागील वर्षीच्या १९२५६ कोटींपेक्षा १६.८ टक्के जास्त आहे. यात ठाणे, सोलापूर, धुळे आणि नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यांत विक्रीत विशेष वाढ झाली, तर मुंबई उपनगर आणि नागपूर विभागात तुलनेने विक्री कमी राहिली.
मुंबई शहरात विक्रीत १८ टक्क्यांहून जास्त वाढ झाली. मुंबई उपनगरात विक्रीत फक्त २.५ टक्के वाढ नोंदली गेली. ठाणे जिल्ह्यात ४१.८३ टक्के तर पालघरमध्ये २१.८ टक्के विक्री वाढली. रायगड जिल्ह्यात २६.८३ टक्के विक्री झाली. नाशिक विभागात एकूण विक्री ५,७३२ कोटी रुपये झाली, मागील वर्षीच्या ४,९६५ कोटींपेक्षा १५.४५ टक्के जास्त. धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत विक्रीत १७० टक्क्यांहून जास्त वाढ झाली. पुणे विभागात पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत १८ टक्क्यांहून जास्त विक्री नोंदली गेली.
सोलापूरमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ४४ टक्क्यांहून जास्त विक्री झाली. नाशिक विभागात एकूण विक्री ५.७३२ कोटी रुपये झाली. धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत विक्रीत १७० टक्क्यांहून जास्त वाढ झाली. पुणे विभागात पुणे, अहिल्यनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत १८ टक्क्यांहून जास्त विक्री नोंदली गेली. विदर्भातील नागपूर विभागात विक्रीत फक्त १.८ टक्के वाढ नोंदली गेली.
मुंबई उपनगर, नागपूर विभागात तुलनेने कमी विक्री
राज्यातील एकूण मद्य विक्रीत १६.८ टक्क्यांहून जास्त वाढ नोंदली गेली असून, ठाणे, सोलापूर, धुळे, नंदुरबार आणि सांगली जिल्ह्यांत विक्री सर्वाधिक वाढली आहे. मुंबई उपनगर व नागपूर विभागात तुलनेने विक्री कमी राहिली.
