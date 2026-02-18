Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ahilyanagar News: शिंगणापुरातही होईल आता निविदा प्रक्रिया, आयुक्त गेडाम यांची माहिती

शनी शिंगणापुरात निविदा प्रक्रियेबाबत आयुक्त गेडाम यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. चला याबद्दल अधिक सविस्तर रित्या जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 18, 2026 | 07:23 PM
Ahilyanagar News: शिंगणापुरातही होईल आता निविदा प्रक्रिया, आयुक्त गेडाम यांची माहिती
  • श्री शनैश्वर देवस्थानबाबत महत्वाचा निर्णय
  • आता शिंगणापुरातही होईल निविदा प्रक्रिया
  • आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली माहिती
श्री शनैश्वर देवस्थान येथे बर्फी प्रसाद निर्मितीसाठी शिर्डी साईबाबा मंदिरच्या धर्तीवर पारदर्शक व नियमानुसार प्रक्रिया राबवून नवीन पुरवठादाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी विशिष्ट ब्रँडची मक्तेदारी असल्याने स्पर्धात्मक दरांचा लाभ मिळत नव्हता. नव्या निर्णयामुळे दर्जेदार प्रसाद निर्मिती, कामगार कायद्यांचे पालन आणि आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित होणार आहे. यामुळे देवस्थानचा महसूल वाढण्यास मदत होईल तसेच भाविकांना गुणवत्तापूर्ण प्रसाद योग्य दरात उपलब्ध होईल. या बदलामुळे खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढली असून भविष्यात ई-टेंडर प्रणाली लागू करण्याचाही मानस आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली.

माथेरानमधील रस्त्यासाठी आणलेले बांधकाम साहित्य जप्त, विरोधी पक्षाच्या मागणीला यश

बर्फी प्रसाद निर्मितीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे साहित्य खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी विशिष्ट ब्रेडचीच खरेदी केली जात असल्याने देवस्थानला स्पर्धात्मक दराचा लाभ मिळत नव्हता आणि आर्थिक नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. नव्या प्रक्रियेमुळे कामगार कायद्यांचे पालन, दर्जेदार प्रसाद निर्मिती आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होणार आहे. भविष्यात खरेदी प्रक्रिया ई-टेंडरद्वारे राबविण्यासाठी शासन स्तरावर नोंदणी करण्यात आली आहे. ग्रामस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

थकीत वेतनाबाबत तपासणी

कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नियुक्त लेखा अधिकारी कार्यालयीन तपासणी करत आहेत. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच वेतन अदा करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या आश्वासनामुळे कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

Navi Mumbai International Airport वर संपूर्ण स्वयंचलित एअर कार्गो हबची पायाभरणी

तीन महिन्यांची विक्री आकडेवारी

बर्फी प्रसाद विक्री:

  • नोव्हेंबर: ३,१४,४५९ पाकिटे (₹६२,८९,१८०)
  • डिसेंबर: ४,५२,८३५ पाकिटे (₹९०,५६,७००)
  • जानेवारी: ५,१०,६२६ पाकिटे (₹१,०२,१२,५२०)

तेल विक्री:

  • नोव्हेंबर: ₹३४,८४,९५४
  • डिसेंबर: ₹३३,०८,२६७
  • जानेवारी: ₹४६,०५,२४४
नवीन प्रक्रियेमुळे बर्फी प्रसाद व तेल विक्रीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम झालेला नसून उलट विक्रीत वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असल्याचे आयुक्त गेडाम यांनी सांगितले.

Web Title: Tender process will now be held in shingnapur too says commissioner pravin gedam

Published On: Feb 18, 2026 | 07:23 PM

