Jay Pawar emotional post: ‘मी तुम्हाला मिठीत घेऊन…’; जय पवारांची वडिल अजित पवारांसाठी भावनिक पोस्ट

अजितदांदांना जाऊन आज सात दिवस झाले असले तरी त्यांच्या कुटुंबियांसह त्यांच्या चाहत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या सोशल मीडियावर त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला जात आहे. 

Updated On: Feb 03, 2026 | 10:22 AM
Jay Pawar emotional post: ‘मी तुम्हाला मिठीत घेऊन…’; जय पवारांची वडिल अजित पवारांसाठी भावनिक पोस्ट

Jay Pawar emotional post: 'मी तुम्हाला मिठीत घेऊन...'; जय पवारांची वडिल अजित पवारांसाठी भावनिक पोस्ट

राज्याचे उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांचे निधन होऊन आज सात दिवस झाले. गेल्या बुधवारी (२८ जानेवारी) मुंबईहून बारामतीला येत असताना अजित पवार यांचे विमान अपघतात निधन झाले. सकाळी ८.४५ च्या सुमारास अजित पवार यांचे विमान बारामती विमानतळावर लँड होत असताना कोसळले आणि विमानाचा जोरदार स्फोट झाला. याच अपघात त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. या अपघातात आणखी चौघेही मृत्यूमुखी पडले.  अजित पवार यांच्या जाण्याने संपूर्ण राज्यच स्तब्ध झाले, बारामतीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली.

दरम्यान अजितदांदांना जाऊन आज सात दिवस झाले असले तरी त्यांच्या कुटुंबियांसह त्यांच्या चाहत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या सोशल मीडियावर त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला जात आहे.  दोन दिवसांपूर्वी  युगेंद्र पवार यांनी ट्विटर एक्सवर पोस्ट करत अजित दादांना आठवणींना उजाळा दिला. त्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही व्हॉट्सअप स्टेटस टाकत त्यांंच्या आठवणी जागवल्या.

अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे संपूर्ण पवार कुटुंब दुःखात असतानाच, त्यांचा धाकटा मुलगा जय पवार यांनी सोशल मीडियावर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. या कठीण काळात पार्थ आणि जय दोघेही संयमाने परिस्थिती हाताळत असले, तरी वडिलांच्या आठवणीने जय अत्यंत भावूक झाल्याचे पाहायला मिळाले. जय पवार यांनी अजितदादांसोबतचा एक फोटो पोस्ट करत ” Dad काश…  वेळ थांबली असती… मी तुम्हाला घट्ट मिठीत घेऊन आयुष्यभर तसाच राहिलो असतो.”अशी अत्यंत भावूक  पोस्ट केली आहे. या फोटोंमधून जय पवार यांचं वडील अजितदादांसोबतचं खास, घट्ट नातं दिसून आलं.

Jay Pawar Social Media Post

 

Published On: Feb 03, 2026 | 10:15 AM

