Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Kolhapur »
  • Dhanashree Todkar End Her Life Self Immolation Bjp Denied Ticket Financial Condition Maharashtra Kolhapur Politics

Maharashtra Politics: ‘…पर्याय नसल्याने आत्मदहन करणार’; आर्थिक परिस्थिती नसल्याने BJP ने नाकारले तिकीट

कोल्हापूर शहरात इतर कोणत्याही भागाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर पक्षाचे कार्यक्रम आयोजित करण्याची जबाबदारी आपण एकटी महिला असूनही समर्थपणे पार पाडली, असे धनश्री तोडकर म्हणाल्या.

Updated On: Dec 29, 2025 | 07:22 PM
Maharashtra Politics: ‘…पर्याय नसल्याने आत्मदहन करणार’; आर्थिक परिस्थिती नसल्याने BJP ने नाकारले तिकीट

भाजप शहर सरचिटणीसांचा आत्मदहनाचा इशारा (फोटो- टीम नवराष्ट्र )

Follow Us:
Follow Us:

आर्थिक स्थिती नसल्याने भाजप उमेदवाराला नाकारले तिकीट
धनश्री तोडकर यांचा आत्मदहनाचा इशारा
भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वात उडाली खळबळ

कोल्हापूर: भारतीय जनता पार्टीच्या कोल्हापूर महानगर शहर सरचिटणीस धनश्री सचिन तोडकर यांनी पक्षाकडून उमेदवारी नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (दि. ३० डिसेंबर) सकाळी ११ वाजता भाजप पक्ष कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिल्याने शहराच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

धनश्री तोडकर यांनी यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेली अनेक वर्षे आपण भारतीय जनता पार्टीचे काम अत्यंत प्रामाणिकपणे करत असून कोणताही पद, प्रतिष्ठा किंवा वैयक्तिक लाभ न पाहता पक्षासाठी सातत्याने कार्यरत आहोत. काही महिन्यांपूर्वी पती कै. सचिन तोडकर यांचे निधन झाले. या दुःखातून सावरत असतानाही पक्षाचे काम कधीही थांबवले नाही. पतीच्या निधनानंतरही एकही पक्षाचा कार्यक्रम किंवा बैठक चुकवली नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी म्हटले आहे की, कोल्हापूर शहरात इतर कोणत्याही भागाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर पक्षाचे कार्यक्रम आयोजित करण्याची जबाबदारी आपण एकटी महिला असूनही समर्थपणे पार पाडली. मात्र आता आर्थिक परिस्थिती अनुकूल नसल्याचे कारण देत पक्षाकडून उमेदवारी नाकारली जात असल्याने आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

मी पक्षाच्या विचारधारेशी प्रामाणिक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पक्षाची विचारधारा सोडू शकत नाही. मात्र तिकीट न मिळाल्याने आणि दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक न राहिल्याने मला हा टोकाचा निर्णय जाहीर करावा लागत आहे, असे त्यांनी भावनिक निवेदनात म्हटले आहे.दरम्यान, या प्रकारामुळे भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वात अस्वस्थता पसरली असून वरिष्ठ नेत्यांकडून धनश्री तोडकर यांच्याशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनही सतर्क झाले असून पक्ष कार्यालय परिसरात खबरदारी घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Dhanashree todkar end her life self immolation bjp denied ticket financial condition maharashtra kolhapur politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 07:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
2

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट
4

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM