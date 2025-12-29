Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

थंडावणार ‘न्यू इयर’चा जल्लोष! Swiggy-Zomato वरून ऑर्डर होणार नाही? काय आहे नेमकं कारण?

नवीन वर्षाची पार्टी प्लॅन करत असाल आणि ऑनलाइन फूड आणि किराणा डिलिव्हरी अॅप्सवरून जेवण ऑर्डर करून रात्रभर घरीच साजरे करण्याचा विचार करत असाल, तर एक मिनिट थांबा, ही बातमी तुमच्या आनंदाला निराशेत बदलू शकते.

Updated On: Dec 29, 2025 | 07:47 PM
थंडावणार 'न्यू इयर'चा जल्लोष! Swiggy-Zomato वरून ऑर्डर होणार नाही?

थंडावणार ‘न्यू इयर’चा जल्लोष! Swiggy-Zomato वरून ऑर्डर होणार नाही? (Photo Credit - X)

  • थंडावणार ‘न्यू इयर’चा जल्लोष!
  • ३१ डिसेंबरला Swiggy-Zomato चा देशव्यापी संप
  • ऑर्डर देण्यापूर्वी ‘ही’ बातमी वाचा
Food Delivery Apps: मित्र आणि कुटुंबासह घरी नवीन वर्ष साजरे करण्याचा विचार करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. जर तुम्ही नवीन वर्षाची पार्टी प्लॅन करत असाल आणि ऑनलाइन फूड आणि किराणा डिलिव्हरी अॅप्सवरून जेवण ऑर्डर करून रात्रभर घरीच साजरे करण्याचा विचार करत असाल, तर एक मिनिट थांबा, ही बातमी तुमच्या आनंदाला निराशेत बदलू शकते. हो, अहवालांनुसार, ३१ डिसेंबरच्या रात्री डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला संपूर्ण भारतभर संपाची घोषणा केल्यामुळे स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट आणि झेप्टोसह अनेक प्रमुख फूड आणि क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.


नववर्षाचे उत्सव मंदावू शकतात

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला तुम्ही ऑनलाइन डिलिव्हरी अॅप्सवर अवलंबून असाल, तर आता तुम्हाला स्वतः स्वयंपाकघरात काम करावे लागेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ अ‍ॅप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स यांनी अखिल भारतीय संप पुकारला आहे. या युनियन्सचे म्हणणे आहे की सण आणि नवीन वर्षाच्या काळात डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांना प्रचंड दबावाचा सामना करावा लागतो, परंतु त्यांच्या कमाईत सतत घट होत आहे. शिवाय, कामाचे निश्चित तास नसणे आणि कोणत्याही सुरक्षेशिवाय डिलिव्हरी करणे ही कामगारांसाठी एक मोठी समस्या आहे.

हे देखील वाचा: खवय्यांनो लक्ष द्या! Zomato-Swiggy चे खाणे महागणार? नवा लेबर कोड ठरू शकतो दरवाढीचे कारण

राष्ट्रव्यापी संपाची घोषणा

तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ अॅप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स यांनी २५ आणि ३१ डिसेंबर रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. कंपन्या नफ्यात बुडत असताना, कामगारांचे उत्पन्न प्रमाणानुसार कमी होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. अनेक डिलिव्हरी भागीदार दिवसाचे १२-१४ तास रस्त्यावर घालवतात, तरीही महिन्याच्या शेवटी, त्यांच्या खिशात काहीच उरत नाही. अस्थिर तास, विम्याबद्दल अनिश्चितता आणि कोणत्याही सुरक्षिततेशिवाय काम करणे ही त्यांची सर्वात मोठी आव्हाने बनली आहेत.

१० मिनिटांच्या डिलिव्हरी मॉडेलविरुद्ध राग का आहे?

डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मचे “१०-मिनिटे” आणि “ब्लिंक डिलिव्हरी” मॉडेल सर्वात जास्त संतापजनक आहेत. कामगार म्हणतात की हे मॉडेल त्यांना उच्च वेगाने सायकल चालवण्यास भाग पाडते. प्रत्येक ऑर्डर एक शर्यत बनते, केवळ वेळेसाठीच नाही तर त्यांच्या जीवनासाठी स्पर्धा करते. अल्गोरिथम-आधारित लक्ष्ये पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यास कामगारांचे आयडी अचानक ब्लॉक केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या रोजगाराला थेट धोका निर्माण होऊ शकतो.

हे देखील वाचा: आता फक्त ५० रुपयांत होणार जेवणाची डिलिव्हरी! Swiggy ने लाँच केले नवीन ॲप Toing; काय आहेत वैशिष्ट्ये?

Published On: Dec 29, 2025 | 07:46 PM

