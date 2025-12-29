अन्न पोटातच सडतंय का? 5 लक्षणं समजून घ्या, 6 पद्धतीने काढा आतड्याला चिकटलेली घाण

पचनक्रिया खराब होण्याचे धोके? पचनक्रियेतील थोडीशी समस्या देखील संपूर्ण शरीरावर परिणाम करते. जेव्हा पचनक्रिया योग्यरित्या कार्य करत नाही तेव्हा अनेक समस्या उद्भवू लागतात. सर्वात सामान्य लक्षणे म्हणजे गॅस, वारंवार पोटदुखी, बद्धकोष्ठता, जडपणाची भावना आणि पेटके. डॉ. बिमल छाजेड यांच्या मते, खराब पचनक्रियेमुळे अशक्तपणा, भूक न लागणे, थकवा आणि कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती देखील उद्भवू शकते. ही लक्षणे आहेत की अन्न तुमच्या पोटात पचत नाही, तर ते कुजत आहे. डॉक्टरांनी तुमची पचनक्रिया मजबूत करण्यासाठी काही सोप्या मार्ग सुचवले आहेत.
उच्च फायबर आहार घ्या
फायबरला कोलन क्लींजर म्हटले जाते कारण ते अन्न सहजपणे हालचाल करण्यास मदत करते आणि बद्धकोष्ठतेपासून मुक्त होते. फायबर आपल्या आतड्यांच्या हालचाली सुरळीत करते, पचनक्रियेत लक्षणीय सुधारणा करते. फायबरचे चांगले स्रोत म्हणजे फळे, हिरव्या भाज्या, सोललेली डाळ, ओट्स, बीन्स आणि सफरचंद. तुमच्या आहारात फायबरचा समावेश केल्याने शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळते आणि पोट हलके राहते. दीर्घकाळापर्यंत चांगले पचन राखण्यासाठी फायबर आवश्यक आहे.
Constipation Home Remedies: आतड्याला चिकटलेले घट्ट शौच एका झटक्यात होईल साफ, Nityanandam Shree चा सोपा उपाय
भरपूर पाणी प्या
पाणी पचनसंस्थेसाठी इंधन म्हणून काम करते. खूप कमी पाणी पिल्याने आतडे कोरडे होतात आणि योग्य पचन रोखले जाते. यामुळे बद्धकोष्ठता आणि आम्लता वाढते. म्हणून, प्रत्येकाने दिवसातून किमान अडीच लिटर पाणी प्यावे. यामुळे पचन सुधारतेच असे नाही तर शरीरातील विषारी पदार्थ देखील बाहेर पडतात. पाणी पिल्याने पोटाच्या अनेक समस्या टाळण्यास मदत होते.
हळूहळू खाणे
खूप लवकर खाल्ल्याने अन्न योग्यरित्या चघळण्यास अडथळा येतो, ज्यामुळे पचन बिघडते. मोबाईल फोनकडे पाहत किंवा इतर गोष्टीत व्यस्त असताना खाणे देखील हीच समस्या निर्माण करते. जेव्हा आपण हळूहळू चावतो आणि खातो तेव्हा लाळ अंशतः अन्न पचवते. यामुळे पोटात अन्न सहजपणे तुटण्यास मदत होते आणि पचन तणावपूर्ण होण्यापासून रोखते. म्हणून, जेवताना, फक्त अन्नावर लक्ष केंद्रित करा.
ताण कमी करा
तणाव हा पचनसंस्थेचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. जेव्हा आपण तणावात असतो तेव्हा शरीर अन्न पचवण्याऐवजी ताणाशी लढण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे पचन मंदावते आणि पोषक तत्वे योग्यरित्या शोषली जात नाहीत. म्हणून, मन शांत ठेवणे, आराम करणे आणि पुरेशी झोप घेणे महत्वाचे आहे. जर ताण कमी झाला तर पचन आपोआप सुधारेल.
आतडयांना आलेली सूज कमी करण्यासाठी दैनंदिन आहारात ‘या’ पदार्थांचे करा सेवन, शरीराला होतील अद्भूत फायदे
दररोज व्यायाम करणे महत्त्वाचे आहे
जर तुम्ही दिवसभर बसून राहिल्यास आणि तुमचे शरीर अजिबात हालचाल करत नसाल तर पचन मंदावते. आतडे सक्रिय ठेवण्यासाठी शरीराला हालचाल आवश्यक आहे. दररोज किमान 30 मिनिटे चालणे किंवा हलका व्यायाम करणे पचनासाठी खूप फायदेशीर आहे. यामुळे चयापचय वाढतो आणि अन्न जलद पचण्यास मदत होते.
पपई आणि अननस खाण्याची सवय लावा
पपई आणि अननस पचनासाठी खूप उपयुक्त आहेत कारण त्यात विशेष एंजाइम असतात – पपेन आणि ब्रोमेलेन. हे एंजाइम प्रथिने लवकर पचवण्यास मदत करतात आणि जडपणा कमी करतात. ज्या लोकांना अन्न पचवण्यास त्रास होतो त्यांनी ही फळे नक्कीच खावीत. ते पूर्णपणे नैसर्गिक आहेत आणि पचन सुधारण्यासाठी सुरक्षित आहेत.