Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • 6 Tips To Clean Your Intestine How To Know About Foot Rotting Stomach 5 Symptoms

अन्न पोटातच सडतंय का? 5 लक्षणं समजून घ्या, 6 पद्धतीने काढा आतड्याला चिकटलेली घाण

शरीराचे कार्य व्यवस्थित होण्यासाठी चांगले पचन आवश्यक आहे. खराब पचनामुळे गॅस, बद्धकोष्ठता, पोटदुखी, थकवा आणि अशक्तपणा यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. मात्र यासाठी नक्की काय करावे याबाबत अधिक माहिती घेऊया

Updated On: Dec 29, 2025 | 08:30 PM
आतड्याला अन्न टिकल्यास काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

आतड्याला अन्न टिकल्यास काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • आतड्याला घाण चिकटून बसली आहे कसे ओळखावे 
  • पचनक्रिया कशी बिघडते 
  • अन्न पोटात सडू नये यासाठी तुम्ही काय करू शकता?
ज्याप्रमाणे वाहन चालविण्यासाठी पेट्रोलची आवश्यकता असते, त्याचप्रमाणे आपल्या शरीराला अन्नाची आवश्यकता असते. पण फक्त अन्न खाणे पुरेसे नाही; ते पचवणे देखील महत्त्वाचे आहे. आपली पचनसंस्था हेच करते. जर पचनसंस्था योग्यरित्या कार्य करत असेल तर ती शरीराला ऊर्जा प्रदान करते, रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते आणि आपण दिवसभर सक्रिय राहतो.

पचनक्रिया खराब होण्याचे धोके? पचनक्रियेतील थोडीशी समस्या देखील संपूर्ण शरीरावर परिणाम करते. जेव्हा पचनक्रिया योग्यरित्या कार्य करत नाही तेव्हा अनेक समस्या उद्भवू लागतात. सर्वात सामान्य लक्षणे म्हणजे गॅस, वारंवार पोटदुखी, बद्धकोष्ठता, जडपणाची भावना आणि पेटके. डॉ. बिमल छाजेड यांच्या मते, खराब पचनक्रियेमुळे अशक्तपणा, भूक न लागणे, थकवा आणि कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती देखील उद्भवू शकते. ही लक्षणे आहेत की अन्न तुमच्या पोटात पचत नाही, तर ते कुजत आहे. डॉक्टरांनी तुमची पचनक्रिया मजबूत करण्यासाठी काही सोप्या मार्ग सुचवले आहेत.

उच्च फायबर आहार घ्या

फायबरला कोलन क्लींजर म्हटले जाते कारण ते अन्न सहजपणे हालचाल करण्यास मदत करते आणि बद्धकोष्ठतेपासून मुक्त होते. फायबर आपल्या आतड्यांच्या हालचाली सुरळीत करते, पचनक्रियेत लक्षणीय सुधारणा करते. फायबरचे चांगले स्रोत म्हणजे फळे, हिरव्या भाज्या, सोललेली डाळ, ओट्स, बीन्स आणि सफरचंद. तुमच्या आहारात फायबरचा समावेश केल्याने शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळते आणि पोट हलके राहते. दीर्घकाळापर्यंत चांगले पचन राखण्यासाठी फायबर आवश्यक आहे.

Constipation Home Remedies: आतड्याला चिकटलेले घट्ट शौच एका झटक्यात होईल साफ, Nityanandam Shree चा सोपा उपाय

भरपूर पाणी प्या

पाणी पचनसंस्थेसाठी इंधन म्हणून काम करते. खूप कमी पाणी पिल्याने आतडे कोरडे होतात आणि योग्य पचन रोखले जाते. यामुळे बद्धकोष्ठता आणि आम्लता वाढते. म्हणून, प्रत्येकाने दिवसातून किमान अडीच लिटर पाणी प्यावे. यामुळे पचन सुधारतेच असे नाही तर शरीरातील विषारी पदार्थ देखील बाहेर पडतात. पाणी पिल्याने पोटाच्या अनेक समस्या टाळण्यास मदत होते.

हळूहळू खाणे

खूप लवकर खाल्ल्याने अन्न योग्यरित्या चघळण्यास अडथळा येतो, ज्यामुळे पचन बिघडते. मोबाईल फोनकडे पाहत किंवा इतर गोष्टीत व्यस्त असताना खाणे देखील हीच समस्या निर्माण करते. जेव्हा आपण हळूहळू चावतो आणि खातो तेव्हा लाळ अंशतः अन्न पचवते. यामुळे पोटात अन्न सहजपणे तुटण्यास मदत होते आणि पचन तणावपूर्ण होण्यापासून रोखते. म्हणून, जेवताना, फक्त अन्नावर लक्ष केंद्रित करा.

ताण कमी करा

तणाव हा पचनसंस्थेचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. जेव्हा आपण तणावात असतो तेव्हा शरीर अन्न पचवण्याऐवजी ताणाशी लढण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे पचन मंदावते आणि पोषक तत्वे योग्यरित्या शोषली जात नाहीत. म्हणून, मन शांत ठेवणे, आराम करणे आणि पुरेशी झोप घेणे महत्वाचे आहे. जर ताण कमी झाला तर पचन आपोआप सुधारेल.

आतडयांना आलेली सूज कमी करण्यासाठी दैनंदिन आहारात ‘या’ पदार्थांचे करा सेवन, शरीराला होतील अद्भूत फायदे

दररोज व्यायाम करणे महत्त्वाचे आहे 

जर तुम्ही दिवसभर बसून राहिल्यास आणि तुमचे शरीर अजिबात हालचाल करत नसाल तर पचन मंदावते. आतडे सक्रिय ठेवण्यासाठी शरीराला हालचाल आवश्यक आहे. दररोज किमान 30 मिनिटे चालणे किंवा हलका व्यायाम करणे पचनासाठी खूप फायदेशीर आहे. यामुळे चयापचय वाढतो आणि अन्न जलद पचण्यास मदत होते.

पपई आणि अननस खाण्याची सवय लावा

पपई आणि अननस पचनासाठी खूप उपयुक्त आहेत कारण त्यात विशेष एंजाइम असतात – पपेन आणि ब्रोमेलेन. हे एंजाइम प्रथिने लवकर पचवण्यास मदत करतात आणि जडपणा कमी करतात. ज्या लोकांना अन्न पचवण्यास त्रास होतो त्यांनी ही फळे नक्कीच खावीत. ते पूर्णपणे नैसर्गिक आहेत आणि पचन सुधारण्यासाठी सुरक्षित आहेत.

Web Title: 6 tips to clean your intestine how to know about foot rotting stomach 5 symptoms

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 08:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस
1

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

शहरी भागात वाढतंय जलप्रदूषण, सामान्यांचं आरोग्य धोक्यात; गुणवत्तेवर लक्ष देणं गरजेचं
2

शहरी भागात वाढतंय जलप्रदूषण, सामान्यांचं आरोग्य धोक्यात; गुणवत्तेवर लक्ष देणं गरजेचं

अंशतः गुडघे प्रत्यारोपण ठरतेय Osteoarthritis च्या रुग्णांसाठी वरदान, गुडघेदुखीवर संपूर्ण गुडघा बदलण्याची गरज नाही भासणार
3

अंशतः गुडघे प्रत्यारोपण ठरतेय Osteoarthritis च्या रुग्णांसाठी वरदान, गुडघेदुखीवर संपूर्ण गुडघा बदलण्याची गरज नाही भासणार

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला
4

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?

Jan 19, 2026 | 04:42 PM
 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ

 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ

Jan 19, 2026 | 04:41 PM
2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर

2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर

Jan 19, 2026 | 04:28 PM
War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

Jan 19, 2026 | 04:19 PM
अफवांना थारा देऊ नका, संघटनात्मक ताकदीवरच…; आमदार रोहित पाटील यांचा निर्धार

अफवांना थारा देऊ नका, संघटनात्मक ताकदीवरच…; आमदार रोहित पाटील यांचा निर्धार

Jan 19, 2026 | 04:18 PM
Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Jan 19, 2026 | 04:04 PM
IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

Jan 19, 2026 | 04:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM