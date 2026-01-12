Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Konkan Railway: कोकण रेल्वेला मुंबईत नो एन्ट्री? इतर गाड्याही पनवेलला नेण्याचा प्रयत्न

कोकण किनारपट्टी ते मुंबई दरम्यान रेल्वे मार्गावरील लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या पनवेल येथे वारवार कमी अंतरावर थांबवल्या जात असून तेथून पुन्हा सुरू केल्या जात आहेत.

Updated On: Jan 12, 2026 | 03:09 PM
Konkan Railway: कोकण रेल्वेला मुंबईत नो एन्ट्री? इतर गाड्याही पनवेलला नेण्याचा प्रयत्न

कोंकण रेल्वे (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

कोकण रेल्वेला पनवेलपुढे एन्ट्री नसल्याची चिंता
कोंकणी प्रवाशांनी व्यक्त केली भीती
कोकण विकास समितीने मांडले मत

खेड: पायाभूत कामे सुरू असून, ही कामे झाल्यानंतर कोकणातील रेल्वेगाड्यांना पनवेल येथेच अंतिम थांबा देण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईतील कोकणवासीयांसाठी कोकणातील रेल्वेगाड्या मुंबईतील टर्मिनसमध्ये आणल्या जाणार नसल्याची भीती कोकणी प्रवाशांकडून व्यक्त केली. सध्या कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या नेत्रावती, मत्सगंधा रेल्वेगाड्यांना पनवेलपर्यंतच चालवण्यात येत असल्याने, भविष्यात रेल्वेगाड्यांना मुंबईत मार्ग खुला केला जाणार नसल्याची शक्यता प्रवाशांकडून वर्तवण्यात येत आहे.

करोनापूर्वी गाडी क्र. ५०१०४ रत्नागिरी-दादर पैसेंजरला यायला उशीर झाल्यास ती गाडी दिव्यातच थांबवून गाडी क्र. ५०१०३ दादर-रत्नागिरी पैसेंजर दिव्यातूनच परत पाठवली जात असे. करोनानंतर ही गाडी कायमस्वरूपी रत्नागिरी-दिवा रत्नागिरी झाली. इतर गाड्‌याही हळूहळू पनवेलला नेण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न असू शकतो, असे मत कोकण विकास समितीद्वारे व्यक्त करण्यात आला.

‘या’ रेल्वेंना मोठा प्रवासी वर्ग

मध्य रेल्वेने लोकमान्य टिळक टर्मिनस यार्डमधील पिट लाइन क्रमांक ३ च्या देखभालीचे कारण देत, गाडी क्र. १६३४५/१६३४६ नेत्रावती एक्सप्रेस आणि १२६१९/१२६२० मत्स्यगंचा एक्स्प्रेस पनवेल येथेच थांबवण्याचा व तेथूनच पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु, या बदलामुळे प्रवाशांचा प्रवास गैरसोयीचा होत आहे. नेत्रावती आणि मत्स्यगंधा या एक्सप्रेसवर मोठा प्रवासी अवलंबून आहे. परंतु, या रेल्वेगाडवा पनवेलपर्यंतच चालवण्यात येत असल्याने, प्रवाशांना प्रचंड आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांचे सामानासह हाल

कोकण किनारपट्टी ते मुंबई दरम्यान रेल्वे मार्गावरील लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या पनवेल येथे वारवार कमी अंतरावर थांबवल्या जात असून तेथूनव पुन्हा सुरू केल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना प्रचंड त्रास होत आहे. प्रवासाचा वेळ, खर्च व शारीरिक त्रास वाढतो विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक, महिला व सामानासह प्रवास करणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांचे हाल होत आहेत, गाडी क्र. १६३४६ तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-लोकमान्य टिळक टर्मिनस नेत्रावती एक्सप्रेस व गाडी क्रमांक १२६२० मंगळूरु सेंट्रल-लोकमान्य टिळक टर्मिनस मत्स्यगंधा एक्स्प्रेस २९ जानेवारीपर्यंत पनवेल स्थानकापर्यंत चालवण्यात येईल. ही रेल्वेगाडी पनवेल ते लोकमान्य टिळक टर्मिनसदरम्यान अंशत राहील.

मध्य रेल्वेवर ३० जानेवारीपर्यंत असणार ब्लॉक

गाडी क्र. १६३४५ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल नेत्रावती एक्सप्रेस व गाडी क्र. १२६१९ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-मंगळूरु सेंट्रल मत्स्यगंधा एक्सप्रेस ३१ जानेवारीपर्यंत पनवेल येथून सुटेल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Konkan railway netravati matsyagandha and other trains up to panvel stattion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती
1

देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती

Konkan Railway: कोकण रेल्वेने प्रवास करताय? मग आधी ‘ही’ बातमी वाचाच…
2

Konkan Railway: कोकण रेल्वेने प्रवास करताय? मग आधी ‘ही’ बातमी वाचाच…

मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक
3

मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक

प्रवाशांना काहीच नाही का अधिकार? भाडेवाढीची आणि ठरवण्याची कारणे उघड करण्यास रेल्वे विभागाचा नकार
4

प्रवाशांना काहीच नाही का अधिकार? भाडेवाढीची आणि ठरवण्याची कारणे उघड करण्यास रेल्वे विभागाचा नकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM