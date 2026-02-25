Vidarbha News: केंद्र सरकारची ‘मोठी भेट’! गोंदिया-जबलपूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला मंजुरी

श्रीनगरमध्ये नवीन ‘इंटिग्रेटेड एअरफेर्ट’ उभारले जाईल, सरकारने १.६६७ कोटी रुपयांच्या बजेटची घोषणा केली.
सध्या उत्तर कॉरिडॉरला दक्षिण कॉरिडॉरशी जोडण्यात जबलपूरची भूमिका महत्वाची आहे, जिथे रेल्वे मार्ग इटारसी, नागपूरमार्गे दक्षिण भारताकडे जातो. मात्र, जबलपूर गोंदिया मार्ग दुहेरी झाल्यामुळे हे अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि अनेक क्षेत्रांना याचा मोठा फायदा मिळेल.
देशातील दळणवळण आणि वाहतूक यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने एकूण ₹१२,२३६ कोटी खर्चाच्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये रेल्वे, रस्ते आणि हवाई वाहतुकीशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कामांचा समावेश आहे.
एकूण मंजूर प्रकल्प,”₹१२,२३६ कोटी”
रेल्वे आणि संबंधित विकास,”₹५,२३६ कोटी”
साईन रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण,”₹२,६६८ कोटी”
सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा,”₹१,६६७ कोटी”
विमानतळ टर्मिनल (Airport Terminal) विस्तार,”₹१,०६७ कोटी”
रेल्वे पायाभूत सुविधा: रेल्वेच्या विकासासाठी ₹५,२३६ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, यामध्ये साईन रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणावर विशेष भर दिला आहे. यामुळे रेल्वेची वाहतूक क्षमता वाढून प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे.
हवाई वाहतूक विस्तार: ₹१,०६७ कोटींच्या निधीतून विमानतळ टर्मिनलच्या विस्तारीकरणाचे काम हाती घेतले जाईल, ज्यामुळे वाढत्या प्रवासी संख्येचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.
अहमदाबाद बॅटरी-फेज २८ विस्तार: ऊर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी या प्रकल्पाचा विस्तार केला जाणार असून, यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
१. गतिमान वाहतूक: प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीचा वेग वाढणार आहे.
२. रोजगार निर्मिती: या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक स्तरावर हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
३. प्रवासी सुविधा: विमानतळ आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या आधुनिकीकरणामुळे नागरिकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळतील.
अंतर आणि वेळेची बचत: सध्या जबलपूरहून दक्षिण भारताकडे जाणारा मार्ग इटारसी आणि नागपूरमार्गे जातो. मात्र, गोंदिया-जबलपूर मार्ग दुहेरी झाल्यामुळे हे अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
रेल्वे जाळ््यात वाढ: या तिन्ही प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान जाळ्यात सुमारे ३०७ किमीची नवीन वाढ होणार आहे.
आर्थिक विकास: या रेल्वे मार्गांमुळे व्यापार, उद्योग आणि कृषी क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे.