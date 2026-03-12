Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Iran Israel Us War Poses Threat To Ipl 2026 Now There Is A Big Update What Happened Read In Detail

Iran-Israel-US war मुळे IPL 2026 ला निर्माण झाला धोका! आता एक मोठी अपडेट आली समोर, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

११ मार्च रोजी बीसीसीआयने पहिल्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले. पहिला सामना आरसीबी आणि हैदराबाद यांच्यात खेळला जाईल. विदेशी खेळाडूंना त्यांच्या देशातून भारतात प्रवास करताना अडचणी येऊ शकतात.

Updated On: Mar 12, 2026 | 12:11 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

IPL 2026 Schedule Update : आयपीएल 2026 सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत.यंदा आयपीएल दोन टप्प्यामध्ये खेळवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये 20 सामने खेळवले जाणार आहेत. आयपीएल २०२६ १८ मार्च रोजी सुरू होणार आहे. ११ मार्च रोजी बीसीसीआयने पहिल्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले. पहिला सामना आरसीबी आणि हैदराबाद यांच्यात खेळला जाईल. तथापि, अमेरिका आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धाचा आयपीएलवर परिणाम होऊ शकतो. चला तपशील पाहूया.

आयपीएल २०२६ धोक्यात

२०२६ चा टी२० विश्वचषक सुरू असताना भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये विश्वचषकाचे सामने खेळवले जात होते. जे संघ लीग सामन्यामध्ये बाहेर झाले त्यांना त्याच्या मायदेशी परतण्याची संधी मिळाली पण सुपर 8 मध्ये असलेले संघ बराच वेळ भारतामध्ये होते कारण युद्धामुळे विमाने बंद होती. अलिकडेच भारत आणि श्रीलंका यांच्यात २०२६ चा टी२० विश्वचषक खेळवण्यात आला. या स्पर्धेदरम्यान अमेरिका आणि इराण यांच्यातही युद्ध सुरू झाले. 

Kuldeep Yadav Wedding : कुलदीप यादवच्या लग्नाचे बजेट 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, जाणून घ्या शाही मेजवानीची संपूर्ण माहिती

परिणामी, युद्धामुळे दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज संघांना अनेक दिवस भारतात राहावे लागले. दोन्ही संघातील खेळाडू लवकरात लवकर मायदेशी परतू इच्छित होते. तथापि, युद्धामुळे दोन्ही संघांना जवळजवळ एक आठवडा भारतात राहावे लागले. जगभरातील अनेक स्टार खेळाडू आयपीएल २०२६ मध्ये सहभागी होतील. या खेळाडूंना त्यांच्या देशातून भारतात प्रवास करताना अडचणी येऊ शकतात. दोन्ही देशांचे खेळाडू त्यांच्या संघांना वेळेवर रिपोर्ट करू शकतील का हे पाहणे बाकी आहे. युद्धाचा परिणाम आता जागतिक स्तरावर जाणवत आहे. 

भारतातील हॉटेल्सनाही स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. पीटीआयशी बोलताना एका संघ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूंच्या प्रस्थानात बराच विलंब झाला आहे. त्यांना वेळेवर भारतात परत आणणे हे एक कठीण काम असेल. शिवाय, पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे विमान भाड्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सीएसकेचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांना आशा आहे की वेस्ट इंडिजचे अकील हुसेन आणि दक्षिण आफ्रिकेचे देवाल्ड ब्रेव्हिस पहिल्या सामन्यापूर्वी संघात सामील होतील.”

Web Title: Iran israel us war poses threat to ipl 2026 now there is a big update what happened read in detail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 12:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kuldeep Yadav Wedding : कुलदीप यादवच्या लग्नाचे बजेट 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, जाणून घ्या शाही मेजवानीची संपूर्ण माहिती
1

Kuldeep Yadav Wedding : कुलदीप यादवच्या लग्नाचे बजेट 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, जाणून घ्या शाही मेजवानीची संपूर्ण माहिती

NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान
2

NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान

‘ही संघासाठी एक आठवण आहे…’, बांगलादेशविरुद्धच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर काय म्हणाला पाकिस्तानचा कर्णधार शाहीन आफ्रिदी
3

‘ही संघासाठी एक आठवण आहे…’, बांगलादेशविरुद्धच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर काय म्हणाला पाकिस्तानचा कर्णधार शाहीन आफ्रिदी

विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर
4

विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-Israel-US war मुळे IPL 2026 ला निर्माण झाला धोका! आता एक मोठी अपडेट आली समोर, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

Iran-Israel-US war मुळे IPL 2026 ला निर्माण झाला धोका! आता एक मोठी अपडेट आली समोर, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

Mar 12, 2026 | 12:11 PM
अक्षय कुमारच्या ‘Bhooth Bangla’चा टीझर रिलीज; हॉरर-कॉमेडीचा तडका, ‘भूल भुलैया’ची दिसली झलक

अक्षय कुमारच्या ‘Bhooth Bangla’चा टीझर रिलीज; हॉरर-कॉमेडीचा तडका, ‘भूल भुलैया’ची दिसली झलक

Mar 12, 2026 | 12:08 PM
स्वीकृत नगरसेवकांना निधी मिळणार की नाही? अधिकृत नियुक्तीआधीच स्थायी समिती अंदाजपत्रक मांडण्याची शक्यता

स्वीकृत नगरसेवकांना निधी मिळणार की नाही? अधिकृत नियुक्तीआधीच स्थायी समिती अंदाजपत्रक मांडण्याची शक्यता

Mar 12, 2026 | 12:07 PM
Cyber Warfare: रणांगणासोबत सायबर रणभूमीवरही घनघोर लढाई; इराणची इंटरनेट सेवा कोलमडली; तर अमेरिकेचा 50 TB डेटा चोरीला

Cyber Warfare: रणांगणासोबत सायबर रणभूमीवरही घनघोर लढाई; इराणची इंटरनेट सेवा कोलमडली; तर अमेरिकेचा 50 TB डेटा चोरीला

Mar 12, 2026 | 12:01 PM
कडक उन्हाळ्यात कोणते पेय आहे शरीरासाठी सगळ्यात उत्तम, लिंबू पाणी की नारळ पाणी…

कडक उन्हाळ्यात कोणते पेय आहे शरीरासाठी सगळ्यात उत्तम, लिंबू पाणी की नारळ पाणी…

Mar 12, 2026 | 12:00 PM
‘…तर परवानाच केला जाणार रद्द’; पुण्यात पथारी व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले

‘…तर परवानाच केला जाणार रद्द’; पुण्यात पथारी व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले

Mar 12, 2026 | 11:59 AM
Beed Crime: तीन मुली झाल्याने छळ, दुसऱ्या लग्नाचा दबाव; 24 वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या

Beed Crime: तीन मुली झाल्याने छळ, दुसऱ्या लग्नाचा दबाव; 24 वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या

Mar 12, 2026 | 11:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM