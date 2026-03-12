Iran-Israel-US war मुळे IPL 2026 ला निर्माण झाला धोका! आता एक मोठी अपडेट आली समोर, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

IPL 2026 Schedule Update : आयपीएल 2026 सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत.यंदा आयपीएल दोन टप्प्यामध्ये खेळवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये 20 सामने खेळवले जाणार आहेत. आयपीएल २०२६ १८ मार्च रोजी सुरू होणार आहे. ११ मार्च रोजी बीसीसीआयने पहिल्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले. पहिला सामना आरसीबी आणि हैदराबाद यांच्यात खेळला जाईल. तथापि, अमेरिका आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धाचा आयपीएलवर परिणाम होऊ शकतो. चला तपशील पाहूया.
२०२६ चा टी२० विश्वचषक सुरू असताना भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये विश्वचषकाचे सामने खेळवले जात होते. जे संघ लीग सामन्यामध्ये बाहेर झाले त्यांना त्याच्या मायदेशी परतण्याची संधी मिळाली पण सुपर 8 मध्ये असलेले संघ बराच वेळ भारतामध्ये होते कारण युद्धामुळे विमाने बंद होती. अलिकडेच भारत आणि श्रीलंका यांच्यात २०२६ चा टी२० विश्वचषक खेळवण्यात आला. या स्पर्धेदरम्यान अमेरिका आणि इराण यांच्यातही युद्ध सुरू झाले.
परिणामी, युद्धामुळे दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज संघांना अनेक दिवस भारतात राहावे लागले. दोन्ही संघातील खेळाडू लवकरात लवकर मायदेशी परतू इच्छित होते. तथापि, युद्धामुळे दोन्ही संघांना जवळजवळ एक आठवडा भारतात राहावे लागले. जगभरातील अनेक स्टार खेळाडू आयपीएल २०२६ मध्ये सहभागी होतील. या खेळाडूंना त्यांच्या देशातून भारतात प्रवास करताना अडचणी येऊ शकतात. दोन्ही देशांचे खेळाडू त्यांच्या संघांना वेळेवर रिपोर्ट करू शकतील का हे पाहणे बाकी आहे. युद्धाचा परिणाम आता जागतिक स्तरावर जाणवत आहे.
🚨 News 🚨 Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️ Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections. More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE — IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
भारतातील हॉटेल्सनाही स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. पीटीआयशी बोलताना एका संघ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूंच्या प्रस्थानात बराच विलंब झाला आहे. त्यांना वेळेवर भारतात परत आणणे हे एक कठीण काम असेल. शिवाय, पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे विमान भाड्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सीएसकेचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांना आशा आहे की वेस्ट इंडिजचे अकील हुसेन आणि दक्षिण आफ्रिकेचे देवाल्ड ब्रेव्हिस पहिल्या सामन्यापूर्वी संघात सामील होतील.”