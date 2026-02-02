Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींच्या सविस्तर बातम्या वाचा एका क्लिकवर

02 Feb 2026 10:30 AM (IST)
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने विक्रमी १७.२ लाख कोटी म्हणजेच १७.२ ट्रिलियन रुपये कर्ज घेण्याची घोषणा केल्याने बँकिंग क्षेत्र गोंधळात पडले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे कर्ज घेण्याचे लक्ष्य, बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा खूपच जास्त, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी (PUS बँका) एक मोठे आव्हान आहे. जेव्हा सरकार बाजारातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम काढून घेते तेव्हा त्याचा थेट परिणाम बाँड बाजारावर आणि बँकांच्या ट्रेझरी व्यवस्थापनावर होतो, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यात लक्षणीय घट होते.
02 Feb 2026 10:21 AM (IST)
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये पुण्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला असून, ‘पुणे ग्रोथ हब’साठी पुढील पाच वर्षांत ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पातून पुण्याला देशातील प्रमुख आर्थिक वाढीच्या केंद्रांपैकी एक म्हणून विकसित केले जात आहे.
02 Feb 2026 10:13 AM (IST)
भारत आणि चीन संबंधांमध्ये (India China Relations) आता हळूहळू सुधारणा होत आहे. दोन्ही देशांतील सीमावादानंतर आता द्विपक्षीय संबंध मजबूत होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जवळपास सहा वर्षानंतर भारताने चीनसाठीची हवाई सेवा पुन्हा सुरु केली आहे. रविवारी (०१ फेब्रुवारी २०२६) भारताची सर्वात मोठी विमान कंपनी एअर इंडियाने (Air India) दिल्ली ते शांघाय थेट उड्डाणे सुरु केली आहे. यामुळे केवळ भारत-चीनच्या हवाई दळणवळणालाच नव्हे तर द्विपक्षीय संबंधांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे.
02 Feb 2026 10:03 AM (IST)
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अंडर-१९ विश्वचषकाचा महत्त्वाचा सामना सुरू आहे. पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. भारताचे सलामीवीर फलंदाज क्रीजवर आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानचे खराब क्षेत्ररक्षण स्पष्ट दिसत होते. एका पाकिस्तानी गोलंदाजाने प्रथम स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचा झेल सोडला आणि नंतर रनआउटचा प्रयत्न चुकवला. हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
02 Feb 2026 09:45 AM (IST)
हैदराबादहून वाराणसीला येणाऱ्या इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमानात बॉम्ब असल्याची खळबळजनक माहिती मिळाल्याने रविवारी वाराणसीच्या लाल बहादूर शास्त्री विमानतळावर विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग (Emergency Landing) करण्यात आले. या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये मोठी घबराट पसरली होती. विमानात एका कागदावर "विमानात बॉम्ब ठेवला असून त्याचा कधीही स्फोट होऊ शकतो," असा मजकूर लिहिलेला आढळला. ही माहिती मिळताच वैमानिकाने एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी संपर्क साधला आणि विमानाचे सुरक्षित लँडिंग केले. विमानाचे लँडिंग होताच बॉम्ब निकामी करणारे पथक (BDDS), अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि मोठा पोलीस ताफा घटनास्थळी दाखल झाला.
02 Feb 2026 09:39 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्या पहिल्या भेटीची माहिती समोर आली आहे. सुनेत्रा पवार आज यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुतळ्याला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी कराडला भेट देतील. त्यानंतर त्या अजित पवारांसोबत मृत्युमुखी पडलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबल दिलीप जाधव यांच्या कुटुंबियांना भेटतील. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही त्यांची पहिलीच अधिकृत भेट असेल.
02 Feb 2026 09:33 AM (IST)
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि मंत्री एन. लोकेश नायडू यांच्याविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यांवरून गोंधळ उडाला आहे. या वक्तव्यांमुळे वातावरण अधिकच तणावपूर्ण होत चालले आहे. या वक्तव्यानंतर इब्राहिमपट्टणममध्ये हिंसाचार उसळला होता. वायएसआरसीपी नेते आणि माजी मंत्री जोगी रमेश यांच्या घराची लोकांनी तोडफोड केली आणि आग लावली. रविवारी, कृष्णा जिल्ह्यातील इब्राहिमपट्टणम येथे वायएसआरसीपी नेते जोगी रमेश यांच्या घरावर दगडफेक करण्यात आली. जमावाने माजी मंत्र्यांचे घर जाळून टाकले. त्यावेळी रमेश यांच्या पत्नी आणि वडील घरात होते, परंतु पोलिसांनी त्यांना वाचवले. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली.
02 Feb 2026 09:30 AM (IST)
टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ सुरू होण्यापूर्वीच क्रिकेट जगतातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. येत्या १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे होणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तान (IND vs PAK) यांच्यातील बहुप्रतिक्षित सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कोट्यवधी क्रिकेट चाहत्यांचा हिरमोड झाला असून आयसीसीच्या (ICC) गोटात खळबळ उडाली आहे.
02 Feb 2026 08:58 AM (IST)
मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक जवळ येत असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने आपली रणनीती स्पष्ट केली आहे. शिवसेनेच्या २९ नगरसेवकांची आज गट नोंदणी होणार असून, मुंबई महानगरपालिकेतील गटनेते पदासाठी अमेय घोले यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
अमेय घोले हे सलग तीन टर्म नगरसेवक म्हणून निवडून आले असून, त्यांना महापालिकेच्या कामकाजाचा सखोल अनुभव आहे.पालिकेतील प्रश्नांची जाण असलेला तरुण आणि अभ्यासू चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अत्यंत विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी ते एक मानले जातात.
02 Feb 2026 08:54 AM (IST)
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सध्या तणावाचे वातावरण फक्त सीमारेषेवरच नाही तर क्रिकेट विश्वामध्ये देखील वाढत चालले आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, क्रिकेट चाहत्यांना एक धक्कादायक बातमी मिळाली आहे. पाकिस्तान सरकारने जाहीर केले आहे की त्यांचा संघ टी-२० विश्वचषकात सहभागी होईल, परंतु १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकेल. भारत-पाकिस्तान सामन्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना हा निर्णय धक्कादायक ठरला आहे.
Stock Market Today: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर झाल्यानंतर शेअर बाजारात मोठी पडझड पाहायला मिळाली. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सवरील ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’मध्ये (STT) झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर झाला असून, गेल्या ७ वर्षांतील ही अर्थसंकल्पाच्या दिवसाची सर्वात मोठी घसरण ठरली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शेअर्समध्ये ६ टक्क्यांपर्यंतची मोठी घसरण झाली.SBI, BEL आणि अदानी पोर्ट्सचे शेअर्स ६ टक्क्यांपर्यंत आपटले. धातू, FMCG, फार्मा, आणि रिअल्टी क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाली. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २७ शेअर्स लाल चिन्हात बंद झाले.
अर्थसंकल्पात फ्युचर्सवरील STT ०.०२% वरून ०.०५% करण्यात आला आहे. तसेच ऑप्शन्स प्रीमियमवरील करही ०.१५% पर्यंत वाढवण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. यापूर्वी २०२० मध्ये अशा प्रकारची मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती.
बाजारातील मुख्य आकडेवारी: