Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी आता ५ फेब्रुवारीऐवजी ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी केली.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:35 PM
अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

Follow Us:
Follow Us:

धाराशिव : उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष दिवंगत लोकनेते अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने संपूर्ण जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे. डोंगराएवढ्या दुःखाच्या सावलीतच राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचाराला नाईलाजाने सुरुवात केली आहे. ढोल-ताशे, बँड, डॉल्बी, नाच-गाणे, फटाके व आतिषबाजी यांसारख्या भडक प्रकारांना फाटा देत अत्यंत मर्यादित आणि संयमित स्वरूपात प्रचार सुरू करण्यात आला आहे. दरम्यान, काही काळ ठप्प झालेला महायुतीचा प्रचार हळूहळू पुन्हा सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

निवडणुकांच्या निष्ठुर राजकारणामुळे दुःख व्यक्त करण्यासाठीचा अवकाशही हिरावून घेतला गेला आहे. प्रमुख नेत्याच्या अचानक निधनाचे दुःख मनात ठेवतच राष्ट्रवादी, भाजपा तसेच महाविकास आघाडीतील उमेदवार, स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांना प्रचाराच्या रणांगणात उतरावे लागत आहे.

“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

जिल्ह्यातील ५५ जिल्हा परिषद गटांपैकी केवळ धाराशिव तालुक्यातील बेंबळी गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेस निवडणूक लढवत आहे. या दुःखद पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार महेंद्र धुरगुडे यांनी घरोघरी जाऊन मतदारांशी थेट संवाद साधण्यावर भर दिला आहे. भाजपाची प्रचार यंत्रणाही मर्यादित स्वरूपात असून वैयक्तिक गाठीभेटी हाच प्रचाराचा मुख्य मार्ग अवलंबला जात आहे.

भाजपाचे जिल्ह्यातील सर्वेसर्वा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांचे दिवंगत लोकनेते अजित पवार यांच्याशी जवळचे नाते होते. त्यामुळे त्यांच्या निधनाचा परिणाम भाजपाच्या प्रचार यंत्रणेवरही स्पष्टपणे जाणवत असून महायुतीतील कार्यकर्ते अजूनही दुःखाच्या मानसिकतेत असल्याचे चित्र आहे.

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीने मात्र प्रचार सभा, कॉर्नर मीटिंग्स तसेच प्रचार वाहनांद्वारे ध्वनिक्षेपकातून गाण्यांच्या माध्यमातून प्रचाराला गती दिली आहे. जिल्ह्यातील गट व गण अक्षरशः पिंजून काढत महाविकास आघाडीने ठप्प झालेल्या महायुतीच्या प्रचाराच्या तुलनेत मोठी आघाडी घेतल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. सध्या जिल्ह्यात भाजपा व राष्ट्रवादीच्या तुलनेत महाविकास आघाडीचा प्रचार अधिक जोमाने सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.

७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पुन्हा वेळापत्रकबद्ध करण्यात आले आहेत. आता ५ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होईल. मतमोजणी ७ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होईल. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केले.

निवडणूक वेळापत्रकात काय शिल्लक आहे?

निवडणूक वेळापत्रकानुसार, नामांकन पत्रे दाखल करणे, अर्ज मागे घेणे, चिन्हांचे वाटप करणे आणि निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करणे ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पुढील टप्प्यांमध्ये मतदान, मतमोजणी आणि राजपत्रात निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करणे समाविष्ट आहे.

Devendra Fadnavis on NCP Merger:  राष्ट्रवादीने आमच्याशी चर्चा करावी…; विलीनीकरणाच्या चर्चांवर फडणवीस स्पष्टचं बोलले

Web Title: The campaign for the zilla parishad panchayat samiti elections began in the shadow of ajit dada pawar demise

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv News : “पाणी पुनर्भरण प्रकल्प आणि दीर्घकालीन जलधोरण…”, काय आहे भूजल व्यवस्थापन?
1

Dharashiv News : “पाणी पुनर्भरण प्रकल्प आणि दीर्घकालीन जलधोरण…”, काय आहे भूजल व्यवस्थापन?

Pune News : जिल्हा परिषद निवडणुकीची पुरंदर तालुक्यात रणधुमाळी ; बंडखोरी, पक्षांतरांनी ढवळली राजकीय समीकरणं
2

Pune News : जिल्हा परिषद निवडणुकीची पुरंदर तालुक्यात रणधुमाळी ; बंडखोरी, पक्षांतरांनी ढवळली राजकीय समीकरणं

Maharashtra Politics: “… मन अक्षरशः भरून येतंय”; DCM होताच सुनेत्रा पवारांची भावनिक पोस्ट
3

Maharashtra Politics: “… मन अक्षरशः भरून येतंय”; DCM होताच सुनेत्रा पवारांची भावनिक पोस्ट

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव
4

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ajit Pawar Death: दादा नाहीत, ही कल्पना सहन होत नाही; आमदार शेखर निकम

Ajit Pawar Death: दादा नाहीत, ही कल्पना सहन होत नाही; आमदार शेखर निकम

Feb 01, 2026 | 05:48 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

Feb 01, 2026 | 05:40 PM
ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

Feb 01, 2026 | 05:35 PM
IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम 

IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम 

Feb 01, 2026 | 05:33 PM
“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

Feb 01, 2026 | 05:29 PM
Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

Feb 01, 2026 | 05:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 03:49 PM
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM