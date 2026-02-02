Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

निसर्ग संवर्धनासाठी जागतिक पाणथळ भूमी दिन केला जातो साजरा; जाणून घ्या 02 फेब्रुवारीचा इतिहास

पाणथळ भूमीमुळे हवामान बदल नियंत्रित करण्यास मदत, जैवविविधतेचे संरक्षण, पाण्याचा साठा आणि स्वच्छता नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव कमी करण्यास मदत होते. त्यामुळे त्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे.

Feb 02, 2026
World Wetlands Day is celebrated for nature conservation on 2nd February dinvishesh

निसर्ग संवर्धनासाठी जागतिक पाणथळ भूमी दिन साजरा केला जातो (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

दरवर्षी 2 फेब्रुवारी रोजी जागतिक पाणथळ भूमी दिन साजरा केला जातो. 1971 मध्ये इराणच्या रामसर शहरात पाणथळ भूमींच्या संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय करार झाला, म्हणूनच हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. तलाव, नद्या, खाड्या, दलदली, मॅन्ग्रोव्ह जंगलं आणि गोड्या तसेच खाऱ्या पाण्याचे स्रोत म्हणजेच पाणथळ भूभाग. हे निसर्गासाठी तसेच मानवजातीसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. पाणथळ भूमीमुळे हवामान बदल नियंत्रित करण्यास मदत, जैवविविधतेचे संरक्षण, पाण्याचा साठा आणि स्वच्छता नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव कमी करणे ही महत्त्वाची कामे होतात. वाढते शहरीकरण, प्रदूषण आणि जंगलतोड यामुळे पाणथळ भूभाग नष्ट होत आहेत. त्यामुळे संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन गरजेचे आहे. (Dinvishesh)

02 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1848: कॅलिफोर्निया गोल्ड रश – सोने मिळविण्याच्या उद्देशाने चिनी स्थलांतरितांचा पहिला गट कॅलिफोर्नियामध्ये आला.
  • 1933: अ‍ॅडॉल्फ हिटलरने जर्मन संसद विसर्जित केली.
  • 1943: दुसरे महायुद्ध – स्टॅलिनग्राडच्या लढाईनंतर, जर्मन सैन्याने सोव्हिएत युनियनसमोर शरणागती पत्करली, ज्यामुळे जर्मन सैन्याची माघार सुरू झाली.
  • 1962: 400 वर्षांनंतर, नेपच्यून आणि प्लूटो हे ग्रह एका संरेखनात आले.
  • 1971: इराणमधील रामसर येथे पाणथळ भूमीचे महत्त्व या विषयावर एक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. मानवी जीवनातील पाणथळ भूमीचे महत्त्व समजावे म्हणून दरवर्षी 2 फेब्रुवारी हा दिवस जगभर जागतिक पाणथळ भूमी दिन म्हणून साजरा केला जावा असा त्या परिषदेत निर्णय घेण्यात आला
  • 1971: इदी अमीन युगांडाचा हुकूमशहा बनला.
  • 2000: टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सने विकसित केलेल्या DLP CINEMA तंत्रज्ञानाचा वापर करून फिलिप बिनंट यांनी युरोपमधील (पॅरिस) पहिला डिजिटल सिनेमा प्रोजेक्शन साकारला.
हे देखील वाचा : UGC वादाचा उडाला भडका! सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने प्रशासकीय गोंधळ दूर

02 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1754: ‘चार्ल्स मॉरिस डी टॅलीरॅड’ – फ्रान्सचे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 मे 1838)
  • 1884: ‘डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर’ – ज्ञानकोशकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 10 एप्रिल 1937 – पुणे)
  • 1892: ‘टोचीगीयामा मोरिया’ – जपानी सुमो कुस्तीपटू, 27वे योकोझुना यांचा जन्म. (मृत्यू : 3 ऑक्टोबर 1959)
  • 1897: ‘हॉवर्ड डीरिंग जॉन्सन’ – हॉवर्ड जॉन्सन कंपनीचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 जून 1972)
  • 1905: ‘अ‍ॅन रँड’ – जन्माने रशियन असलेल्या अमेरिकन लेखिका व तत्त्ववेत्त्या यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 मार्च 1982)
  • 1915: ‘खुशवंत सिंग’ – भारतीय पत्रकार आणि लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 20 मार्च 2014)
  • 1919: ‘एम. सी. नंबुदरी’ – पदभारतीय लेखक आणि अनुवादक यांचा जन्म. (मृत्यू : 26 नोव्हेंबर 2012)
  • 1922: ‘कुंवर दिग्विजय सिंग’ – भारतीय फील्ड हॉकीपटू यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 मार्च 1978)
  • 1923: ‘ललित नारायण मिश्रा’ – केंद्रीय रेल्वे मंत्री, गृह राज्यमंत्री, अर्थ राज्यमंत्री, पहिल्या, दुसर्‍या व पाचव्या लोकसभेचे सदस्य, राज्यसभा खासदार यांचा जन्म. (मृत्यू: 3 जानेवारी 1975 – समस्तीपूर, बिहार)
  • 1925: ‘जीत सिंग नेगी’ – आधुनिक घरवल लोकसंगीताचे जनक यांचा जन्म. (मृत्यू : 21 जून 2020)
  • 1958: ‘तुलसी तंती’ – भारतीय अक्षय ऊर्जा कार्यकारी, सुझलॉनचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 1 ऑक्टोबर 2022)
  • 1979: ‘शमिता शेट्टी’ – अभिनेत्री यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम

02 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1907: ‘दिमित्री मेंदेलिएव्ह’ – रशियन रसायनशास्त्रज यांचे निधन. (जन्म: 8 फेब्रुवारी 1834)
  • 1917: ‘अण्णासाहेब पटवर्धन’ -लोकमान्य टिळकांचे स्‍नेही आणि विख्यात वैद्य महर्षी यांनी देहत्याग केला. (जन्म: 4 मे 1847)
  • 1930: ‘वासुदेव गोविंद आपटे’ – लेखक, भाषांतरकार, पत्रकार, संपादक, अनुवादक, निबंधकार व कोशकार यांचे निधन. (जन्म: 12 एप्रिल 1871)
  • 1941: ‘रामचंद्र शुक्ला’ – भारतीय इतिहासकार आणि लेखक यांचे निधन. (जन्म: 4 ऑक्टोबर 1884)
  • 1970: ‘बर्ट्रांड रसेल’ – ब्रिटिश गणितज्ञ, तत्त्वज्ञ आणि इतिहासकार यांचे निधन. (जन्म: 18 मे 1872)
  • 2007: ‘विजय अरोरा’ हिन्दी चित्रपट आणि टीव्ही अभिनेता यांचे निधन. (जन्म: 27 डिसेंबर 1944)
  • 2008: ‘जोशुआ लेडरबर्ग’ -नोबेल पारितोषिकविजेते , अमेरिकन जीवशास्त्रज्ञ आणि अनुवंशशास्त्रज्ञ (जन्म: 23 मे 1925)
  • 2023: ‘के. विश्वनाथ’ – पद्मश्री, दादासाहेब फाळके पुरस्कार सन्मानित भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक (जन्म: 19 फेब्रुवारी 1930)

Feb 02, 2026

