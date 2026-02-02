निसर्ग संवर्धनासाठी जागतिक पाणथळ भूमी दिन केला जातो साजरा; जाणून घ्या 02 फेब्रुवारीचा इतिहास

दरवर्षी 2 फेब्रुवारी रोजी जागतिक पाणथळ भूमी दिन साजरा केला जातो. 1971 मध्ये इराणच्या रामसर शहरात पाणथळ भूमींच्या संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय करार झाला, म्हणूनच हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. तलाव, नद्या, खाड्या, दलदली, मॅन्ग्रोव्ह जंगलं आणि गोड्या तसेच खाऱ्या पाण्याचे स्रोत म्हणजेच पाणथळ भूभाग. हे निसर्गासाठी तसेच मानवजातीसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. पाणथळ भूमीमुळे हवामान बदल नियंत्रित करण्यास मदत, जैवविविधतेचे संरक्षण, पाण्याचा साठा आणि स्वच्छता नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव कमी करणे ही महत्त्वाची कामे होतात. वाढते शहरीकरण, प्रदूषण आणि जंगलतोड यामुळे पाणथळ भूभाग नष्ट होत आहेत. त्यामुळे संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन गरजेचे आहे. (Dinvishesh)
