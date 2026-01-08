Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Public Holiday : 15 जानेवारीला राज्यात सार्वजनिक सुट्टी, शाळा-सरकारी कार्यालये राहणार बंद

राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून येत्या १५ जानेवारीला 2026 रोजी २९ महापालिकेसाठी मतदान होणार आहे. याचपार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

Updated On: Jan 08, 2026 | 05:42 PM
मुंबई : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी गुरुवार (१५ जानेवारी २०२६) मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित मतदान क्षेत्रात 15 जानेवारी 2026 रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. अधिसूचना सर्व विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, मंडळे इत्यादींच्या निदर्शनास आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही सार्वजनिक सुट्टी संबंधित महानगरपालिका निवडणूक क्षेत्रातील मतदारसंघाबाहेर कामानिमित्त असलेल्या मतदारांनाही लागू राहणार आहे.

महानगरपालिका क्षेत्रांतील केंद्रशासनाची कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँका व तत्सम आस्थापनांनाही ही सार्वजनिक सुट्टी लागू राहील, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक सुट्टी लागू असलेल्या महानगरपालिकांमध्ये बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण–डोंबिवली, भिवंडी–निजामपूर, मीरा–भाईंदर, वसई–विरार, पनवेल, नाशिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, पुणे, पिंपरी–चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली–मिरज–कुपवाड, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड–वाघाळा, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. मतदारांनी मतदानासाठी लोकशाहीच्या उत्सवात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

२०२६ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. आर्थिक शहर असलेल्या मुंबईत महापालिका निवडणुकीबाबत राजकीय तापमान वाढले आहे. भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेससह सर्व पक्षांनी त्यांच्या निवडणुकीच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगानेही शांततेत निवडणूक पार पाडण्यासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. २२७ वॉर्डांसाठी २,५१६ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार आहे, तर मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी पूर्ण होईल. २०१७ मध्ये २२७ नगरसेवकांपैकी २२७ नगरसेवक शिवसेनेचे ८४, भारतीय जनता पक्षाचे ८२ आणि काँग्रेसचे ३१ नगरसेवक निवडून आले होते. सर्व पक्षांनी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील २९ नगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे आणि १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होतील. ठाकरे गटाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी आपल्या सर्वात प्रभावशाली नेत्यांना मैदानात उतरवले आहे, ४० स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. भाजपही जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. महायुतीपासून वेगळे झालेले अजित पवारही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

Published On: Jan 08, 2026 | 04:19 PM

