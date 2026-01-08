Mahesh Manjrekar: “मुंबईकर म्हणून मला लाज वाटते”, महेश मांजरेकरांनी व्यक्त केली तीव्र खंत

मुंबईकर म्हणून मला लाज वाटते
मांजरेकर म्हणाले, “आज जेव्हा मी माझ्या घरातून बाहेर पडतो, तेव्हा एक मुंबईकर म्हणून मला लाज वाटते. माझी मुले या शहरात मोठी होतील या विचाराने मला भीती वाटते,” असे म्हणत असे म्हणत त्यांनी मुंबईच्या सध्याच्या परिस्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. ‘सामना’ला दिलेल्याो विशेष मुलाखतीत, मांजरेकर यांनी शहरातील वाढते प्रदूषण आणि ढासळलेल्या पायाभूत सुविधांवरून प्रशासनावर जोरदार टीका केली.
मुंबईचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १८३ वर पोहोचल्याचा संदर्भ देत मांजरेकर म्हणाले, “मुंबईचा ऱ्हास कधी होणार? विकासाच्या नावाखाली शहराचा जीव गुदमरत आहे. मुंबई आता विकासासाठी योग्य राहिलेली नाही, कारण येथे जागाच शिल्लक राहिलेली नाही.” त्यांनी वाहतूक कोंडीच्या गंभीर समस्येकडेही लक्ष वेधले आणि तातडीने सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
मांजरेकर यांच्या चिंतांना उत्तर देताना, उद्धव ठाकरे यांनी सध्याच्या सरकारवर “नियोजनशून्य विकासाचा” आरोप केला. ठाकरे म्हणाले, “सरकार विकासाच्या गतीने नाही, तर विनाशाच्या गतीने पुढे जात आहे. एकाच वेळी सर्वत्र रस्ते खोदले जात आहेत. मेट्रो प्रकल्प, इमारती आणि रस्त्यांच्या एकाच वेळी सुरू असलेल्या कामांमुळे प्रदूषण आणि धूळ वाढली आहे. आमच्या कार्यकाळातील विकास नियोजित होता. मुंबईकर प्रामाणिकपणे कर भरतात, पण त्यांना बदल्यात काय मिळते? असे रस्ते जे रुग्णालयांपर्यंतही नीट पोहोचत नाहीत. याला विकास म्हणता येणार नाही.”
मांजरेकर यांनी हे देखील सांगितले की, मुंबईतील गर्दीमुळे ते सहा महिन्यांसाठी पुण्यात स्थलांतरित झाले होते, परंतु लवकरच परत आले. तथापि, त्यांनी इशारा दिला की सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे आणि मुंबईतील कार्बन डायऑक्साइडची पातळी जागतिक मानकांनुसारही एक गंभीर चिंतेचा विषय बनत आहे.
