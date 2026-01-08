Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mahesh Manjrekar: “मुंबईकर म्हणून मला लाज वाटते”, महेश मांजरेकरांनी व्यक्त केली तीव्र खंत

Mahesh Manjrekar News: राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या विशेष मुलाखतीत महेश मांजरेकर यांनी मुंबईच्या ढासळलेल्या पायाभूत सुविधांवरून प्रशासनावर टीका केली. 'मुंबईचा जीव गुदमरत आहे', असे म्हणत त्यांनी चिंता व्यक्त केली,

Updated On: Jan 08, 2026 | 03:52 PM
महेश मांजरेकरांनी व्यक्त केली तीव्र खंत (Photo Credit- X)

महेश मांजरेकरांनी व्यक्त केली तीव्र खंत (Photo Credit- X)

  • “मुंबईकर म्हणून मला लाज वाटते”
  • महेश मांजरेकरांनी व्यक्त केली तीव्र खंत
  • सध्याच्या सरकारवर “नियोजनशून्य विकासाचा” आरोप
Mahesh Manjrekar Statement: मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे एकत्र आले आहेत. यानिमित्ताने खासदार संजय राऊत आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी ही मुलाखत घेतली. यावेळी ठाकरे बंधू यांनी विविध राजकीय विषयांवर भाष्य केले. पण या मुलाखतीत मांजरेकारांनी बदलेल्या मुंबईबद्दल आपली भूमिका मांडली.

मुंबईकर म्हणून मला लाज वाटते

मांजरेकर म्हणाले, “आज जेव्हा मी माझ्या घरातून बाहेर पडतो, तेव्हा एक मुंबईकर म्हणून मला लाज वाटते. माझी मुले या शहरात मोठी होतील या विचाराने मला भीती वाटते,” असे म्हणत असे म्हणत त्यांनी मुंबईच्या सध्याच्या परिस्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. ‘सामना’ला दिलेल्याो विशेष मुलाखतीत, मांजरेकर यांनी शहरातील वाढते प्रदूषण आणि ढासळलेल्या पायाभूत सुविधांवरून प्रशासनावर जोरदार टीका केली.

मुंबईचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १८३ वर पोहोचल्याचा संदर्भ देत मांजरेकर म्हणाले, “मुंबईचा ऱ्हास कधी होणार? विकासाच्या नावाखाली शहराचा जीव गुदमरत आहे. मुंबई आता विकासासाठी योग्य राहिलेली नाही, कारण येथे जागाच शिल्लक राहिलेली नाही.” त्यांनी वाहतूक कोंडीच्या गंभीर समस्येकडेही लक्ष वेधले आणि तातडीने सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

Raj Uddhav interview : ठाकरे बंधूंना एकत्र येण्यासाठी 20 वर्षे का लागली? राज-उद्धव यांची बेधडक संयुक्त मुलाखत चर्चेत

मांजरेकर यांच्या चिंतांना उत्तर देताना, उद्धव ठाकरे यांनी सध्याच्या सरकारवर “नियोजनशून्य विकासाचा” आरोप केला. ठाकरे म्हणाले, “सरकार विकासाच्या गतीने नाही, तर विनाशाच्या गतीने पुढे जात आहे. एकाच वेळी सर्वत्र रस्ते खोदले जात आहेत. मेट्रो प्रकल्प, इमारती आणि रस्त्यांच्या एकाच वेळी सुरू असलेल्या कामांमुळे प्रदूषण आणि धूळ वाढली आहे. आमच्या कार्यकाळातील विकास नियोजित होता. मुंबईकर प्रामाणिकपणे कर भरतात, पण त्यांना बदल्यात काय मिळते? असे रस्ते जे रुग्णालयांपर्यंतही नीट पोहोचत नाहीत. याला विकास म्हणता येणार नाही.”

मांजरेकर यांनी हे देखील सांगितले की, मुंबईतील गर्दीमुळे ते सहा महिन्यांसाठी पुण्यात स्थलांतरित झाले होते, परंतु लवकरच परत आले. तथापि, त्यांनी इशारा दिला की सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे आणि मुंबईतील कार्बन डायऑक्साइडची पातळी जागतिक मानकांनुसारही एक गंभीर चिंतेचा विषय बनत आहे.

‘मला सलमानबरोबर सिनेमा करायचाच नाही’; बॉलीवूडच्या दबंगबद्दल असं का म्हणाले महेश मांजरेकर ?

Published On: Jan 08, 2026 | 03:52 PM

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…
Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; 'हे' असणार यंदाचे खास आकर्षण
KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील 'त्या' निर्णयावर फोडला बॉम्ब
