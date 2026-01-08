Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Cm Devendra Fadnavis Statement About Ahilyanagar Corporation Election Maharashtra Politics

Maharashtra Politics: “अहमदनगर नव्हे अहिल्यानगरचा महापौर…”; CM फडणवीसांची तोफ धडाडली

CM Devendra Fadnavis: राज्यात महानगरपालिका निवडणूक लागली आहे. अनेक ठिकाणी विविध युती, आघाडी आपल्याला दिसून येत आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने जोरदार तयारी केली आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 03:55 PM
Maharashtra Politics: “अहमदनगर नव्हे अहिल्यानगरचा महापौर…”; CM फडणवीसांची तोफ धडाडली
Follow Us:
Follow Us:

राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी 
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी अहिल्यानगरमध्ये घेतली प्रचारसभा 
15 तारखेला मतदान तर 16 ल निकाल जाहीर होणार

Ahilyanagar: राज्यात महानगरपालिका निवडणूक लागली आहे. अनेक ठिकाणी विविध युती, आघाडी आपल्याला दिसून येत आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने जोरदार तयारी केली आहे. अन्य पक्ष देखील जोरदार प्रचार सुरू करताना दिसून येत आहे. दरम्यान आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहिल्यानगरमध्ये प्रचारसभा घेतली.

अहिल्यानगरमधील प्रचारसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “अहिल्यानगरमध्ये महानगरपालिकेच्या प्रचारासाठी मी आलो आहे याचा मला आनंद आहे. यापूर्वीही निवडणूक झाली होती, मात्र ती अहमदनगर महानगरपालिका निवडणूक होती. मात्र ही पहिली निवडणूक आहे की, ज्या निवडणुकीत निवडून येणारा महापौर हा अहिल्यानगरचा असणार आहे, याचा आनंद आहे. ”

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “अहिल्यानगरमध्ये महायुतीचाच महापौर होणार. पंतप्रधान मोदी यांनी शहरांसोबत गावांचा विकास आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज मी आपल्या अडचणी समजून घेण्यासाठी आलो आहे. मी यायच्या आधीच तुम्ही महायुतीचे 5 नगरसेवक बिनविरोध निवडून दिले, त्याबद्दल तुमचे आभार व्यक्त करतो. अहिल्यानगची जनता आपल्यालाच निवडून देणार आहे.”

“अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या 492 कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊ. अहिल्यानगरमध्ये डीफेन्स कॉरिडॉर तयार करणार. त्यातून रोजगरनिर्मिती देखील होणार आहे. अहिल्यानगरमध्ये दररोज शुद्ध पिण्याचे पाणी आलेच पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. शहर उत्तम करत असताना या ठिकामी यांच्या मुलांच्या हाताला काम देखील मिळाले पाहिजे.

धुळ्यातून CM फडणवीसांचा विरोधकांवर प्रहार

धुळे येथील प्रचारसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आज जिथपर्यंत नजर जाईल तिथपर्यंत नागरिकांची गर्दी बघायला मिळत आहे. गिरीश महाजन यांनी तीन ते चार दिवस खूप काम केले. धुळे जिल्ह्यात महिला उमेदवारांची संख्या जास्त आहे. जी-जी आश्वासने मी दिली होती तीन पूर्ण करण्याचे काम केले.”

Maharashtra Politics: “…तर लोकशाहीचा खून झाला”; धुळ्यातून CM फडणवीसांचा विरोधकांवर प्रहार

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. “सुरुवातीला कमालच झाली. सुरुवातीला तुम्ही चौकार मारला आहे. आपले लोक बिनविरोध निवडून आले तर काही लोकांना मिरची लागते. तुमको को मिरची लगी तो मे क्या करू? संसदेत खासदार बिनविरोध आलेतर लोकशाही जिवंत अन् धुळ्याच्या जनतेने चार नगसेवक बिनविरोध दिले तर लोकशाहीचा खून झाला असे म्हणणाऱ्यांचे डोके कुठे आहे ते सांगायला नको.”

Web Title: Cm devendra fadnavis statement about ahilyanagar corporation election maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 03:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘देवाभाऊ’ ठरले महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ‘चाणक्य’! “महापौर हिंदू अन्…”; CM फडणवीसांनी ठणकावलं
1

‘देवाभाऊ’ ठरले महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ‘चाणक्य’! “महापौर हिंदू अन्…”; CM फडणवीसांनी ठणकावलं

Ahilyanagar News: शेवगाव तालुक्यातील ‘या’ गावात दरोडेखोरांची दहशत! चक्क महिलेचे कानच तोडले
2

Ahilyanagar News: शेवगाव तालुक्यातील ‘या’ गावात दरोडेखोरांची दहशत! चक्क महिलेचे कानच तोडले

‘आत्मसन्मान मिळाला तर निश्चितच महायुती म्हणून विचार होईल’; शिवसेनेच्या ‘या’ बड्या नेत्याचं विधान
3

‘आत्मसन्मान मिळाला तर निश्चितच महायुती म्हणून विचार होईल’; शिवसेनेच्या ‘या’ बड्या नेत्याचं विधान

Maharashtra Politics : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी प्रशासन सज्ज; 27 जानेवारीला उमेदवारांची अंतिम यादी होणार प्रसिद्ध
4

Maharashtra Politics : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी प्रशासन सज्ज; 27 जानेवारीला उमेदवारांची अंतिम यादी होणार प्रसिद्ध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी

IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी

Jan 16, 2026 | 09:53 PM
Kia Carens Clavis चा नवीन व्हेरिएंट लाँच! फक्त ‘इतक्या’ किमतीत मिळेल सनरूफ आणि मॉडर्न फीचर्स

Kia Carens Clavis चा नवीन व्हेरिएंट लाँच! फक्त ‘इतक्या’ किमतीत मिळेल सनरूफ आणि मॉडर्न फीचर्स

Jan 16, 2026 | 09:43 PM
Washim News: अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर!

Washim News: अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर!

Jan 16, 2026 | 09:21 PM
Thane Election Result 2026: ठाण्यात शिवसेनेचा भगवा, मुंबईत ठाकरेंचा सुपडा साफ! विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Thane Election Result 2026: ठाण्यात शिवसेनेचा भगवा, मुंबईत ठाकरेंचा सुपडा साफ! विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 09:12 PM
RCB vs GG Live Score : आरसीबीची मोठी गर्जना; गुजरात जायट्ससमोर183 धावांचे आव्हान; राधा यादचे दमदार अर्धशतक 

RCB vs GG Live Score : आरसीबीची मोठी गर्जना; गुजरात जायट्ससमोर183 धावांचे आव्हान; राधा यादचे दमदार अर्धशतक 

Jan 16, 2026 | 09:11 PM
DMart मध्ये नोकरी म्हणजे सुरक्षित भविष्याचा पाया; फक्त पगार नाही तर अनेक सुविधा

DMart मध्ये नोकरी म्हणजे सुरक्षित भविष्याचा पाया; फक्त पगार नाही तर अनेक सुविधा

Jan 16, 2026 | 08:45 PM
600 किमी रेंज देऊन सुद्धा ‘ही’ Electric Car ठरली फ्लॉप! 2025 मध्ये मिळाले फक्त 225 ग्राहक

600 किमी रेंज देऊन सुद्धा ‘ही’ Electric Car ठरली फ्लॉप! 2025 मध्ये मिळाले फक्त 225 ग्राहक

Jan 16, 2026 | 08:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM