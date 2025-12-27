थर्टी फर्स्टसाठी फिरायला जायचा प्लान करताय मग जरा जपून; कोेकणात जाताना ‘या’ गोष्टींची खबरदारी घ्या

मिळालेल्या माहितीनुसार, पर्यटनासाठी आलेले हे तीन पर्यटक गुहागरच्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यावर पोहण्यासाठी उतरले होते. आनंद लुटत असतानाच समुद्रात मोठ्या लाटा उसळल्या. लाटांचा वेग आणि पाण्याचा ओघ इतका प्रचंड होता की, तीनही पर्यटक किनाऱ्यापासून दूर ओढले गेले आणि बुडू लागले स्थानिकांचे धाडस, पण एकाचा जीव गेला पर्यटक बुडत असल्याचे लक्षात येताच किनाऱ्यावरील स्थानिक नागरिकांनी जीवाची पर्वा न करता मदतीसाठी धाव घेतली. स्थानिकांनी तातडीने बचावकार्य राबवून तिघांना पाण्याबाहेर काढले.
अमोल मुत्ते (वय 42वर्ष) राहणार मुंबईअमोल मुत्ते यांना वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न झाले, परंतु उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. इतर तीन पर्यटकांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला आहे. सध्या पोलीस पुढील तपास करत आहेत.स्थानिक प्रशासनाकडून अनेकदा पर्यटकांना वारंवार सतर्क राहण्यासाचं आवाहन केलं जातं. मात्र काही हुल्लडबाज पर्यटक या सुचनांकडे दुर्लक्ष करतात. या सगळ्याने भविष्यात येणाऱ्या पर्यटकांचा ओघ कमी होतो. परिणामी यासगळ्याने स्थानिक पर्य़टन व्यवसायाला फटका बसतो. त्यामुळे कोकणात समुद्रकिनारी फिरायला जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर स्वत: चीू काळजी घ्या आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सुचनांचं पालन करा असं आवाहन पर्यटकांना केलं जात आहे.
