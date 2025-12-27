Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

थर्टी फर्स्टसाठी फिरायला जायचा प्लान करताय मग जरा जपून; कोेकणात जाताना ‘या’ गोष्टींची खबरदारी घ्या

वर्षाची सांगता म्हणजे थर्टी फस्ट साजरा करण्यासाठी अनेक जण कोकणात फिरायला जातात. पर्य़टकांची कायमच पसंती ही समुद्रकिनाऱ्यांना जास्त असते.

Updated On: Dec 27, 2025 | 04:53 PM
थर्टी फर्स्टसाठी फिरायला जायचा प्लान करताय मग जरा जपून; कोेकणात जाताना ‘या’ गोष्टींची खबरदारी घ्या
  • गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावर मोठी दुर्घटना;
  • पोहायला गेलेले ३ पर्यटक बुडाले,
  • एकाचा मृत्यू
वर्षाची सांगता म्हणजे थर्टी फस्ट साजरा करण्यासाठी अनेक जण कोकणात फिरायला जातात. पर्य़टकांची कायमच पसंती ही समुद्रकिनाऱ्यांना जास्त असते.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटनासाठी आलेल्या तीन पर्यटकांना आज दुपारी समुद्राच्या लाटांचा अंदाज न आल्याने बुडाल्याची धक्कादायक घटना घडली. स्थानिक नागरिकांनी प्रसंगावधान राखून तिघांनाही पाण्याबाहेर काढले, मात्र दुर्दैवाने या घटनेत मुंबईतील एका पर्यटकाचा मृत्यू झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पर्यटनासाठी आलेले हे तीन पर्यटक गुहागरच्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यावर पोहण्यासाठी उतरले होते. आनंद लुटत असतानाच समुद्रात मोठ्या लाटा उसळल्या. लाटांचा वेग आणि पाण्याचा ओघ इतका प्रचंड होता की, तीनही पर्यटक किनाऱ्यापासून दूर ओढले गेले आणि बुडू लागले स्थानिकांचे धाडस, पण एकाचा जीव गेला पर्यटक बुडत असल्याचे लक्षात येताच किनाऱ्यावरील स्थानिक नागरिकांनी जीवाची पर्वा न करता मदतीसाठी धाव घेतली. स्थानिकांनी तातडीने बचावकार्य राबवून तिघांना पाण्याबाहेर काढले.

Ratnagiri News : ‘वाशिष्ठी डेअरी कृषी व पशुधन प्रदर्शन’ महोत्सव; डेअरीच्या माध्यमातून कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन 

अमोल मुत्ते (वय 42वर्ष) राहणार मुंबईअमोल मुत्ते यांना वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न झाले, परंतु उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. इतर तीन पर्यटकांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला आहे. सध्या पोलीस पुढील तपास करत आहेत.स्थानिक प्रशासनाकडून अनेकदा पर्यटकांना वारंवार सतर्क राहण्यासाचं आवाहन केलं जातं. मात्र काही हुल्लडबाज पर्यटक या सुचनांकडे दुर्लक्ष करतात. या सगळ्याने भविष्यात येणाऱ्या पर्यटकांचा ओघ कमी होतो. परिणामी यासगळ्याने स्थानिक पर्य़टन व्यवसायाला फटका बसतो. त्यामुळे कोकणात समुद्रकिनारी फिरायला जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर स्वत: चीू काळजी घ्या आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सुचनांचं पालन करा असं आवाहन पर्यटकांना केलं जात आहे.

Ratnagiri : मिटेनी कंपनीचा वाद मिटता मिटेना; राज्य प्रदूषण नियंत्रण पथक रत्नागिरीत दाखल

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावर नेमकी काय घटना घडली?

    Ans: रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावर पोहायला उतरलेले तीन पर्यटक समुद्राच्या जोरदार लाटांमुळे बुडाले. स्थानिकांनी तिघांनाही बाहेर काढले, मात्र एका पर्यटकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

  • Que: दुर्घटना कशामुळे घडली?

    Ans: समुद्रातील अचानक उसळलेल्या मोठ्या लाटा, पाण्याचा जोरदार ओघ आणि लाटांचा अंदाज न आल्यामुळे पर्यटक किनाऱ्यापासून दूर ओढले गेले आणि बुडू लागले.

  • Que: प्रशासन व पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: स्थानिक प्रशासनाकडून पर्यटकांना समुद्रात उतरताना काळजी घेणे, धोक्याच्या वेळी पोहणे टाळणे आणि सूचनांचे पालन करण्याचे वारंवार आवाहन केले जाते.

Published On: Dec 27, 2025 | 04:40 PM

