मुलुंड मेट्रो अपघातावर Hrithik Roshanचा संताप; प्रशासनाकडे केली ‘ही’ मागणी, पोस्ट करत म्हणाला…

Hrithik Roshan On Metro Piller Collapse: मुंबईतील मुलुंड परिसरात मेट्रोचा खांब कोसळल्याची घटना घडली होती. या घटनेबद्दल बॉलिवूड अभिनेता हृतिक रोशन संताप व्यक्त केला आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 01:16 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

14 फेब्रुवारीला मुंबईत एका दुःखद अपघाताची बातमी घडली. मुलुंड परिसरात मेट्रोचा खांब कोसळला, या दुर्घटनेत एकाचा जागीच मृत्यू आणि अनेक जण जखमी झाले. या घटनेची बातमी आल्यानंतर बॉलिवूड सेलिब्रिटींमध्ये संतापाची लाट उसळली. बॉलिवूड अभिनेता हृतिक रोशनने या घटनेवर दुःख व्यक्त केले, यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि प्रशासनाकडे मागणी केली.

रविवार, १५ फेब्रुवारी रोजी हृतिक रोशनने त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये मिड-डेने शेअर केलेल्या अपघाताचा व्हिडिओ पुन्हा पोस्ट केला, ज्यामध्ये लिहिले आहे की, “हे खूप हृदयद्रावक आणि भयानक आहे. मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल माझ्या संवेदना आणि जखमी लवकर बरं व्हावे यासाठी मी प्रार्थना करतो.”

ऋतिकने पोस्टमध्ये सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची मागणी केली आणि मुंबईतील विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामांबद्दल लिहिले, ‘जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या त्वरित कारवाईबद्दल मी त्यांचे कौतुक करतो, परंतु अशा अपघातांना रोखण्यासाठी सुरक्षा तपासणी आणि सुरक्षा उपायांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, विशेषतः जेव्हा मुंबईच्या वर्दळीच्या रस्त्यांवर इतके विकासकाम सुरू असते.’

त्यांनी पुढे लिहिले की, “कामगारांची आणि सामान्य जनतेची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. मला आशा आहे की भविष्यात असे अपघात रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील आणि सर्व नियम आणि प्रोटोकॉलचे पालन केले जाईल.”

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

शनिवारी दुपारी १:१५ वाजता मुलुंड पश्चिमेतील एलबीएस मार्गावरील जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि ओबेरॉय कॉम्प्लेक्सजवळ हा अपघात घडला. मुंबई मेट्रो लाईन ४ वर बांधकाम सुरू असताना, खाली असलेल्या वाहनांवर काँक्रीटचा स्लॅब कोसळला. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्लॅबने एक कार आणि एक ऑटोरिक्षा चिरडली, ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला आणि तीन जण जखमी झाले. ढिगाऱ्याखाली एक ऑटोरिक्षा चालक आणि एक महिला अडकली होती आणि त्यांना आपत्कालीन पथकांनी वाचवले. स्लॅब कसा पडला याचा तपास सध्या सुरू आहे.

Published On: Feb 16, 2026 | 01:16 PM

Feb 16, 2026 | 01:16 PM
