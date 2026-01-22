Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

महाबळेश्वर तालुक्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 06:18 PM
महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; 'या' बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

वाई : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाबळेश्वर तालुक्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, बावधन येथे झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्यात माजी युवासेना तालुकाप्रमुख, सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरणवादी नितीन शांताराम भिलारे यांच्यासह सहकारी शिवसैनिक तालुकाप्रमुख उमेश गंगाराम गुरव व बाबाजी शिवराम उंबरकर (तालुका प्रमुख) यांनी भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश केला आहे. ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा प्रवेश पार पडला आहे.

 

या पक्षप्रवेशामुळे महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला निश्चितच बळकटी मिळणार असून, येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः भिलार गटात या पक्षप्रवेशाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. नितीन भिलारे हे गेली कित्येक वर्षे सामाजिक, पर्यावरण व युवक चळवळीत सक्रिय असून, त्यांच्या प्रवेशामुळे भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीला मोठे पाठबळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. तसेच २७ वर्षे शिवसेनेत कार्यरत असलेले उमेश गुरव व राजकीय अनुभव असलेले बाबाजी उंबरकर यांच्या सहकार्यामुळे पक्ष बांधणीला मोठा हातभार लागणार आहे.

विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, भाजप हा विकासाचा विचार घेऊन काम करणारा पक्ष आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम केले जाईल. नव्याने पक्षात आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या अनुभवाचा व ताकदीचा निश्चितच पक्षाला फायदा होईल, असे गोरेंनी सांगितले. आमच्या प्रवेशामुळे भाजपा महाबळेश्वर तालुक्यात अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास नितीन भिलारे, उमेश गुरव व बाबाजी उंबरकर यांनी व्यक्त केला.

हे सुद्धा वाचा : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

भाजपा अधिक ताकदीने मैदानात उतरणार

या पक्षप्रवेश सोहळ्यास माजी आमदार मदन भोसले, निवडणूक प्रमुख धैर्यशील कदम, वाईचे नगराध्यक्ष अनिल सावंत, महाबळेश्वरचे माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर, वाई पंचायत समिती सदस्य दीपक ननावरे, चिन्मय कुलकर्णी, जिल्हा उपाध्यक्ष तानाजी भिलारे, महाबळेश्वर तालुका अध्यक्ष अनिल भिलारे, महिला मोर्चा सरचिटणीस वैशाली भिलारे, माजी सभापती विजयकुमार भिलारे आदी मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एकूणच, या पक्षप्रवेशामुळे महाबळेश्वर तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसत असून, येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपा अधिक ताकदीने मैदानात उतरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Web Title: Many leaders from mahabaleshwar taluka have joined bjp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 06:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली
1

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…
2

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट
4

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM
Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM