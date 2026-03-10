Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • India Aghadi Mps To Move No Confidence Motion Against Om Birla Bjp Issue Whip Tp All Mp Indian Politics

उद्या राजकारणात भूकंप येणार? संसदेत Om Birla यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; BJP चा प्लॅन काय?

भाजप विरोधी पक्ष मांडणार असलेला अविश्वास प्रस्ताव मोडून काढण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच सर्व खासदारांची उपस्थिती दर्शवून आपली ताकद दर्शवण्याचा प्रयत्न करेल.

Updated On: Mar 10, 2026 | 05:34 PM
उद्या राजकारणात भूकंप येणार? संसदेत Om Birla यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; BJP चा प्लॅन काय?

ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव येणार (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

विरोधी पक्ष उद्या संसदेत मांडणार अविश्वास प्रस्ताव 
भाजपने आपल्या खासदारांना जारी केला व्हीप 
भाजप खासदारांना थ्री लाइन व्हीप केला जारी 

India Alliance: उद्या विरोधी पक्ष संसदेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडणार आहे. यामुळे राजकारण तापले आहे. या अविश्वास प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी भाजप उदय संसदेत पूर्ण ताकदीसह उपस्थित राहणार आहे. भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना व्हीप जारी केली आहे. भाजपच्या सर्व खासदारांना थ्री लाइन व्हीप जारी करण्यात आला आहे.

भाजप पक्षाच्या नेतृत्वाने उद्या सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत सर्व खासदारांनी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. 50 विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे, त्यामुळे उद्या सभागृहात जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे भाजपचा प्लॅन?

भाजप विरोधी पक्ष मांडणार असलेला अविश्वास प्रस्ताव मोडून काढण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच सर्व खासदारांची उपस्थिती दर्शवून आपली ताकद दर्शवण्याचा प्रयत्न करेल. भाजपने व्हीप जारी केला आहे. त्यामुळे कोणताही खासदार परवानगीशिवाय अनुपस्थित राहू शकणार नाही. व्हीपचे उल्लंघन झाल्यास खासदारावर कारवाई एलि जाऊ शकते.

ओम बिरलानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या निशाण्यावर; ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

कॉँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी सरकारवर टीका केली. सरकारचे नेतृत्व कमकुवत असल्याची टीका त्यांनी केली. अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने उभे राहिलेल्या 50 खासदारांमुळे सरकारला संसदेत पूर्ण ताकदीनिशी उपस्थित राहावे लागणार आहे, अशी टीका गोगोई यांनी केली आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

काँग्रेस आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्धही असाच एक प्रस्ताव आणण्याची योजना आखत आहे. सोमवारी विरोधी पक्षांच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांनी याबाबत सूचक विधान केले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, ओम बिरला यांच्या अविश्वास प्रस्तावाचा निकाल लागल्यानंतर, विरोधी पक्ष ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. जर विरोधी पक्ष संसदेत महाभियोगाची सूचना देत असेल, तर देशातील पहिल्यांदाच मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणला जाईल.

राहूल गांधींना धमकी दिल्यावरुन काँग्रेस आक्रमक; राज आमेरावर कारवाईची करण्याची मागणी

देशातील अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका झाल्या आहेत. यामध्ये सत्ताधारी भाजपचा दणाणून विजय झाला असून काँग्रेसला मोठा फटका बसला. यावेळी ईव्हीएमचा चुकीचा वापर झाला असून मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला. याबाबत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदा देखील घेतल्या आहेत. यानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी सुरु केला आहे.

Web Title: India aghadi mps to move no confidence motion against om birla bjp issue whip tp all mp indian politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 05:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ओम बिरलानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या निशाण्यावर; ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव
1

ओम बिरलानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या निशाण्यावर; ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

Latur Municipal Corporation: लातूर मनपात स्वीकृत नगरसेवकांचा सस्पेन्स संपला; अधिकृत निवड आज होणार
2

Latur Municipal Corporation: लातूर मनपात स्वीकृत नगरसेवकांचा सस्पेन्स संपला; अधिकृत निवड आज होणार

Indian Politics: काँग्रेस सत्ता गमावणार? ‘या’ राज्यात ऑपरेशन Lotus? मुख्यमंत्री बदलणार अन्…
3

Indian Politics: काँग्रेस सत्ता गमावणार? ‘या’ राज्यात ऑपरेशन Lotus? मुख्यमंत्री बदलणार अन्…

सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात
4

सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उद्या राजकारणात भूकंप येणार? संसदेत Om Birla यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; BJP चा प्लॅन काय?

उद्या राजकारणात भूकंप येणार? संसदेत Om Birla यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; BJP चा प्लॅन काय?

Mar 10, 2026 | 05:31 PM
Nashik News : प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांवर अन्याय, शासनाच्या कर्जमाफीच्या निकषांवरून संताप

Nashik News : प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांवर अन्याय, शासनाच्या कर्जमाफीच्या निकषांवरून संताप

Mar 10, 2026 | 05:30 PM
Bigg Boss Marathi 6 : अनुश्रीने फोडला हंबरडा! ‘आईचं पत्र वाचायला मिळालं नाही’ संस्कृतीला दिला चॅलेंज

Bigg Boss Marathi 6 : अनुश्रीने फोडला हंबरडा! ‘आईचं पत्र वाचायला मिळालं नाही’ संस्कृतीला दिला चॅलेंज

Mar 10, 2026 | 05:26 PM
नैराश्य चिंता आणि बरचं काही ; तुमची मुलं टीनेजर आहेत का ? मग मुलांच्या ‘या’ वागण्यावर पालकांनी काय केलं पाहिजेत ?

नैराश्य चिंता आणि बरचं काही ; तुमची मुलं टीनेजर आहेत का ? मग मुलांच्या ‘या’ वागण्यावर पालकांनी काय केलं पाहिजेत ?

Mar 10, 2026 | 05:19 PM
लक्ष्मी आली घरा! Randeep Hooda आणि Lin Laishramने दिली गुडन्यूज, घरी चिमुकल्या पाहुणीचं आगमन

लक्ष्मी आली घरा! Randeep Hooda आणि Lin Laishramने दिली गुडन्यूज, घरी चिमुकल्या पाहुणीचं आगमन

Mar 10, 2026 | 05:16 PM
Nashik News : म्हाडा योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा, बिल्डरांकडून शासनाची फसवणूक

Nashik News : म्हाडा योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा, बिल्डरांकडून शासनाची फसवणूक

Mar 10, 2026 | 05:13 PM
मुंबई मेट्रोत लहान मुलाचा जीवघेणा प्रताप; VIDEO व्हायरल होताच प्रशासनाचा संताप, पालकांना धाडली नोटीस

मुंबई मेट्रोत लहान मुलाचा जीवघेणा प्रताप; VIDEO व्हायरल होताच प्रशासनाचा संताप, पालकांना धाडली नोटीस

Mar 10, 2026 | 05:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM