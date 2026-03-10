Latur Municipal Corporation: लातूर मनपात स्वीकृत नगरसेवकांचा सस्पेन्स संपला; अधिकृत निवड आज होणार

Latur Municipal Corporation: लातूर महानगरपालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी सात जणांची नावे निवडीआधीच पक्षश्रेष्ठींनी जाहीर करुन सस्पेन्सची लॉटरी फोडली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चाना उधाण आले आहे. काँग्रेसकडून चार, भाजपकडून दोन तर वंचितकडून एक जागा निश्चित करण्यात आली आहे. काँग्रेसकडून प्रो. शिवाजी जवळगेकर, अफजल कुरेशी, प्रो. बसवराज धरणे आणि अॅड. किरण जाधव यांची तर वंचित बहुजन आघाडीकडून बाबा पठाण यांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. सामाजिक, शैक्षणिक आणि कायदेविषयक क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या या व्यक्तींना पक्षाने संधी दिल्याने विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व मनपात मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
Udgir Panchayat Samiti: सभापतीपदावर कोणाची मोहर? उदगीर पंचायत समितीत रंगली तिरंगी चुरस
भारतीय जनता पक्षाकडून प्रदीप मोरे आणि भीमा बेंबळकर यांची नावे जाहीर करण्यात आली आहे. पक्ष संघटनेत सक्रिय असलेल्या या कार्यकर्त्यांवर पक्ष नेतृत्वाने विश्वास दाखवला आहे. स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी शिक्षण, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक क्षेत्र तसेच विविध क्षेत्रांतील योगदान लक्षात घेऊन निवड करण्यात येते. त्यानुसार विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधींना संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, नवनिर्वाचित स्वीकृत नगरसेवकांनी शहरातील नागरिकांच्या समस्या, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा तसेच विकासकामांवर प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
काँग्रेस, भाजप, वंचितच्या जाहीर झालेल्या नावांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यासाठी निवड प्रक्रिया मंगळवारी १० मार्च रोजी पार पडणार आहे. त्यानंतर लातूर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांचा अंतिम निर्णय जाहीर होणार आहे. लातूर महानगरपालिकेच्या सव्वा वर्षांच्या कालावधीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने देविदास काळे यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष अजित पाटील-कव्हेकर यांनी दिली. महानगरपालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी देविदास काळे यांच्या नावावर पक्षाने एकमताने शिक्कामोर्तब केले आहे. आगामी कालावधीत ते विरोधी पक्षनेते म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
Latur News: ई-चलन दंडाविरोधात लातूरमध्ये वाहतूकदारांचा चक्का जाम; चुकीचे ई-चलन रद्द करण्याची मागणी
भाजपच्या महानगरपालिका गटनेतेपदी अॅड. दीपक मठपती यांची निवड करण्यात आली आहे. पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही निवड जाहीर करण्यात आली. मठपती यांच्या निवडीमुळे भाजपच्या मनपा गटाला अधिक बळ मिळणार आहे. नवीन जबाबदारी मिळाल्यानंतर अॅड. दीपक मठपती यांनी पक्ष नेतृत्वाचे आभार मानत विकासाचा निर्धार व्यक्त केला आहे.