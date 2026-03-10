Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sangli News : सुरेश खाडेंच्या बालेकिल्ल्यात भगदाड; अजितराव घोरपडेंचा राजकीय डाव यशस्वी

भाजपची सत्ता उलथवून टाकत राष्ट्रवादीचे नेते अजितराव घोरपडे यांनी जोरदार राजकीय चाल खेळली. या घडामोडीमुळे भाजपला मोठा धक्का बसला असून जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणेच बदलण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

  • सांगली राजकारणात मोठा राजकीय स्फोट
  • भाजपच्या हातातील सत्ता हिसकावून घेतली
  • स्थानिक राजकारणात शेवटच्या क्षणी कलाटणी
Sangli News : सांगली जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या तोंडावरच जिल्ह्यातील राजकारणात मोठा राजकीय स्फोट झाला आहे. मिरज पंचायत समितीत आमदार सुरेश खाडे यांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची सत्ता उलथवून टाकत राष्ट्रवादीचे नेते अजितराव घोरपडे यांनी जोरदार राजकीय चाल खेळली. या घडामोडीमुळे भाजपला मोठा धक्का बसला असून जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणेच बदलण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

Sangali News : शिक्षण घ्यावं तरी कसं ? 42 शिक्षक पदं रिक्त; दोन-तीन तुकड्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल

भाजपच्या हातातील सत्ता हिसकावून घेतली

मिरज पंचायत समितीच्या सभापतीपदी काँग्रेसच्या नरवाड गणातील अवघ्या २१ वर्षीय तन्वी कमलेकर यांची निवड झाली. त्यांनी भाजपच्या राणी भोरे यांचा ११ विरुद्ध १० मतांनी थरारक पराभव करत भाजपच्या हातातील सत्ता हिसकावून घेतली. तर उपसभापतीपदी शिवसेनेच्या ललिता शेजुळ यांची निवड झाली.

स्थानिक राजकारणात शेवटच्या क्षणी कलाटणी

मिरज पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजपला २२ पैकी १० जागा मिळाल्या होत्या. तर महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांकडे राष्ट्रवादी (३), काँग्रेस (३), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष (४) आणि शिवसेना (२) अशा एकूण १२ जागा होत्या. सुरुवातीला भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी मिळून ‘महायुती’ची सत्ता येईल अशी चर्चा रंगली होती. मात्र स्थानिक राजकारणात शेवटच्या क्षणी नाट्यमय कलाटणी मिळाली.

११ सदस्यांनी एकत्र येत भाजपचा पराभव

राष्ट्रवादीचे नेते अजित घोरपडे आणि शिवसेनेचे स्थानिक नेते मोहन वनखंडे यांनी महाविकास आघाडीची बाजू मजबूत करण्याचा निर्धार केला. घोरपडे यांनी आपल्या तीन सदस्यांना महाविकास आघाडीसोबत उभे करत भाजपच्या सत्तेवरच घाव घातला. मतदानाच्या वेळी शिवसेनेचा एक सदस्य अनुपस्थित असतानाही राष्ट्रवादी (३), काँग्रेस (३), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष (४) आणि शिवसेना (१) अशा ११ सदस्यांनी एकत्र येत भाजपचा पराभव निश्चित केला.

मिरजमध्ये भाजपची प्रतिष्ठा धुळीस अशा चर्चा

या सत्तांतरामुळे मिरजमध्ये भाजपची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे हा पराभव आमदार सुरेश खाडे यांच्या बालेकिल्ल्यात झाल्याने भाजपसाठी हा राजकीय धक्का अधिकच तीव्र मानला जात आहे.

Kolhapur News : हॉटेल व्यावसायिकांचा पर्यावरणाशी ‘खेळ’ सुरू ;शहरातील हॉटेल्समुळे होतंय जलप्रदुषण!

दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीपूर्वीच झालेल्या या उलथापालथीमुळे सांगली जिल्ह्यात महाविकास आघाडी आक्रमक मोडमध्ये आली असून भाजपसमोर नवे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. आगामी जिल्हा परिषद सत्तास्थापनेवरही या घडामोडींचा परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

