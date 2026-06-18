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कोकणातील प्रत्येक घरी बनवला जाणारा चविष्ट नाश्ता! तांदळाच्या पीठाचा वापर करून बनवा मऊसूत घावणे, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 18, 2026 | 10:20 AM IST
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सारांश

सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्त्यात काय बनवावं सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही झटपट तांदळाच्या पिठाचा वापर करून चविष्ट घावणे बनवू शकता. हा पदार्थ कोकणातील प्रत्येक घरात अतिशय आवडीने बनवला जातो.

कोकणातील प्रत्येक घरी बनवला जाणारा चविष्ट नाश्ता! तांदळाच्या पीठाचा वापर करून बनवा मऊसूत घावणे

कोकणातील प्रत्येक घरी बनवला जाणारा चविष्ट नाश्ता! तांदळाच्या पीठाचा वापर करून बनवा मऊसूत घावणे

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विस्तार

कोकणात बनवले जाणारे चविष्ट पदार्थ सगळ्यांच खायला खूप जास्त आवडतात. हे पदार्थ केवळ भारतामध्येच नाहीतर जगभरातील सर्वच देशांमध्ये फेमस आहेत. साधेपणा आणि तिथे तयार केलेल्या मसल्यांमुळे आणखीनीच सुंदर लागतात. त्यातील लोकप्रिय पदार्थ म्हणजे तांदळाच्या पीठाचे घावणे. कमी वेळ, कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ सकाळच्या नाशत्यात किंवा संध्याकाळच्या हलक्या खाण्यासाठी सुद्धा बनवू शकता. मऊ, जाळीदार आणि चविष्ट घावणे चहा किंवा चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागतात. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये प्रत्येकाला नाशत्यात अतिशय हलके आणि सहज पचन होणारे पदार्थ हवे असतात. अशावेळी तुम्ही तांदळाच्या पिठापासून बनवलेले घावणे खाऊ शकता. घावणे बनवताना काही सोप्या टिप्स फॉलो करणे फार आवश्यक आहे. घावनाचे पीठ तयार करताना पाण्याचे प्रमाण योग्य असावे, अन्यथा घावणे व्यवस्थित होणार नाहीत. घावन करण्यापूर्वी पीठ १५ ते २० मिनिटं असेच झाकण मारून ठेवून घ्यावे. यामुळे चव आणि पिठाची गुणवत्ता सुधारते. चला तर जाणून घेऊया तांदळाच्या पीठाचे घावणे बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • तांदळाचे पीठ
  • मीठ
  • तेल
  • पाणी
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कृती:

  • तांदळाच्या पिठापासून घावणे बनवण्यासाठी, सर्वप्रथम मोठ्या भांड्यात तांदळाचे पीठ घ्या. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ घाला आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात गरजेनुसार पाणी घालून पीठ ढवळायचा सुरुवात करा. पीठ तयार करताना त्यात अजिबात त्यात गुठळ्या ठेवू नये. पीठ मिक्स करून झाल्यानंतर १५ ते २० मिनिटे झाकून बाजूला ठेवून द्या.
  • तवा मध्यम आचेवर गरम करण्यासाठी ठेवा. तवा गरम झाल्यानंतर कांद्याच्या मदतीने सगळीकडे तेल लावून घ्या.
  • गरम तव्यावर तांदळाच्या पीठाचे जाडसर मिश्रण पसरवून घ्या. १ ते २ मिनिटं झाकण ठेवून दोन्ही बाजु कोरड्या झाल्यानंतर आणि कडा सुटू लागल्यास घावण काढूण घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले तांदळाच्या पीठाचे घावणे.

Web Title: How to make rice flour ghavan at home simple food recipe kokani dish

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Published On: Jun 18, 2026 | 10:20 AM

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