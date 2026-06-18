यूजर्ससाठी आनंदवार्ता! आता WhatsApp न उघडताच पाठवू शकता व्हाईस मेसेज, ॲपवर लवकरच येत आहे भन्नाट फिचर

WhatsApp Update: डेस्कटॉप यूजर्सची प्रतीक्षा संपणार! आता लॅपटॉपमधून होणार व्हॉट्सअॅप कॉलिंग… नव्या फीचरची चाचणी सुरु
व्हाॅट्सॲपच्या या नव्या फिचरची माहिती WABetaInfo या वेबसाईटने आपल्या रिपोर्टमध्ये शेअर केली आहे. त्यांनी यात सांगितले की, हे आगामी फीचर गूगल प्ले स्टोअरवरील अँड्रॉइडसाठीच्या व्हॉट्सॲप बीटाच्या 2.26.24.2 अपडेटमध्ये दिसून आले आहे. हे व्हिजेट सध्या डेव्हलपमेंट फेजमध्ये असून याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. हे फिचर अद्याप बीटा टेस्टर्सपर्यंत पोहचले नाही आहे परंतु यावरून आपल्याला कल्पना येते की व्हॉट्सॲप वारंवार वापरली जाणारी फीचर्स अधिक सुलभ बनवण्याची कशी योजना आखत आहे.
नवीन व्हिजेट डायरेक्ट होम स्क्रिनवर दिसून येईल ज्यामुळे व्हाईस मेसेज पाठवण्यासाठी तुम्हाला ॲप ओपन करण्याची गरज भासणार नाही. या फिचरच्या मदतीने यूजर्स व्हिजेटवर क्लिक करुनच आपला व्हाईस रेकाॅर्ड करु शकतात आणि नंतर त्याला सेंड करु शकतात. या व्हिजेटद्वारे एकाच वेळी अनेकांना व्हाईस नोट पाठवण्यात येण्याची सुविधा असेल अशी अपेक्षा आहे. हे फिचर त्या यूजर्ससाठी अधिक फायद्याचे ठरेल जे दिवसभर एकाहून अधिक व्हाईस मेसेजेस पाठवत असतात. या फिचरच्या मदतीने त्यांना व्हॉट्सॲप उघडून, चॅट शोधून, आणि मग रेकॉर्डिंग सुरू करण्याची गरज भासणार नाही.
माहितीनुसार, व्हाॅट्सॲप फक्त व्हाईस मेसेज व्हिजेटवर काम करत नाहीये तर कंपनी स्टेटस अपडेट करण्यासाठी वेगवेगळ्या होम स्क्रिन व्हिजेटवरही काम करत आहे. याच्या मदतीने यूजर्सना स्टेटस एक्टिव्हीटी पाहण्यासाठी किंवा नवीन स्टेटस अपडेट करण्यासाठी ॲप खोलण्याची गरज भासणार नाही तुम्ही सहज होम स्क्रिनवरुन या गोष्टी हाताळू शकता.
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व्हाॅट्सॲप मेसेज व्हिजेट अजूनही डेव्हलपमेंट स्टेजवर असून कंपनीने याविषयी आतापर्यंत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही. यासोबतच नवे फिचर यूजर्ससाठी कधीपर्यंत उपलब्ध केले जाईल याचीही अधिकृत माहिती समोर आली नाही. हे फीचर व्यापक स्तरावर उपलब्ध करण्यापूर्वी प्रथम बीटा टेस्टर्ससाठी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.