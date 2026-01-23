Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कराडच्या आझाद चौकातील दुकानाला भीषण आग; सुमारे तीन लाखांचे नुकसान

अग्निशमन दल व नागरिकांनी संयुक्तपणे पाण्याचा मारा करत आगीवर नियंत्रण मिळवले. वेळेत आग आटोक्यात आल्याने शेजारील दुकाने व परिसरातील वस्ती सुरक्षित राहिली.

Updated On: Jan 23, 2026 | 11:51 AM
कराडच्या आझाद चौकातील दुकानाला भीषण आग; सुमारे तीन लाखांचे नुकसान

कराडच्या आझाद चौकातील दुकानाला भीषण आग; सुमारे तीन लाखांचे नुकसान( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

कराड : शहरातील आझाद चौक परिसरात बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास सोन्या-चांदीच्या आटणी गाळणी दुकानाला अचानक आग लागल्याने खळबळ उडाली. भट्टीतून लागलेल्या या आगीत दुकानातील साहित्य जळून खाक झाले असून, सुमारे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सुदैवाने नागरिकांचे प्रसंगावधान आणि अग्निशमन दलाच्या तात्काळ कारवाईमुळे मोठी दुर्घटना टळली.

याबाबतची माहिती अशी की, संतोष वसंत शिर्के यांचे आझाद चौक परिसरात सोन्या-चांदीच्या आटणी गाळणीचे दुकान आहे. बुधवारी रात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास बंद असलेल्या दुकानातून अचानक धुराचे लोट बाहेर येऊ लागले. काही वेळातच आगीच्या ज्वाळा दिसू लागल्याने परिसरातील नागरिक सतर्क झाले. या घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते बरकत पटवेकर, ओमकार मूळे आणि अबरार मुजावर यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी प्राथमिक स्वरूपात आग विझविण्याचा प्रयत्न करत कराड नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला घटनेची माहिती दिली. सूचना मिळताच अग्निशमन अधिकारी व कर्मचारी अग्निशमन वाहनासह काही मिनिटांतच घटनास्थळी दाखल झाले.

हेदेखील वाचा : Raj Thackeray News: माझा काका.. माझं बालपण…; दैनिक ‘सामना’तून राज ठाकरेंनी जागवल्या बाळासाहेबांच्या आठवणी

अग्निशमन दल व नागरिकांनी संयुक्तपणे पाण्याचा मारा करत आगीवर नियंत्रण मिळवले. वेळेत आग आटोक्यात आल्याने शेजारील दुकाने व परिसरातील वस्ती सुरक्षित राहिली. अन्यथा मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. या आगीमध्ये दुकानातील भट्टी, यंत्रसामग्री व इतर साहित्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, अंदाजे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती अग्निशमन विभागाकडून देण्यात आली आहे. आगीचे नेमके कारण तपासले जात असून, पुढील तपास सुरू आहे.

चिलीमध्ये जंगलाला भीषण आग

चिलीमध्ये नैसर्गिक आपत्तीने कहर केला आहे. चिलीच्या मध्य आणि दक्षिण भागातील जंगलाला भीषण आग लागली आहे. या आगीत 18 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त मिळाले आहे. तसेच या आगीमुळे हजारो एकर जंगल आणि शेकडो घरे जळून खाक झाली आहेत. आगाच्या ज्वाळा तीव्र झाल्या आहेत. तसेच उष्णतेमुळे उच्च तापमानाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हजारो लोक बेघर झाले आहेत. या आगीचे भयंकर व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.

हेदेखील वाचा : Badlapur crime news: बदलापुरात पुन्हा चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार…; नेमकं घडलं काय?

Web Title: Massive fire breaks out at atani filani shop in azad chowk at midnight

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 11:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कराड तालुक्यात 323 अर्ज वैध; 13 अर्ज अवैध, 27 जानेवारीपर्यंत अर्ज माघारी घेण्याची मुदत
1

कराड तालुक्यात 323 अर्ज वैध; 13 अर्ज अवैध, 27 जानेवारीपर्यंत अर्ज माघारी घेण्याची मुदत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 2nd T20l Match : सूर्या आर्मी मालिकेत आघाडीसाठी सज्ज! रायपुरमध्ये भारताचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

IND vs NZ 2nd T20l Match : सूर्या आर्मी मालिकेत आघाडीसाठी सज्ज! रायपुरमध्ये भारताचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

Jan 23, 2026 | 06:32 PM
डोळ्याचे पारणे फेडणारा क्षण! Pandharpur मध्ये साजरा झाला श्री विठ्ठल-रुक्मिणी शाही विवाह

डोळ्याचे पारणे फेडणारा क्षण! Pandharpur मध्ये साजरा झाला श्री विठ्ठल-रुक्मिणी शाही विवाह

Jan 23, 2026 | 06:32 PM
संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र! भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ‘भारत गाथा’

संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र! भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ‘भारत गाथा’

Jan 23, 2026 | 06:16 PM
Jayakwadi Bird Census: जायकवाडीत परदेशी पाहुण्यांचा किलबिलाट! ७९ प्रजातींच्या ३२ हजार पक्ष्यांची नोंद

Jayakwadi Bird Census: जायकवाडीत परदेशी पाहुण्यांचा किलबिलाट! ७९ प्रजातींच्या ३२ हजार पक्ष्यांची नोंद

Jan 23, 2026 | 06:14 PM
…आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती केली! गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

…आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती केली! गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

Jan 23, 2026 | 06:10 PM
तुळजाभवानीच्या दानपेटीत चुकून पडलेले दागिने दानच समजले जातील, दानपेटीतील अंगठी प्रकरणी मंदिर संस्थानचा खुलासा

तुळजाभवानीच्या दानपेटीत चुकून पडलेले दागिने दानच समजले जातील, दानपेटीतील अंगठी प्रकरणी मंदिर संस्थानचा खुलासा

Jan 23, 2026 | 06:07 PM
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका ठरतीये डोकेदुखी; हेकेखोरपणामुळे कोणीच राहेना शांत अन् सुखी

डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका ठरतीये डोकेदुखी; हेकेखोरपणामुळे कोणीच राहेना शांत अन् सुखी

Jan 23, 2026 | 06:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM