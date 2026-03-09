Ambernath Fire: अंबरनाथमध्ये केमिकल कंपनी आगीच्या विळख्यात; एक नव्हे तर तब्बल...

अंबरनाथमध्ये केमिकल कंपनीत भीषण स्फोट
एमआयडिसीमधील कंपनीला आग
एकापाठोपाठ अनेक कंपन्यांना लागली आग
अंबरनाथ: अंबरनाथमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. अंबरनाथ एमआयडिसीमध्ये भीषण आग लागली आहे. केमिकल कंपनीत भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. एकापाठोपाठ अनेक कंपन्या आगीच्या विळख्यात अडकल्याचे समोर येत आहे. अंबरनाथ मधील आनंद नगर येथील एमआयडिसीमध्ये आगीची घटना घडली आहे.
आग एवढी भीषण होती की तिचे लोट आकाशात लांबून दिसून येत होते. धुराचे लोट मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत. आगीने रौद्ररूप धरण केल्याचे दिसून येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल तातडीने दाखल झाले आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न केले जात आहे.
केमिकल कंपनीला लागलेल्या भीषण आगीमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आग जवळील रस्त्यावर देखील पसरल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे रस्ता देखील पेटला असल्याचे समोर येत आहे. अग्निशमन दल आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न करत आहे.
बातमी अपडेट होत आहे…