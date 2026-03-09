Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड युनिट्स! Mahindra च्या ‘या’ खास कारची बुकिंग 10 मार्चपासून सुरु

Mahindra BE6 Batman Edition ची बुकिंग 10 मार्च 2026 पासून सुरु करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ही कार डार्क थीममध्ये उपलब्ध असणार आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 09:57 PM
फोटो सौजन्य: @mahindraesuvs/ X.com

  • Mahindra BE6 अल्पावधीतच ठरली लोकप्रिय कार
  • Mahindra BE6 Batman Edition ची बाजारात चर्चा
  • 10 मार्च 2026 पासून बुकिंग सुरु
भारतात Mahindraने विविध प्रकारच्या वाहनांची विक्री करते. सध्या कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनांवर अधिक भर देत आहे. कंपनीने काही काळापूर्वी आपली इलेक्ट्रिक SUV Mahindra BE 6 बाजारात सादर केली होती. या SUV चे खास Batman Edition देखील लाँच करण्यात आले होते, ज्याला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. आता कंपनी या विशेष एडिशनसाठी पुन्हा एकदा बुकिंग सुरू करणार आहे. त्यामुळे ही खास इलेक्ट्रिक SUV खरेदी करण्याची इच्छा असलेल्या ग्राहकांसाठी ही महत्त्वाची बातमी ठरू शकते.

10 मार्चपासून बुकिंग सुरू

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार Mahindra BE 6 Batman Edition साठी पुन्हा बुकिंग सुरू करण्यात येणार आहे. या खास एडिशनची बुकिंग 10 मार्च 2026 रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून सुरू होईल. ग्राहक कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा अधिकृत डीलरशिपमार्फत ही इलेक्ट्रिक SUV बुक करू शकतात.

कमी किंमत, जास्तीचा फायदा! 70 किमीपर्यंतचा मायलेज देतात ‘या’ 3 बाईक्स, किंमत वाचाल तर आजच बुक कराल

कंपनीने हे एडिशन मर्यादित युनिट्समध्ये (Limited Units) तयार केले असल्यामुळे बुकिंग सुरू होताच त्याला मोठी मागणी मिळण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या नियोजनानुसार या SUV ची डिलिव्हरी 10 एप्रिल 2026 पासून सुरू केली जाऊ शकते.

फीचर्स आणि टेक्नॉलॉजी

Mahindra BE 6 Batman Edition मध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात 12.3 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि 12.3 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आले आहे. याशिवाय पॅनोरॅमिक सनरूफ, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay यांसारखी सुविधा देखील मिळते.

या SUV मध्ये Harman Kardon चा 16 स्पीकर ऑडिओ सिस्टम, 360 डिग्री कॅमेरा, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्युअल-झोन ऑटो एसी आणि एअर प्युरिफायर यांसारखी प्रीमियम फीचर्स देण्यात आली आहेत. तसेच यात कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, Alexa आणि ChatGPT सपोर्ट सारखी स्मार्ट फीचर्सही उपलब्ध आहेत.

7 एअरबॅग्स, दमदार इंजिन आणि बरंच काही! नवीन Hyundai Verna झाली लाँच, किंमत…

या इलेक्ट्रिक SUV मध्ये 79 kWh क्षमतेची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही SUV एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर सुमारे 683 किलोमीटरची रेंज देऊ शकते.

किंमत

भारतीय बाजारात Mahindra BE 6 Batman Edition ची किंमत अंदाजे 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असू शकते. आकर्षक डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्समुळे ही इलेक्ट्रिक SUV खूप खास मानली जात आहे.

 

Web Title: Mahindra be6 batman edition booking starts from 10 march 2026

Published On: Mar 09, 2026 | 09:57 PM

Topics:  

