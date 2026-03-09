लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड युनिट्स! Mahindra च्या ‘या’ खास कारची बुकिंग 10 मार्चपासून सुरु

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार Mahindra BE 6 Batman Edition साठी पुन्हा बुकिंग सुरू करण्यात येणार आहे. या खास एडिशनची बुकिंग 10 मार्च 2026 रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून सुरू होईल. ग्राहक कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा अधिकृत डीलरशिपमार्फत ही इलेक्ट्रिक SUV बुक करू शकतात.
कंपनीने हे एडिशन मर्यादित युनिट्समध्ये (Limited Units) तयार केले असल्यामुळे बुकिंग सुरू होताच त्याला मोठी मागणी मिळण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या नियोजनानुसार या SUV ची डिलिव्हरी 10 एप्रिल 2026 पासून सुरू केली जाऊ शकते.
Mahindra BE 6 Batman Edition मध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात 12.3 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि 12.3 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आले आहे. याशिवाय पॅनोरॅमिक सनरूफ, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay यांसारखी सुविधा देखील मिळते.
या SUV मध्ये Harman Kardon चा 16 स्पीकर ऑडिओ सिस्टम, 360 डिग्री कॅमेरा, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्युअल-झोन ऑटो एसी आणि एअर प्युरिफायर यांसारखी प्रीमियम फीचर्स देण्यात आली आहेत. तसेच यात कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, Alexa आणि ChatGPT सपोर्ट सारखी स्मार्ट फीचर्सही उपलब्ध आहेत.
या इलेक्ट्रिक SUV मध्ये 79 kWh क्षमतेची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही SUV एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर सुमारे 683 किलोमीटरची रेंज देऊ शकते.
भारतीय बाजारात Mahindra BE 6 Batman Edition ची किंमत अंदाजे 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असू शकते. आकर्षक डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्समुळे ही इलेक्ट्रिक SUV खूप खास मानली जात आहे.