Hero Glamour 125 vs Honda Shine 125: इंजिन, किंमत आणि मायलेजच्या बाबतीत कोणती बाईक पुढे?

दोन्ही बाईक्स दमदार इंजिन, चांगले मायलेज आणि सोपी राइडिंग यासाठी ओळखल्या जातात. तुम्ही नवीन 125cc बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर इंजिन आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत कोणती बाईक अधिक चांगली आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
किंमतीच्या बाबतीत Hero Glamour 125 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 82,813 रुपये पासून सुरू होते. तर Honda Shine 125 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 80,852 रुपये आहे. या दोन्ही बाईक्सची ऑन-रोड किंमत जवळपास 95 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचते. किंमतीच्या दृष्टीने Honda Shine थोडी स्वस्त वाटते, मात्र दोन्ही बाइक्समधील फरक फारसा मोठा नाही.
इंजिनबाबत बोलायचे झाल्यास Honda Shine 125 मध्ये 123.94cc एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे, जे सुमारे 10.78 PS पॉवर आणि 11 Nm टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन स्मूथ राइडिंगसाठी ओळखले जाते आणि शहरात चांगला पिकअप देते. दुसरीकडे Hero Glamour 125 मध्ये 124.7cc इंजिन देण्यात आले आहे, जे सुमारे 10.53 PS पॉवर आणि 10.4 Nm टॉर्क निर्माण करते. या दोन्ही बाइक्समध्ये 5-स्पीड गिअरबॉक्स आणि फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम देण्यात आली आहे.
मायलेजच्या बाबतीत Hero Glamour 125 थोडी पुढे असल्याचे मानले जाते. कंपनीच्या माहितीनुसार ही बाइक सुमारे 65 किमी प्रतिलिटर पर्यंत मायलेज देऊ शकते. तर Honda Shine 125 चे क्लेम्ड मायलेज सुमारे 55 किमी प्रतिलिटर आहे.
फीचर्सबाबत पाहता Hero Glamour 125 मध्ये LED हेडलाइट, डिजिटल कन्सोल, USB चार्जिंग पोर्ट आणि i3S स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी यांसारखी आधुनिक फीचर्स मिळतात. दुसरीकडे Honda Shine 125 मध्ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, सायलेंट स्टार्टर, इंजिन किल स्विच आणि सर्व्हिस ड्यू अलर्ट यांसारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
जर तुम्हाला अधिक फीचर्स आणि चांगले मायलेज हवे असेल तर Hero Glamour 125 हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. तर स्मूथ इंजिन आणि विश्वासार्ह राइडिंग अनुभवासाठी Honda Shine 125 देखील मजबूत पर्याय मानला जातो.