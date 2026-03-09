Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Hero Glamour 125 Vs Honda Shine 125 Which Bike Is Good In Mileage Engine Price

Hero Glamour 125 vs Honda Shine 125: इंजिन, किंमत आणि मायलेजच्या बाबतीत कोणती बाईक पुढे?

बेस्ट मायलेज देणाऱ्या बाईकमध्ये Hero Glamour 125 आणि Honda Shine 125 चे आवर्जून नाव घेतले जाते. मात्र, दोघांपैकी कोणती बाईक चांगली?

Updated On: Mar 09, 2026 | 10:10 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात मायलेज बाईक्सना चांगली मागणी
  • Hero Glamour 125 आणि Honda Shine 125 ग्राहकांच्या आवडत्या बाईक
  • जाणून घ्या दोन्ही बाईकचा मायलेज आणि किंमत
भारतात 125cc सेगमेंटमधील बाईक्स खूप लोकप्रिय आहेत. कारण या बाईक्स चांगले मायलेज देतात आणि दैनंदिन वापरासाठीही आरामदायी असतात. या सेगमेंटमध्ये Hero Glamour 125 आणि Honda Shine 125 या दोन बाईक्स ग्राहकांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहेत.

दोन्ही बाईक्स दमदार इंजिन, चांगले मायलेज आणि सोपी राइडिंग यासाठी ओळखल्या जातात. तुम्ही नवीन 125cc बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर इंजिन आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत कोणती बाईक अधिक चांगली आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

किंमत आणि इंजिन

किंमतीच्या बाबतीत Hero Glamour 125 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 82,813 रुपये पासून सुरू होते. तर Honda Shine 125 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 80,852 रुपये आहे. या दोन्ही बाईक्सची ऑन-रोड किंमत जवळपास 95 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचते. किंमतीच्या दृष्टीने Honda Shine थोडी स्वस्त वाटते, मात्र दोन्ही बाइक्समधील फरक फारसा मोठा नाही.

लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड युनिट्स! Mahindra च्या ‘या’ खास कारची बुकिंग 10 मार्चपासून सुरु

इंजिनबाबत बोलायचे झाल्यास Honda Shine 125 मध्ये 123.94cc एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे, जे सुमारे 10.78 PS पॉवर आणि 11 Nm टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन स्मूथ राइडिंगसाठी ओळखले जाते आणि शहरात चांगला पिकअप देते. दुसरीकडे Hero Glamour 125 मध्ये 124.7cc इंजिन देण्यात आले आहे, जे सुमारे 10.53 PS पॉवर आणि 10.4 Nm टॉर्क निर्माण करते. या दोन्ही बाइक्समध्ये 5-स्पीड गिअरबॉक्स आणि फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम देण्यात आली आहे.

फीचर्स आणि मायलेज

मायलेजच्या बाबतीत Hero Glamour 125 थोडी पुढे असल्याचे मानले जाते. कंपनीच्या माहितीनुसार ही बाइक सुमारे 65 किमी प्रतिलिटर पर्यंत मायलेज देऊ शकते. तर Honda Shine 125 चे क्लेम्ड मायलेज सुमारे 55 किमी प्रतिलिटर आहे.

फीचर्सबाबत पाहता Hero Glamour 125 मध्ये LED हेडलाइट, डिजिटल कन्सोल, USB चार्जिंग पोर्ट आणि i3S स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी यांसारखी आधुनिक फीचर्स मिळतात. दुसरीकडे Honda Shine 125 मध्ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, सायलेंट स्टार्टर, इंजिन किल स्विच आणि सर्व्हिस ड्यू अलर्ट यांसारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

कोणती बाईक खरेदी करावी?

जर तुम्हाला अधिक फीचर्स आणि चांगले मायलेज हवे असेल तर Hero Glamour 125 हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. तर स्मूथ इंजिन आणि विश्वासार्ह राइडिंग अनुभवासाठी Honda Shine 125 देखील मजबूत पर्याय मानला जातो.

Web Title: Hero glamour 125 vs honda shine 125 which bike is good in mileage engine price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 10:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड युनिट्स! Mahindra च्या ‘या’ खास कारची बुकिंग 10 मार्चपासून सुरु
1

लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड युनिट्स! Mahindra च्या ‘या’ खास कारची बुकिंग 10 मार्चपासून सुरु

कमी किंमत, जास्तीचा फायदा! 70 किमीपर्यंतचा मायलेज देतात ‘या’ 3 बाईक्स, किंमत वाचाल तर आजच बुक कराल
2

कमी किंमत, जास्तीचा फायदा! 70 किमीपर्यंतचा मायलेज देतात ‘या’ 3 बाईक्स, किंमत वाचाल तर आजच बुक कराल

वाह Kawasaki वाह! 2.89 लाखांची सूट, तरीही ‘या’ सुपरबाईकची किंमत 17.90 लाख रुपये
3

वाह Kawasaki वाह! 2.89 लाखांची सूट, तरीही ‘या’ सुपरबाईकची किंमत 17.90 लाख रुपये

7 एअरबॅग्स, दमदार इंजिन आणि बरंच काही! नवीन Hyundai Verna झाली लाँच, किंमत…
4

7 एअरबॅग्स, दमदार इंजिन आणि बरंच काही! नवीन Hyundai Verna झाली लाँच, किंमत…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hero Glamour 125 vs Honda Shine 125: इंजिन, किंमत आणि मायलेजच्या बाबतीत कोणती बाईक पुढे?

Hero Glamour 125 vs Honda Shine 125: इंजिन, किंमत आणि मायलेजच्या बाबतीत कोणती बाईक पुढे?

Mar 09, 2026 | 10:10 PM
दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल

Mar 09, 2026 | 09:44 PM
Ahilyanagar News: केडगाव-दौंड रोड परिसराला जोडणाऱ्या रेल्वे भुयारी मार्गाचे विखे पाटलांच्या हस्ते लोकार्पण

Ahilyanagar News: केडगाव-दौंड रोड परिसराला जोडणाऱ्या रेल्वे भुयारी मार्गाचे विखे पाटलांच्या हस्ते लोकार्पण

Mar 09, 2026 | 09:36 PM
Pratap Sirnaik: नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने नाहीत? प्रताप सरनाईकांनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा

Pratap Sirnaik: नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने नाहीत? प्रताप सरनाईकांनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा

Mar 09, 2026 | 09:35 PM
Ahilyanagar News: गाढवांना आला चक्क सोन्याचा भाव! ‘या’ जातील विशेष मागणी

Ahilyanagar News: गाढवांना आला चक्क सोन्याचा भाव! ‘या’ जातील विशेष मागणी

Mar 09, 2026 | 09:10 PM
Mahabaleshwar News: महाबळेश्वर रस्ता प्रश्नी आंदोलक आक्रमक! जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ‘रास्ता रोको’चा इशारा

Mahabaleshwar News: महाबळेश्वर रस्ता प्रश्नी आंदोलक आक्रमक! जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ‘रास्ता रोको’चा इशारा

Mar 09, 2026 | 09:05 PM
AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ

AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ

Mar 09, 2026 | 09:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM