Bhosari News: ‘भोसरी उड्डाणपूल पाडू नका, गावठाणात भूसंपादन नको!’ भूसंपादनावरून रवि लांडगे आक्रमक

Updated On: May 30, 2026 | 04:00 PM IST
सारांश

Bhosari News: भोसरीकरांच्या हिताचे रक्षण: भोसरी गावठाणातील रहिवासी, स्थानिक व्यापारी यांच्या भावना आणि वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करून येथील उड्डाणपूल पाडण्यास महापौरांनी तीव्र विरोध दर्शवला. तसेच अतिरिक्त भूसंपादन न करता विकास आणि नागरी हित यात समतोल राखण्याची सूचना केली.

विस्तार
  • भोसरी येथील विद्यमान उड्डाणपूल कोणत्याही परिस्थितीत पाडू नये
  • पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हिताशी संबंधित कोणत्याही विषयात तडजोड केली जाणार नाही.
  • पावसाळा पूर्व नियोजनात हलगर्जी नको:
Mayor Ravi Landge NHAI meeting Bhosari: “विकासकामांच्या नावाखाली पिंपरी-चिंचवडमधील स्थानिक नागरिकांवर कोणताही अन्याय सहन केला जाणार नाही. शहरातील महामार्गावरील सर्व विकासकामे नागरिकहित जपूनच झाली पाहिजेत,” असा आक्रमक पवित्रा महापौर रवि लांडगे यांनी घेतला आहे. भोसरी येथील विद्यमान उड्डाणपूल कोणत्याही परिस्थितीत पाडू नये आणि भोसरी गावठाण परिसरात अतिरिक्त भूसंपादन करण्यात येऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न, वाहतूक कोंडी आणि पावसाळ्यातील समस्यांबाबत महापौर रवि लांडगे यांनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) प्रकल्प संचालक संजय कदम यांच्यासोबत एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत महापौरांनी शहरातील रखडलेल्या कामांचा पाढा वाचत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. महापौरांच्या या भूमिकेनंतर NHAI च्या प्रकल्प संचालकांनी सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत तातडीच्या कार्यवाहीचे आश्वासन दिले आहे.

भोसरीकर आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी महापौर मैदानात

महामार्गांवरील समस्यांवर प्रहार: पुणे-नाशिक महामार्गावरील कोंडी, नाशिक फाटा ते खेड उन्नत मार्ग प्रकल्पाची सद्यस्थिती, आणि मुंबई-बंगळुरू महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्यांचे रुंदीकरण व दुरुस्ती यावर सविस्तर चर्चा झाली.

पावसाळा पूर्व नियोजनात हलगर्जी नको: महामार्ग आणि अंडरपासमध्ये साचणारे पाणी, अपघातप्रवण क्षेत्रांमधील (ब्लॅक स्पॉट्स) उपाययोजना आणि जलनिस्सारण व्यवस्था वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

या भागांवर विशेष लक्ष: वाकड, पुनावळे, ताथवडे, रावेत, किवळे या परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि पाणी साचण्याच्या समस्येवर विशेष लक्ष केंद्रित करून कामे गतीने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले.

“पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हिताशी संबंधित कोणत्याही विषयात तडजोड केली जाणार नाही. महामार्गांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास कमी करणे आणि विकासकामे वेळेत पूर्ण करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. भोसरी उड्डाणपूल आणि गावठाण भूसंपादनाच्या विषयावर नागरिकांच्या भावना सर्वोच्च मानूनच पुढील पावले उचलली जातील. शहराच्या विकासासोबतच नागरिकांचे हक्क जपणे ही आमची जबाबदारी आहे.”
— रवि लांडगे, महापौर, पिंपरी-चिंचवड

मनपा आणि NHAI मध्ये समन्वय राहणार

या बैठकीत NHAI च्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई-बंगळुरू महामार्ग परिसरात प्रस्तावित उड्डाणपूल, अंडरपास दुरुस्ती आणि सेवा रस्त्यांच्या कामांची माहिती महापौरांना दिली. शहराच्या अंतर्गत वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी महानगरपालिका आणि NHAI यांच्यात यापुढे सातत्याने समन्वय ठेवला जाईल. तसेच प्रलंबित कामांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी नियमित आढावा बैठका घेण्याचेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

 

 

Published On: May 30, 2026 | 04:00 PM

