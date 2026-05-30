Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

विविध मागण्यांसाठी RTO कर्मचारी जाणार बेमुदत संपावर; आधी 2 जूनला निदर्शने करणार अन् नंतर…

Updated On: May 30, 2026 | 03:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

मोटार वाहन विभागातील लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करण्याची विनंतीस साडेचार वर्षे झाली तरी अद्याप कोणताही निर्णय नाही. सेवाप्रवेश नियम उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांनी नियमित पदोन्नती नाकारली आहे.

विविध मागण्यांसाठी RTO कर्मचारी जाणार बेमुदत संपावर

विविध मागण्यांसाठी RTO कर्मचारी जाणार बेमुदत संपावर (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : राज्यभरातील मोटार वाहन विभागातील लिपिक वर्गातील कर्मचारी प्रलंबित मागण्यांच्या प्रतीक्षेत असून, प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. परिवहन मंत्र्यांनी दिलेले निर्देशही पाळले जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २ जून रोजी निदर्शने, तर ९ जून रोजी एक दिवसीय संप हे करूनही प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतली नाही तर १६ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेकडून दिला आहे.

मोटार वाहन विभागातील लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करण्याची विनंतीस साडेचार वर्षे झाली तरी अद्याप कोणताही निर्णय नाही. सेवाप्रवेश नियम उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांनी नियमित पदोन्नती नाकारली जात असून, याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सप्टेंबर २०२४ मध्ये कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या आवारात साखळी उपोषणही केले. त्यावेळी उपलेखापाल, कनिष्ठ लेखापरीक्षक, मुख्य लिपिक आणि वरिष्ठ लिपिक या पदांवरील कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन अधीक्षक पदावर तीन महिन्यांची तात्पुरती पदोन्नती व पदस्थापना देऊन तात्कालिक दिलासा दिला. मात्र, कालावधी संपताच पदोन्नती काढण्यात आली.

हे सुद्धा वाचा : “सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान !

या अन्यायकारक धोरणाविरोधात संघटनेने एप्रिल २०२६ रोजी लेखी पत्राद्वारे प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र भावना कळवल्या आहेत. परिवहनमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या प्रशासनाविरोधात आता कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. मंत्रालयस्तरावरील प्रलंबित पदोन्नती, सेवाप्रवेश नियम तयार करणे, पदनाम बदल, आश्वासित प्रगती योजना आणि बदली व प्रतिनियुक्ती नियम या प्रमुख मागण्या संघटनेचे सरचिटणीस सुरेद्र सरतापे यांनी केल्या आहेत.

RTO ने घेतला सक्तीचा निर्णय

जुन्या दुचाकी, चारचाकी वाहनांच्या खरेदी-विक्रीच्या बाजारात चालणारा अनधिकृत दलालांचा सुळसुळाट, ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) परवाने घेणे सक्तीचा केला आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, जुन्या वाहनांची खरेदी-विक्री किंवा एक्सचेंजचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी रीतसर मान्यता घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असून, विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

“भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या आश्रयाशिवाय अवैध दारू व्यवसाय शक्य नाही”; राष्ट्रवादीच्या रोहन सुरवसे पाटलांचा आरोप

Web Title: Rto employees to go on indefinite strike over various demands

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 03:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय, तुमच्यावर काय होणार परिणाम?
1

SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय, तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Dhurandhar’मुळे बदललं Jio स्टुडिओचं भवितव्य? मुकेश अंबानींचा महत्त्वाचा खुलासा

‘Dhurandhar’मुळे बदललं Jio स्टुडिओचं भवितव्य? मुकेश अंबानींचा महत्त्वाचा खुलासा

May 30, 2026 | 04:15 PM
IIM Mumbai Jobs: आयआयएम मुंबईत नोकरीची सुवर्णसंधी; ‘या’ तारखेपर्यंत करा ऑनलाईन अर्ज!

IIM Mumbai Jobs: आयआयएम मुंबईत नोकरीची सुवर्णसंधी; ‘या’ तारखेपर्यंत करा ऑनलाईन अर्ज!

May 30, 2026 | 04:13 PM
Mumbai Indians: हार्दिक पांड्याची जागा घेऊ शकतात ‘हे’ 4 खेळाडू, कोण ठरणार पुढचा कॅप्टन? Rohit Sharma पुन्हा घेणार जागा?

Mumbai Indians: हार्दिक पांड्याची जागा घेऊ शकतात ‘हे’ 4 खेळाडू, कोण ठरणार पुढचा कॅप्टन? Rohit Sharma पुन्हा घेणार जागा?

May 30, 2026 | 04:12 PM
“…तर आमचा समाज पेटून उठेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर बबनराव तायवाडे यांचा सरकारला इशारा, ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार?

“…तर आमचा समाज पेटून उठेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर बबनराव तायवाडे यांचा सरकारला इशारा, ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार?

May 30, 2026 | 04:10 PM
क्रिकेटविश्व हादरलं! Asian Games 2026 टीम इंडियाचे खेळाडू जाहीर? मात्र Suryakumar Yadav ला झटका

क्रिकेटविश्व हादरलं! Asian Games 2026 टीम इंडियाचे खेळाडू जाहीर? मात्र Suryakumar Yadav ला झटका

May 30, 2026 | 04:01 PM
Bhosari News: ‘भोसरी उड्डाणपूल पाडू नका, गावठाणात भूसंपादन नको!’ भूसंपादनावरून रवि लांडगे आक्रमक

Bhosari News: ‘भोसरी उड्डाणपूल पाडू नका, गावठाणात भूसंपादन नको!’ भूसंपादनावरून रवि लांडगे आक्रमक

May 30, 2026 | 04:00 PM
Maharashtra News: एकावर कारवाई, 270 बांधकामांना संरक्षण कुणाचे? पाचगणीत अनधिकृत बांधकामांवरून सवाल

Maharashtra News: एकावर कारवाई, 270 बांधकामांना संरक्षण कुणाचे? पाचगणीत अनधिकृत बांधकामांवरून सवाल

May 30, 2026 | 03:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM