विशेष म्हणजे, गेल्यावर्षी ऑगस्टपासून अशी प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती दिली होती. ही प्रमाणपत्रे घाईघाईने दिल्याने आर्थिक अनियमिततेचे आरोप झाले आहे. याबाबत अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार केली.

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:21 AM
नागपूर : अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा शाळा गैरकृत्य करताना आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने ७५ शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याची बाब समोर आली आहे.

विशेष म्हणजे, गेल्यावर्षी ऑगस्टपासून अशी प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती दिली होती. ही प्रमाणपत्रे घाईघाईने दिल्याने आर्थिक अनियमिततेचे आरोप झाले आहे. याबाबत अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार केली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी आणि त्यांच्या कलागुणांना संधी मिळावी यासाठी वर्धा जिल्ह्यातील विज्ञान प्रदर्शनात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ४६ गुणवंत विद्यार्थ्यांची थेट इस्त्रो येथे भेट देण्यासाठी निवड केली होती. इस्रोला भेट दिल्यानंतर हे विद्यार्थी नागपूरला परतले. त्यांच्या सत्कार समारंभाला भोयर उपस्थित होते.

राज्यातील उत्कृष्ट जिल्हास्तरीय विद्यार्थ्यांना बंगळुरू येथील इस्रोमध्ये तर राज्यस्तरीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील नासा येथे शैक्षणिक दौऱ्यासाठी पाठविण्याची योजना तयार केली आहे. या उपक्रमाची सुरुवात वर्धा जिल्ह्यापासून केली, असे भोयर यांनी सांगितले. ४० ते ५० विद्यार्थ्यांना नासाला भेट देण्याची संधी मिळणार आहे.

नियमांमध्ये बदल

आरटीईच्या माध्यमातून गरीब व वंचित विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र, पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत शाळांकडून तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे नियमांमध्ये काही बदल केले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

काही संघटनांकडून ब्रेनवॉशिंग

राज्यातील एटीएसच्या कारवाईकडे लक्ष वेधले असता, राज्य गुप्तचर संस्थेला कोणतीही माहिती मिळाल्यास ती उच्च न्यायालयाला कळवली जाते. त्यानंतर कारवाई करून न्यायालयात अहवाल सादर केला जातो. ज्यांच्यावर आरोप असतील, त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असे भोयर यांनी सांगितले. काही संघटना लोकांना भडकवण्याचे काम करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांच्यावरही कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

Published On: Feb 20, 2026 | 09:21 AM

