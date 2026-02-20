यश, कियारा अडवाणी आणि मोठ्या स्टारकास्ट अभिनीत “टॉक्सिक” हा चित्रपट त्याच्या शक्तिशाली शीर्षक परिचय व्हिडिओपासूनच चर्चेत आहे. टीझर प्रदर्शित झाला आहे आणि चाहते चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांनी २० फेब्रुवारी रोजी टीझर प्रदर्शित होण्याची घोषणा आधीच केली होती आणि तेव्हापासून चाहते उत्सुकतेने भरलेले आहेत. या टीझरमुळे चित्रपटासाठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. हा चित्रपट रणवीर सिंगच्या “धुरंधर २” हा सिनेमागृहात टक्कर देणार आहेत.
गीतू मोहनदास यांनी तिच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर यशचा पोस्टर शेअर करून टीझरच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. कॅप्शनमध्ये अभिनेत्याने लिहिले की, “सकाळी ९:३५ | २०.०२.२०२६ टॉक्सिक टीझर होणार प्रदर्शित, टॉक्सिक येत्या १९-०३-२०२६ पासून जगभरातील सिनेमागृहात पाहण्यासाठी व्हा सज्ज.” चाहत्यांनी फायर इमोजीसह प्रतिक्रिया दिल्या आणि या अपडेटची आतुरतेने वाट पाहत होते. १२३ तेलुगु नुसार, टॉक्सिकचा ट्रेलर सिनेमागृहात मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात प्रदर्शित होण्याची शक्यता असल्याचे समोर आलेले आहे. परंतु याची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
काय आहे “टॉक्सिक” ची कथा?
आता, चित्रपटाचे यूएई वितरक, फार्स फिल्म्सने त्यांच्या वेबसाइटवर चित्रपटाबद्दल काही तपशील शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये चित्रपटाची कथा उघड झाली आहे. त्यात म्हटले आहे की “टॉक्सिक” हे १९४० आणि १९७० च्या दशकात गोवा शहरावर केंद्रित आहे. यशचे पात्र, राया, भीती, शक्ती आणि साम्राज्य निर्माण करण्याच्या इच्छेने प्रेरित आहे. पुढे लिहिले आहे की, “प्रत्येक कृतीचा एक परिणाम असतो. ताकद कोणी देत नाही, ती हिसकावून घ्यावी लागते आणि त्यासाठी नेहमीच एक किंमत मोजावी लागते. जसजसे तस्करीचे मार्ग युद्धभूमीत रूपांतरित होतात, तसतशी निष्ठा संशयात बदलते आणि भीतीचे सावटच जगण्याचा आधार बनते. अखेरीस, त्याचे निर्णयच त्या परिणामांपेक्षा अधिक शक्तिशाली ठरतात.”
Kerala Story 2 च्या प्रमाणपत्रावर उच्च न्यायालयाची नोटीस; निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डला सुनावणी, संवाद-कंटेंटवरून वाढला वाद
‘टॉक्सिक’ चित्रपट ‘धुरंधर २’ला देणार टक्कर
यशच्या आगामी ‘टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबतच्या अटकळाला पूर्णविराम देण्यात आला आहे. वृत्तानुसार, हा चित्रपट नियोजित वेळेनुसार १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल. या प्रदर्शन तारखेमुळे चित्रपटाची थेट स्पर्धा ‘धुरंधर २’शी होईल, ज्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर मोठी लढाई होण्याची शक्यता आहे. हॉलिवूड रिपोर्टर इंडियाच्या वृत्तानुसार, २०२५ च्या हिट चित्रपट ‘धुरंधर’च्या सिक्वेलशी स्पर्धा असूनही ‘टॉक्सिक’च्या निर्मात्यांनी चित्रपट पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला नाही.
टॉक्सिकचे बजेट आणि कलाकारांची माहिती
‘टॉक्सिक’ हा एक पीरियड ॲक्शन थ्रिलर आहे जो गीतू मोहनदास यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे. यश व्यतिरिक्त, या चित्रपटात कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया आणि रुक्मिणी वसंत यांच्या भूमिका आहेत. अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर, अमित तिवारी आणि इतर अनेक कलाकार देखील या चित्रपटाचा भाग आहेत. बजेटबद्दल बोलायचे झाले तर, “टॉक्सिक” चित्रपटाचे अंदाजे बजेट ₹६०० कोटी असण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ बॉक्स ऑफिसवर कमाई करण्यासाठी त्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील.
शिवजयंतीनिमित्त डोंबिवलीत ‘स्वराज्य’ संकल्पनेला मिळाली उभारी; छत्रपतींच्या इतिहासाला साजेसं भव्य शीर्षक गीत रिलीज
“टॉक्सिक” हा चित्रपट सहा भाषांमध्ये होणार प्रदर्शित
हा चित्रपट कन्नड आणि इंग्रजीमध्ये एकाच वेळी चित्रित करण्यात आला आहे आणि हिंदी, मल्याळम, तेलगू आणि तमिळसह सहा भारतीय भाषांमध्ये डब करून प्रदर्शित केला जाणार आहे. यश शेवटचा ‘KGF: Chapter 2’ मध्ये मुख्य भूमिकेत दिसला होता. प्रशांत नील दिग्दर्शित या अॅक्शन चित्रपटाला थिएटरमध्ये प्रचंड यश मिळाले आणि त्याने जगभरात ₹१,२१५ कोटींची कमाई केली आहे. जवळजवळ चार वर्षांनंतर, अभिनेता ‘टॉक्सिक’ चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर परतत आहे. तो रणबीर कपूरच्या आगामी ‘रामायण’ मध्येही रावणाची भूमिकाही साकारणार आहे, हा चित्रपट येत्या दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे.