Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

20 Feb 2026 09:16 AM (IST)
इंदापूर/भिगवण: इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथे भरदिवसा झालेल्या २१ वर्षीय तरुणीच्या अपहरण प्रकरणाचा सस्पेन्स अखेर संपला आहे. मंगळवारपासून बेपत्ता असलेली ही तरुणी गुरुवारी (दि. १९) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास स्वतःहून बारामती शहर पोलीस ठाण्यात हजर झाली. पोलिसांनी तिचा जबाब नोंदवला असून, या प्रकरणातील गुंतागुंत आता समोर येत आहे.
काय आहे नेमकी घटना? मंगळवारी (दि. १७) दुपारी चारच्या सुमारास ही तरुणी आपल्या आई आणि भावासोबत लग्नासाठी सोन्याची खरेदी करून दुचाकीवरून घरी परतत होती. यावेळी दोन सख्ख्या भावांनी आई आणि भावाच्या डोळ्यात मिरचीपूड टाकून, त्यांना मारहाण करत तरुणीला जबरदस्तीने टेम्पोमध्ये बसवून नेल्याची तक्रार मुलीच्या नातेवाईकांनी दिली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली होती.
20 Feb 2026 09:11 AM (IST)
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (अजित पवार) पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची २६ फेब्रुवारी रोजी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात येणार आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाचे नेतृत्व सुनेत्रा पवार सांभाळतील, असे पक्षाचे नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी भंडाऱ्यातील संवादात सांगितले.पटेल यांनी चांदपूर देवस्थानाचे दर्शन घेतल्यानंतर भंडारा विश्रामगृह येथे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत केंद्रीय तपासाची मागणी केली असल्याचे सांगितले. अपघाताच्या दिवशी बारामतीत आलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे सखोल चौकशीसाठी विनंती करण्यात आली होती.
20 Feb 2026 09:10 AM (IST)
प्रसिद्ध लघुकथाकार सलीम खान यांच्या कुटुंबाने त्यांच्या आरोग्याच्या स्थितीच्या खुलाशावर ठाम भूमिका घेतली आहे आणि स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित कोणतीही माहिती सार्वजनिकरित्या शेअर केली जाणार नाही. त्यांच्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी दिलेल्या निवेदनाने माध्यमांमध्ये व्यापक लक्ष वेधल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सलीम खान यांना मेंदूतील रक्तस्त्राव झाल्यानंतर मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल सुरुवातीच्या बातम्या पसरू लागल्या, परंतु त्यांच्या उपचारांवर देखरेख करणारे डॉ. जलील पारकर यांनी माध्यमांना पुष्टी दिली की लघुकथाकारांची प्रकृती स्थिर आहे, परंतु ते व्हेंटिलेटरवर आहेत. ही माहिती समीर येताच त्यांचे चाहते चिंता व्यक्त करत आहेत.
नाशिक: शहरातील वाहतूक शिस्त सुधारण्यासाठी नाशिक पोलीस आणि स्मार्ट सिटी प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. नाशिक शहरातील प्रमुख ४० वाहतूक सिग्नलवरील सीसीटीव्ही कॅमेरे आज (दि. २० फेब्रुवारी) पासून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होत आहेत. त्यामुळे आता वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांवर ‘तिसऱ्या डोळ्या’ची करडी नजर राहणार असून, दंडाचा मेस्क थेट वाहनधारकांच्या मोबाईलवर धडकणार आहे. या नियमांच्या उल्लंघनावर होणार कारवाई: नव्याने कार्यान्वित झालेल्या या यंत्रणेद्वारे खालील प्रकारच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ई-चलन (E-Challan) फाडले जाणार आहे