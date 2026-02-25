वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका! दहिसर पथकर नाका येथे सॅटेलाइट शुल्कवसुली यंत्रणा उभारणार

दहिसर पथकर नाक्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून सकाळ-संध्याकाळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत होत्या. विशेषतः मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत असल्याने प्रवाशांना तासन्तास वाहतुकीत अडकून पडावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर पथकर नाक्याचे स्थलांतर करण्याची घोषणा काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आली होती. मात्र, स्थलांतरासाठी प्रस्तावित जागेवरून स्थानिक पातळीवर वाद निर्माण झाल्याने तो निर्णय स्थगित ठेवावा लागला.
दरम्यान, तात्पुरत्या उपाययोजना म्हणून पथकर नाक्याच्या सुमारे शंभर मीटर अंतरावर वाहतुकीचे नियोजन बदलण्यात आले. तसेच रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करून मार्ग सरळ करण्यात आला आहे. सेवा रस्त्याचे पुनर्निर्माणही अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार आहे.
परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, “दहिसर पथकर नाक्यावर होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून पूर्वीच्या तुलनेत कोंडीत ३० ते ४० टक्के घट झाली आहे. उर्वरित समस्या सॅटेलाइट आधारित शुल्कवसुली यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.”
सॅटेलाइट आधारित प्रणालीमुळे वाहनांना टोल प्लाझावर थांबावे लागणार नाही. वाहनांमध्ये बसविलेल्या यंत्रणेद्वारे (ऑटोमॅटिक ट्रॅकिंग) थेट शुल्क वसूल केले जाईल. त्यामुळे वाहनचालकांना ब्रेक न लावता अखंड प्रवास करता येणार असून इंधन बचत आणि वेळेचीही बचत होणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाहतुकीचा वेग वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ही यंत्रणा नेमकी कधी सुरू होणार आणि तिची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत अधिकृत अधिसूचना लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.