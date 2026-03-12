Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Mira Bhayander The Issue Of The Controversial Mmrda Bridge Came Up In The Session The State Government Ordered A Thorough Investigation

Mira Bhayander : MMRDA वादग्रस्त वादग्रस्त पुलाचा प्रश्न अधिवेशनात पेटला, राज्य सरकारकडून सखोल चौकशीचे आदेश

मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंत्राटदाराने एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून राज्य शासनाची कोट्यवधी रुपयांची लूट केल्याचा गंभीर आरोप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला.

Updated On: Mar 12, 2026 | 02:30 PM
Mira Bhayander : MMRDA वादग्रस्त वादग्रस्त पुलाचा प्रश्न अधिवेशनात पेटला, राज्य सरकारकडून सखोल चौकशीचे आदेश
Follow Us:
Follow Us:
  • सरकारची कोट्यवधींची लूट!
  • 20 कोटींच्या जमिनीवर 80 कोटींचे भाडे,
भाईंदर/विजय काते : मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंत्राटदाराने एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून राज्य शासनाची कोट्यवधी रुपयांची लूट केल्याचा गंभीर आरोप मिरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी विधानसभेत केला.

या तक्रारीची दखल घेत राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची अवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आणि कंत्राटदाराकडून जास्तीचे पैसे वसूल करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले.या प्रकरणातील मुख्य आरोप मिरा-भाईंदरमधील चेणा येथील कास्टिंग यार्डच्या जमिनीशी संबंधित आहेत. आमदार मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जे. कुमार या कंत्राटदाराची स्वतःची जमीन इको-सेन्सिटिव्ह झोन आणि आदिवासी आरक्षणाने बाधित असतानाही तिथे कास्टिंग यार्ड उभारण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या जमिनीचे बाजारमूल्य साधारण 20 कोटी रुपये आहे, त्या जागेपोटी कंत्राटदाराने एमएमआरडीएकडून तब्बल 80 कोटी रुपयांचे भाडे वसूल केले आहे. याशिवाय दहिसर मेट्रो स्थानकाच्या कामाची मूळ निविदा 60 कोटी रुपयांची असताना, ती वाढीव दराने 120 कोटी रुपयांपर्यंत नेऊन कंत्राटदाराचा फायदा करून देण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

Badlapur News : कोणी घर देतं का घर ? लोन काढून पैसे दिले पण… ; नामांकित इमारतीतील रहिवासी बेघर

प्रकल्पाच्या दिरंगाईवरूनही कंत्राटदाराला धारेवर धरण्यात आले आहे. दहिसर-मिरा-भाईंदर मेट्रोचे काम 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, मात्र 2026 उजाडले तरी हे काम अपूर्णच आहे. इतक्या मोठ्या विलंबानंतरही कंत्राटदारावर कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही, ही बाब संशयास्पद असल्याचे मेहता यांनी नमूद केले. तसेच मेट्रो मार्गिकेखालील समांतर उड्डाणपुलाचे काम निविदेपेक्षा जास्त दराने करणे आणि गायमुख येथील एका पुलाचे काम निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट कंत्राटदाराला देणे, असे गंभीर प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे.

या चर्चेत तालिका अध्यक्ष संजय केळकर यांनीही सहभाग घेतला. जे. कुमार या कंत्राटदाराने केवळ मिरा-भाईंदरमध्येच नव्हे, तर ठाणे, कल्याण आणि डोंबिवली या भागातही अशाच प्रकारे अनियमितता केल्याचे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले की, या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. जर कंत्राटदाराने सरकारी तिजोरीची लूट केली असल्याचे सिद्ध झाले, तर तो पैसा व्याजासह वसूल केला जाईल आणि संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

Thane News: वाहनचालकांनो लक्ष द्या! कल्याण-शिळ रोडवर वाहतुकीचे निर्बंध, मेट्रो-१२ कामामुळे ‘या’ वेळेत रस्ता बंद

Web Title: Mira bhayander the issue of the controversial mmrda bridge came up in the session the state government ordered a thorough investigation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय
1

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने
2

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस
3

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड
4

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pratap Sarnaik : “एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा…”, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Pratap Sarnaik : “एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा…”, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Mar 12, 2026 | 04:07 PM
२०२६–२७ पासून राज्यात मराठी शाळांना येईल बळ! मंत्री दादा भुसे यांचा विश्वास

२०२६–२७ पासून राज्यात मराठी शाळांना येईल बळ! मंत्री दादा भुसे यांचा विश्वास

Mar 12, 2026 | 04:00 PM
सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली

सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली

Mar 12, 2026 | 03:57 PM
Hormuz Strait Crisis: एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला तर.. फिच एजन्सीचा इशारा

Hormuz Strait Crisis: एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला तर.. फिच एजन्सीचा इशारा

Mar 12, 2026 | 03:56 PM
हिंगोलीच्या बाजारपेठेत हळदीचे भाव घसरले; आखाती युद्धाचे पसरले सावट, शेतकरी चिंतेत

हिंगोलीच्या बाजारपेठेत हळदीचे भाव घसरले; आखाती युद्धाचे पसरले सावट, शेतकरी चिंतेत

Mar 12, 2026 | 03:56 PM
Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका

Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका

Mar 12, 2026 | 03:53 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM