“मला घाणीत राहायला आवडत नाही”, प्रियांका चोप्राने अखेर आता सांगितलं बॉलीवूड सोडण्यामागचं खरं कारण

बॉलीवूड आणि हॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा लवकरच महेश बाबूसोबत 'वाराणसी' चित्रपटात दिसणार आहे. दरम्यान, प्रियांका चोप्राने अचानक बॉलिवूडला अलविदा का म्हटले याचा खुलासा केला आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 03:44 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • प्रियांकाने सांगितलं बॉलीवूड सोडण्यामागचं कारण
  • बॉलीवूडमध्ये अभिनेत्रीला आल्या होत्या अडचणी
  • प्रियांका बॉलीवूड इंडस्ट्रीबद्दल नक्की काय म्हणाली?
 

लोकप्रिय बॉलीवूड आणि हॉलिवूड अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा सध्या चर्चेत आहे. ती लवकरच महेश बाबूसोबत “वाराणसी” चित्रपटात दिसणार आहे. लोक या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. रिपोर्ट्सनुसार निर्माते अंटार्क्टिकामध्ये या चित्रपटाचे चित्रीकरण करणार आहेत. प्रियांका चोप्रा बऱ्याच काळानंतर एका भारतीय चित्रपटात काम करत आहे. परंतु अभिनेत्रीने अचानक बॉलीवूड इंडस्ट्रीला रामराम केला. अभिनेत्रीने आता याबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे. ती नक्की काय म्हणाली हे आपण जाणून घेणार आहोत.

‘My Darling Support System….’ तेजश्री प्रधानची मैत्रिणीसाठी खास पोस्ट; वाढदिवसानिमित्त ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीला दिल्या शुभेच्छा

प्रियांका चोप्राने सोडले मौन

अलीकडेच, “नॉट स्किनी बट नॉट फॅट” या पॉडकास्टमध्ये प्रियांका चोप्राने तिच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना बॉलीवूड सोडण्याचा निर्णय का घेतला हे स्पष्ट केले. बॉलीवूडमध्ये त्या काळात त्यांच्यासाठी कठीण परिस्थिती होती का, असा प्रश्न विचारल्यावर अभिनेत्रीने सांगितले, “मला घाणीत राहायला आवडत नाही, कारण तसं केल्यावर त्या वासाची सवय लागते.” तसेच ती पुढे म्हणाली, “आयुष्यात अडचणी सगळ्यांनाच येतात. पण जेव्हा परिस्थिती कठीण होते, तेव्हा स्वतःला सावरायला हवं. दुःख जाणवू द्या, रडून घ्या, पण त्यानंतर पुढची दिशा बदलणं महत्त्वाचं असतं. माझ्या करिअरमध्ये मी अनेकदा असं केलं आहे.”

प्रियांकाने पुढे सांगितले की हॉलीवूडमध्ये जाण्यासाठी तिच्यासमोर कोणताही स्पष्ट मार्ग नव्हता. ती म्हणाली, “मी फक्त प्रयत्न केला. मला माहित होतं की मी मेहनती आहे आणि माझ्या कामाची मला पूर्ण जाण आहे. कोणत्याही दिग्दर्शक किंवा सहकलाकारासोबत मी आत्मविश्वासाने उभी राहू शकते. म्हणूनच मी तिकडे गेले आणि काम सुरू केलं.”

‘अनुपमा’मध्ये नवा ट्विस्ट! ‘अनुपमा’चा गोवा अध्याय सुरू; लीपनंतर मालिकेत सचिन त्यागींची एन्ट्री

या चित्रपटात झळकणार प्रियांका चोप्रा

प्रियांका चोप्रा शेवटची हिंदी चित्रपट “द स्काय इज पिंक” (२०१९) मध्ये दिसली होती. ती २०२७ मध्ये महेश बाबूसोबत एसएस राजामौली यांच्या संपूर्ण भारतातील चित्रपट “वाराणसी” मध्ये पुनरागमन करणार आहे. अलीकडेच, तिने “लव्ह अगेन”, “टायगर” (२०२३), “हेड्स ऑफ स्टेट” (२०२५) आणि “द ब्लफ” सारख्या चित्रपटांमध्ये काम करत निर्मिती क्षेत्रातही पाऊल ठेवले आहे. तसेच अभिनेत्रीचे आणखी नवनवीन चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

Published On: Mar 12, 2026 | 03:44 PM

Mar 12, 2026 | 03:44 PM
