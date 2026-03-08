Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Thane »
  • Traffic Restrictions On Kalyan Shil Road Due To Mumbai Metro Line 12 Work Check Dates And Diversion Routes Thane News In Marathi

Thane News: वाहनचालकांनो लक्ष द्या! कल्याण-शिळ रोडवर वाहतुकीचे निर्बंध, मेट्रो-१२ कामामुळे ‘या’ वेळेत रस्ता बंद

प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (MMRDA) मेट्रो-१२ प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. कल्याण-शिळ रोडवर ट्रॅफिक जाम टाळण्यासाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 01:59 PM
Thane News: वाहनचालकांनो लक्ष द्या! कल्याण-शिळ रोडवर वाहतुकीचे निर्बंध, मेट्रो-१२ कामामुळे ‘या’ वेळेत रस्ता बंद

Thane News: वाहनचालकांनो लक्ष द्या! कल्याण-शिळ रोडवर वाहतुकीचे निर्बंध, मेट्रो-१२ कामामुळे ‘या’ वेळेत रस्ता बंद

Follow Us:
Follow Us:
  • कल्याण-शिळ मार्गावर टप्प्याटप्प्याने प्रवेशबंदी
  • ‘या’ तारखांमध्ये वाहतुकीवर निर्बंध
  • कल्याण-शिळ रोडवर ट्रॅफिक जाम टाळण्यासाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय
कल्याण-शिळ मार्गावरील मेट्रो-१२ प्रकल्पाच्या कामामुळे परिसरात वाहतुकीवर तात्पुरते निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. रस्त्याच्या मध्यभागी मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम साहित्य आणि उपकरणे उभारण्याचे काम सुरू असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहर वाहतूक विभागाने विशेष अधिसूचना जारी करून काही मार्गावर टप्प्याटप्प्याने वाहतूक नियंत्रण लागू केले आहे.

“हे सरता संपत नाही, चांदणे तुझ्या स्मरणांचे…”; अजितदादांच्या आठवणींने सुनीलकुमार मुसळे भावूक

प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (MMRDA) मेट्रो-१२ प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. कल्याण तळोजा मार्गावर सुरू असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी कल्याण-शिळ रस्त्यावर विविध ठिकाणी मोठ्या आकाराचे गार्डर बसविणे, पिलर उभारणे तसेच जड यंत्रसामग्री उभी करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेमुळे काही ठिकाणी रस्त्याची उपलब्ध जागा कमी होत असल्याने वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे वाहतुकीची सुरक्षितता आणि सुरळीतता राखण्यासाठी वाहतुक निबंध लागू केले आहेत.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन

या सर्व टप्प्यांमध्ये वाहतुकीचे नियोजन करून वाहतूक पोलिसांकडून आवश्यक ती व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्बंधांचा परिणाम मुख्यत्वे रात्रीच्या वाहतुकीवर होणार असला तरी वाहनचालकांनी संबंधित कालावधीत पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवा, पोलिस वाहने, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका आणि इतर आपत्कालीन वाहनांना या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.

टप्याटप्याने प्रवेशबंदी

टप्या १- ६ मार्च ते १० मार्च या कालावधीत दररोज रात्री ११.५५ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत कल्याण – शिळ रोडवरून शिळफाटा ते कल्याणकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना सोनारपाडा पिलर क्रमांक १८० येथे प्रवेशबंदी करण्यात येणार आहे, या काळात संबंधित वाहने सोनारपाडा पिलर परिसरातून डावीकडे वळून सर्विस रोडमार्गे पुढे जाऊन डी. एन. एस. चौक मार्गे आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचू शकतील.

टप्पा २- ११ मार्च ते १८ मार्च या कालावधीत त्याच वेळेत विक्रमानगर पिलर क्रमांक १०५ येथे वाहतूक रोखण्यात येणार आहे. या कालावधीत वाहनचालकांनी विक्रमानगर परिसरातून सर्विस रोडचा वापर करून पुढील मार्गक्रमण करावे.

Matheran News : माथेरान डोंगरात वणवा, आदिवासी ग्रामस्थांचे प्रयत्न कुचकामी; डोंगर जाळून खाक

टप्पा ३ – १९ मार्च ते २५ मार्चदरम्यान मानपाडा चौक पिलर क्रमांक २०० परिसरात वाहतुकीवर निबंध लागू राहतील. या काळातही वाहनांना पर्यायी मार्गाने वळवण्यात येणार आहे.

टप्पा ४ – २६ मार्च ते ३१ मार्चदरम्यान सोनारपाडा पिलर क्रमांक १४६ येथे रात्रीच्या वेळेत प्रवेशबंदी लागू राहणार आहे. या काळात वाहनचालकांना सर्विस रोडचा वापर करून डी. एन. एस. चौकमार्गे पुढे जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Traffic restrictions on kalyan shil road due to mumbai metro line 12 work check dates and diversion routes thane news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 01:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमृता खानविलकरचा नवा प्रवास; महिला दिनानिमित्त ‘अमूल्य’ साडी ब्रँडची सुरुवात, चाहत्यांना दिले सरप्राईज
1

अमृता खानविलकरचा नवा प्रवास; महिला दिनानिमित्त ‘अमूल्य’ साडी ब्रँडची सुरुवात, चाहत्यांना दिले सरप्राईज

मध्यपूर्वेतील युद्धाचा मत्स्य व्यवसायावर परिणाम? कोकणातील कोळी बांधव चिंतेत
2

मध्यपूर्वेतील युद्धाचा मत्स्य व्यवसायावर परिणाम? कोकणातील कोळी बांधव चिंतेत

अखेर अपूर्वा आणि अंशुमनची बांधली रेशीमगाठ! वधू- वराचे लग्नाचे फोटो पाहून चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव
3

अखेर अपूर्वा आणि अंशुमनची बांधली रेशीमगाठ! वधू- वराचे लग्नाचे फोटो पाहून चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव

Ahilyanagar News: सेतुचालकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका! फसवणूक करून हडपली चक्क 21 एकर जमीन; नेवाशात गुन्हा दाखल
4

Ahilyanagar News: सेतुचालकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका! फसवणूक करून हडपली चक्क 21 एकर जमीन; नेवाशात गुन्हा दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बँकिंग क्षेत्रात भरती अन् बेरोजगारीला करा हद्दपार! आताच करा अर्ज, ‘हे’ आहेत निकष

बँकिंग क्षेत्रात भरती अन् बेरोजगारीला करा हद्दपार! आताच करा अर्ज, ‘हे’ आहेत निकष

Mar 08, 2026 | 03:09 PM
Nashik News : हुल्लडबाजांची खैर नाही; चोख पोलिस बंदोबस्ताचे नियोजन

Nashik News : हुल्लडबाजांची खैर नाही; चोख पोलिस बंदोबस्ताचे नियोजन

Mar 08, 2026 | 03:02 PM
छत्रपती संभाजीनगरसाठी दिलासादायक बातमी! १९ मार्चपासून नवीन योजनेतून पाणी उपसा सुरू होणार; खंडपीठात कंत्राटदाराची ग्वाही

छत्रपती संभाजीनगरसाठी दिलासादायक बातमी! १९ मार्चपासून नवीन योजनेतून पाणी उपसा सुरू होणार; खंडपीठात कंत्राटदाराची ग्वाही

Mar 08, 2026 | 03:00 PM
India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”

India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”

Mar 08, 2026 | 02:59 PM
रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

Mar 08, 2026 | 02:52 PM
Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Oil Imports : ‘परवानगीची गरज नाही’ ; रशियन तेल खरेदीवरून भारतानं अमेरिकेला दिलं स्पष्ट उत्तर

Oil Imports : ‘परवानगीची गरज नाही’ ; रशियन तेल खरेदीवरून भारतानं अमेरिकेला दिलं स्पष्ट उत्तर

Mar 08, 2026 | 02:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM