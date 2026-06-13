Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Monsoon Continues Waiting In Maharashtra And Imd Gave Orange Alert In Heavy Rain Weather Updates

Maharashtra Rain Alert: जूनमध्येही उन्हाचा चटका! पावसाच्या आगमनाकडे सर्वांचे लक्ष, ‘या’ ठिकाणी…

Updated On: Jun 13, 2026 | 07:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे शहर आणि परिसरात शनिवारी (ता. १३) कमाल तापमान ३६ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २५.५ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. दिवसभर आकाश मुख्यतः निरभ्र राहिले.

Maharashtra Rain Alert: जूनमध्येही उन्हाचा चटका! पावसाच्या आगमनाकडे सर्वांचे लक्ष, ‘या’ ठिकाणी…

राज्यात मान्सूनची प्रतीक्षा कायम (फोटो- ai gemini)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

महाराष्ट्रात मान्सूनची प्रतीक्षा कायम
राज्यात उष्णतेचा तडाखा
काही भागांत पाऊस व वादळी वाऱ्याचा इशारा

पुणे/सुनयना सोनवणे: जून महिना सुरू होऊन दोन आठवडे उलटत आले तरी राज्यात मान्सूनची जोरदार सुरुवात अद्याप झालेली नाही. राज्यातील काही ठिकाणी तुरळक पावसाच्या सरी कोसळत असल्या तरी बहुतांश भागात उन्हाचा तडाखा कायम असून तापमानात विशेष घट झालेली नाही. हवामानशास्त्र विभागाने रविवारी (ता. १४) राज्यातील काही भागांत पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे.

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता.१३) नैऋत्य मान्सूनची उत्तर सीमा १८ अंश उत्तर अक्षांश व ६० अंश पूर्व रेखांशापासून हरनाई, सोलापूर, हैदराबाद, भद्राद्री कोठागुडेम, कर्लिगपट्टणम, पारादीप, बारीपाडा, पुरुलिया, धनबाद आणि मुझफ्फरपूरमार्गे पुढे सरकत आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशच्या उर्वरित भागांमध्ये, ओडिशाच्या आणखी काही भागांत तसेच दक्षिण छत्तीसगडमध्ये मान्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी परिस्थिती अनुकूल असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Raigad News: पावसाळ्यापूर्वी आरोग्य विभाग अलर्ट; मलेरिया, डेंग्यू रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना

दरम्यान, राज्यातील काही भागांत उष्णतेचा प्रभाव कायम राहणार आहे. अमरावती, बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत काही ठिकाणी उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून यवतमाळमध्ये मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्याचा अंदाज असल्याने तेथे ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, वर्धा, अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेच्या शक्यतेमुळे यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. पालघर, ठाणे आणि रायगडमध्ये उष्ण व दमट वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय रायगड, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना येथे दुपारनंतर किंवा संध्याकाळी मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. सोलापूर, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. तसेच भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांत ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने या जिल्ह्यांनाही यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

Maharashtra Rain Alert: आता ये रे बाबा! राज्यात पावसाची प्रतीक्षा कायम; मान्सूनची स्थिती काय?

पुण्यात तापमान कायम 
पुणे शहर आणि परिसरात शनिवारी (ता. १३) कमाल तापमान ३६ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २५.५ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. दिवसभर आकाश मुख्यतः निरभ्र राहिले, तर संध्याकाळी काही प्रमाणात ढगाळ वातावरण दिसून आले. रविवारी (ता.१४) कमाल तापमानात विशेष बदल अपेक्षित नसून ते ३६ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. किमान तापमानात किंचित घट होऊन ते २५ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदवले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारनंतर अंशतः ढगाळ हवामान राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे.

Web Title: Monsoon continues waiting in maharashtra and imd gave orange alert in heavy rain weather updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 07:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: नाले स्वच्छतेसाठी १५ कोटी रुपये! प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी; यंत्र देखभालीसाठी कंत्राट का?
1

Mumbai News: नाले स्वच्छतेसाठी १५ कोटी रुपये! प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी; यंत्र देखभालीसाठी कंत्राट का?

Weather Update : मान्सूनचा वेग मंदावला; पुढील 48 तासांत मान्सूनची प्रगती न झाल्यास…
2

Weather Update : मान्सूनचा वेग मंदावला; पुढील 48 तासांत मान्सूनची प्रगती न झाल्यास…

Weather Update : देशातील 25 राज्यांत 18 जूनपर्यंत मेघगर्जनेसह पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता; एल निनोचा प्रभाव दिसणार
3

Weather Update : देशातील 25 राज्यांत 18 जूनपर्यंत मेघगर्जनेसह पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता; एल निनोचा प्रभाव दिसणार

दौंड तालुक्याच्या पूर्व भागात पावसाची दमदार हजेरी; बळीराजा सुखावला, शेती कामांना वेग
4

दौंड तालुक्याच्या पूर्व भागात पावसाची दमदार हजेरी; बळीराजा सुखावला, शेती कामांना वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Moong Dal Idli: नाश्त्यासाठी परफेक्ट पर्याय! बनवा मूग डाळीची इडली; नोट करा हेल्दी अन् टेस्टी रेसिपी

Moong Dal Idli: नाश्त्यासाठी परफेक्ट पर्याय! बनवा मूग डाळीची इडली; नोट करा हेल्दी अन् टेस्टी रेसिपी

Jun 13, 2026 | 08:46 PM
सापासारखी दिसणारी ‘ही’ रेषा तुमच्या हातावर आहे का? नशिबाचे भोग पालटणार? मग काय सांगते हस्तरेखा शास्त्र?

सापासारखी दिसणारी ‘ही’ रेषा तुमच्या हातावर आहे का? नशिबाचे भोग पालटणार? मग काय सांगते हस्तरेखा शास्त्र?

Jun 13, 2026 | 08:27 PM
Sleeping Tips: रात्री झोप येत नाही? फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, मिळेल गाढ अन् शांत झोप

Sleeping Tips: रात्री झोप येत नाही? फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, मिळेल गाढ अन् शांत झोप

Jun 13, 2026 | 08:25 PM
IND vs AFG: कोण आहे Gurnoor Brar? अफगामिस्तानविरूद्ध पदार्पणात पहिल्याच ओव्हरमध्ये घेतली विकेट, भारतासमोर 195 धावांंचं आव्हान

IND vs AFG: कोण आहे Gurnoor Brar? अफगामिस्तानविरूद्ध पदार्पणात पहिल्याच ओव्हरमध्ये घेतली विकेट, भारतासमोर 195 धावांंचं आव्हान

Jun 13, 2026 | 08:23 PM
IND W vs PAK W: फायनलआधीचा ‘महामुकाबला’! भारत अन् पाकिस्तान भिडणार, वर्ल्डकपचा इतिहास काय सांगतो?

IND W vs PAK W: फायनलआधीचा ‘महामुकाबला’! भारत अन् पाकिस्तान भिडणार, वर्ल्डकपचा इतिहास काय सांगतो?

Jun 13, 2026 | 08:17 PM
मानेवरील काळेपणाने त्रासलात? आजच या 5 घरगुती ट्रिक्सची मदत घ्या, वर्षांनुवर्षांची टॅनिंग होईल दूर

मानेवरील काळेपणाने त्रासलात? आजच या 5 घरगुती ट्रिक्सची मदत घ्या, वर्षांनुवर्षांची टॅनिंग होईल दूर

Jun 13, 2026 | 08:15 PM
Anil Kapoor New Show : अनिल कपूर होस्ट करणार नवा शो ‘इंडिया के टॉप 1%’; लवकरच स्टार प्लसवर

Anil Kapoor New Show : अनिल कपूर होस्ट करणार नवा शो ‘इंडिया के टॉप 1%’; लवकरच स्टार प्लसवर

Jun 13, 2026 | 08:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा