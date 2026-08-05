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Pune Rain Alert: पुण्यनगरीत पावसाचा जोर ओसरला; मात्र धोका कायम, घाटमाथ्यावर पुढील दोन दिवस…

Updated On: Aug 05, 2026 | 08:37 PM IST
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सारांश

पश्चिमेकडील वाऱ्यांचा वेग कमी झाल्याने राज्यातील पावसाची तीव्रता घटत आहे. त्यामुळे पुणे शहरात पुढील काही दिवस अंशतः ढगाळ वातावरणासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस राहण्याची शक्यता आहे.

Pune Rain Alert: पुण्यनगरीत पावसाचा जोर ओसरला; मात्र धोका कायम, घाटमाथ्यावर पुढील दोन दिवस…

घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर वाढणार (फोटो- ai gemini)

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विस्तार
  • पुणे शहरात पावसाचा जोर ओसरणार
  • घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा इशारा कायम
  • खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणे संपूर्ण क्षमतेने भरली
पुणे: पुणे शहरातील पावसाचा जोर आता कमी होण्याची शक्यता असली तरी जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर पुढील दोन दिवस जोरदार पावसाचा इशारा कायम आहे. भारतीय हवामान विभागाने गुरुवार (ता. ६) पुणे जिल्ह्यातील घाट विभागासाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’, तर शुक्रवार (ता. ७) ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुणे शहर व परिसरात पुढील दोन दिवस सर्वसाधारणपणे ढगाळ वातावरण राहून हलक्या ते अत्यंत हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मात्र, घाट परिसरात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस पडू शकतो. गेल्या कही दिवसांपासून पुणे शहरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणे संपूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. त्यामुळे पुणेकरांचा पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. पाणीकपात देखील मागे घेण्यात आली आहे. खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.  शहरात पावसाचा जोर कमी असला तरी धरणसाखळी परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू आहे. त्यामुळे विसर्ग केला जात आहे. पाण्याची आवक क्षमता पाहून विसर्ग कमी जास्त केला जाऊ शकतो.

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पश्चिमेकडील वाऱ्यांचा वेग कमी झाल्याने राज्यातील पावसाची तीव्रता घटत आहे. त्यामुळे पुणे शहरात पुढील काही दिवस अंशतः ढगाळ वातावरणासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस राहण्याची शक्यता आहे. खरीप पिकांतील आंतरमशागतीसाठी हा कालावधी अनुकूल ठरू शकतो. पुढील दोन दिवस राज्यातील जोरदार पावसाचा प्रभाव प्रामुख्याने पश्चिम घाट आणि कोकणातील काही भागांपुरता मर्यादित राहण्याचा अंदाज आहे.

बुधवारी (ता.५) पुण्यात २७ अंश सेल्सिअस कमाल, तर २२.४ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. गुरुवारी कमाल तापमानात किंचित वाढ होऊन ते २८ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. शहरात दिवसभर सर्वसाधारणपणे ढगाळ वातावरण राहून अत्यंत हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.

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ठिकाण  – पाऊस (मिमी)

कुर्वंडे –  १६.०
भोर –  ८.०
एनडीए – ५.०
पाषाण –  ४.२
चिंचवड – २.५
तळेगाव – २.५
शिवाजीनगर – २.२
गिरीवन – २.०
कोरेगाव पार्क –  २.०
निमगिरी –  १.५
दुदुळगाव – १.५
हडपसर –  १.५
दापोडी – १.०
माळीण – १.०

Web Title: Imd yellow alert to pune and orange alert to ghatmatha heavy rainfall weather update

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Published On: Aug 05, 2026 | 08:37 PM

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