Raigad News: पावसाळ्यापूर्वी आरोग्य विभाग अलर्ट; मलेरिया, डेंग्यू रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना

Raigad News: पाऊस लांबल्याने भाज्या महागल्या! पनवेल कृषी उत्पन्न बाजारात भाज्यांची आवक घटली
जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधसाठा, तपासणी साहित्य व उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच संशयित रुग्णांचे त्वरित निदान व उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष देण्यात आले असून नियमित पाणी नमुना तपासणी, क्लोरीनेशन आणि जलस्रोतांची स्वच्छता केली जात आहे. पूरस्थिती किंवा अतिवृष्टीच्या काळात तातडीने आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष वैद्यकीय पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. गंभीर आजारी, दिव्यांग व्यक्ती आणि दुर्धर मुले यांचीही यादी अद्ययावत करून त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची मदत घेतली जाणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्ष तथा आरोग्य सभापती मधुकर पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुपाली सातपुते, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निशिकांत पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्राची नेहुलकर यांनी नागरिकांना ताप, अंगदुखी, उलट्या, जुलाब किंवा इतर संशयास्पद लक्षणे आढळल्यास त्वरित जवळच्या शासकीय आरोग्य संस्थेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
पूरबाधित गावांमध्ये प्रसुतीची तारीख जवळ आलेल्या गर्भवती मातांना ८ दिवस आधीच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करून घेतले जाईल, तसेच त्यांची राहण्याची व जेवणाची मोफत सोय केली जाणार आहे. परिसर स्वच्छ ठेवणे, साचलेले पाणी टाळणे, उकळून पाणी पिणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
Satara News : शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय? सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल
पावसाळ्यात डासांची उत्पती रोखण्यासाठी गावपातळीवर स्वच्छता मोहीम, साचलेल्या पाण्यावे निर्मूलन, घरभेटी व जनजागृती करण्यात येत आहे. आशा स्वयंसेविका, आरोग्य सेविका व बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी यांच्या माध्यमातून नागरिकांना रोगप्रतिबंधक उपायांची माहिती दिली जात आहे.