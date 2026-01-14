Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Kusegaon Gram Panchayat: कुसेगाव ग्रामपंचायत बरखास्त: सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई

सरकारी निधीचा गैरवापर करत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन केले नसल्याचा ठपका ठेवून सन २०२१ ते २०२६ पर्यंतच्या तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच व ७ सदस्यांना पदावरून हटविण्यात आल्याचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुल

Updated On: Jan 14, 2026 | 10:34 AM
Kusegaon Gram Panchayat, Daund Taluka, Patas Pune

कुसेगाव ग्रामपंचायत बरखास्त: सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई

  • सरपंच, उपसरपंच आणि सर्व सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई
  • ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासकीय यंत्रणा पाहणार
  • वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन न करणे, प्रशासनाच्या आदेशांचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई
Kusegaon Gram Panchayat: दौंड तालुक्यातील कुसेगाव ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि सर्व सदस्यांवर निलंबित करण्याची कारवाई पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केली आहे. या कारवाईमुळे दौंड तालुक्यातील राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. कुसेगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालय व बाजार व्यावसायिक गाळे इमारत बांधकाम करताना कोणत्याही शासकीय नियमांचे पालन केले नाही. सरकारी निधीचा गैरवापर करत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन केले नसल्याचा ठपका ठेवून सन २०२१ ते २०२६ पर्यंतच्या तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच व ७ सदस्यांना पदावरून हटविण्यात आल्याचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत.

विद्यमान सरपंच वैशाली शितोळे, उपसरपंच दीपक रुपनवर यांचे ही निलंबन झाले आहे. ग्रामपंचायतीतील नियमबाह्य निर्णय व प्रशासकीय दुर्लक्ष, अनियमित कारभाराबाबत ग्रामस्थ मनोज वसंत फडतरे यानी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची सविस्तर चौकशी केल्यानंतर पुणे विभागाचे आयुक्त डॉ. चंद्रकात पुलकुंडवार यांनी ही संपूर्ण ग्रामपंचायत बॉडीच बरखास्त करण्याचे लेखी आदेश दिले.

ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासकीय यंत्रणा पाहणार

आयुक्तांच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतीतील तत्कालीन सरपंच छाया मोहन शितोळे, उपसरपंच डॉ. अमोल गणेश शितोळे, सदस्य अनिता नाना चव्हाण, किरण मनोहर गायकवाड, विनोद माणिकराव शितोळे, सुप्रिया संतोष भोसले, वैशाली रमेश शितोळे, शर्मिला मनेष शितोळे व दीपक नामदेव रुपनवर यांना पदावरून निलंबित केले. याबाबत पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आदेशाची प्रत पाठवली आहे. त्यामुळे कुसेगाव ग्रामपंचायतचा प्रशासकीय यंत्रणा कारभार पाहणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, ग्रामपंचायत प्रशासनाने सन २०२१-२२ या वर्षात ग्रामपंचायत कार्यालय व बाजार गाळे अष्टविनायक रस्त्यालगत बांधकाम करताना आवश्यक ना-हरकत दाखला न घेता बेकायदेशीर अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला गेला. ग्रामपंचायत कार्यालय सुस्थितीत असताना ते पाडून नव्या ग्राम सचिवालय इमारतीसाठी शासनाचे एकूण २५ लाख रुपये अनुदान नियमबाह्य पद्धतीने खर्च केल्याचा आरोप केला गेला आहे.

नियमांचे पालन केले नाही

ग्रामपंचायतीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन न करणे, प्रशासनाच्या आदेशांचा अवमान करणे, तसेच सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचे निष्पन्न झाले होते. याबाबत या प्राथमिक चौकशीमध्ये दौंड पंचायत समिती मार्फत झालेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार, संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न झाले. याप्रकरणी जिल्हा परिषद पुणे यांनी शासनाकडे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ व ५३ अंतर्गत कारवाईसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. या सर्व प्रकारच्या चौकशीत ग्रामपंचायत कार्यालय व बाजार व्यावसायिक गाळे इमारत याचे बांधकाम करताना कोणत्याही नियमांचे पालन केले नाही. यामुळे कुसेगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच यांच्यासह सह नऊ सदस्य पदावरून हटवले आहे.

 

Published On: Jan 14, 2026 | 10:33 AM

