Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Gram Panchayat Elections: सिंधुदुर्गातील ७० ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज; ‘या’ तालुक्यात संख्या जास्त

मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या आदेशानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक २३ ग्रामपंचायती देवगड तालुक्यात आहेत.

Updated On: Feb 16, 2026 | 02:38 PM
Gram Panchayat Elections: सिंधुदुर्गातील ७० ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज; ‘या’ तालुक्यात संख्या जास्त

ग्रामपंचायत निवडणूक (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

देवगड तालुक्यातील सर्वाधिक ग्रामपंचायतींचा समोवश
लवकरच वाजणार निवडणुकीचा बिगुल
सिंधुदुर्गातील ७० ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज

सिंधुदुर्गनगरी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १० व ११ फेब्रुवारी रोजी मुदत संपलेल्या ७० ग्रामपंचायतींचर प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या आदेशानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक २३ ग्रामपंचायती देवगड तालुक्यात आहेत. लवकरच या मुदत संपणाऱ्या ७० गग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींपैकी सर्वाधिक 23 ग्रामपंचयाती देवगड तालुक्यात आहेत.

त्याखालोखाल वैभववाडी तालुक्यात १३, सावंतवाडी तालुक्यात ११. कुडाळ तालुक्यात ९. मालवण तालुक्यात ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. कणकवली तालुका व दोडामार्ग तालुक्यातील प्रत्येकी ३ तर वेंगुर्ला तालुक्यातील २ ग्रामपंचायतींचा यात समावेश आहे. नवीन ग्रामपंचायत निवडणुका होईपर्यंत संबंधित प्रशासकाकडून दैनंदिन कामकाज व प्रशासकीय जाणार आहे.

Dharashiv News: करजखेडा ग्रामपंचायत महाघोटाळा; ग्रामपंचायतीत तब्बल ७ कोटींचा भ्रष्टाचार उघड

देवगड तालुका: २३ ग्रामपंचायती- मुणगे, नाडण, मौड, धालवली, शिरगाव, वाडा, बोरी, पाळेकरवाडी, पाटथर, तळवडे, टेंबवली, कुणकेश्वर, इळये, मौडपार, पुरळ, कातवण, लिंगडाळ, मुटाट, मिठबाव, तांबळडेग, फोलें, रहाटेश्वर, गाडीताम्हाणे.
वैभववाडी: १३ ग्रामपंचायती- आचिणे, नाधवडे, एडगाव-वायंबोशी, सोनाळी, कुंभवडे, मांगवली, भुईबावडा, एनारी, वेंगसर, खांचाळे,
सांगुळवाडी, कोकिसरे.
सावंतवाडी ११ ग्रामपंचाती- इन्सुली, मळगाव, आरोंदा, तळवडे, कोलगाव, हिंगणे, चौकुळ, माळेवाड, आंबोली, दांडेली, आरोस.
कुडाळ : ९ ग्रामपंचायती- वसोली, गिरगाव कुसगाच
मालवण ६ ग्रामपंचायती- आडवली मालडी, कुणकवळे, गोळवण कुमामे, खरारे पेंडूर, चिंदर, मसदे चुनवरे

Zilla Parishad Fund 2026: जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायती होणार मालामाल; १६व्या वित्त आयोगाकडून २६,२५४ कोटींचा निधी मंजूर

कणकवली ३ ग्रामपंचायती- भिरवंडे, गांधीनगर, तोंडवली बाडोस, आकेरी, गोठोस, पोखरण कुसवे, माड्याचीवाडी, गोवेरी, कुपवडे.
मालवण ६ ग्रामपंचायती: आडवली मालडी, कुणकवळे, मोळवण कुमामे, खरारे पेंडूर, चिंदर, मसदे चुनवरे
दोडामार्ग ३ ग्रामपंचायती- कुडासे, तेरवणमेढे, आयनोडे – हेवाळे

जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायती होणार मालामाल

महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने १६व्या वित्त आयोगाने दिलेली शिफारस अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींसाठी तब्बल २६, २५४ कोटी रुपयांचा निधी पुढील पाच वर्षात उपलब्ध होणार आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या या निधीमुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधा, मूलभूत सेवा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक क्षमता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Administrator rule over 70 gram panchayats in sindhudurg

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident News: कणकवलीमध्ये भीषण अपघात; वाहनाचा ताबा सुटला अन्न…; 4 जखमी
1

Accident News: कणकवलीमध्ये भीषण अपघात; वाहनाचा ताबा सुटला अन्न…; 4 जखमी

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे
2

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Maharashtra Politics: “उबाठामध्ये आणि मविआमध्ये…”; सिंधदुर्गमधील विजायवर नितेश राणेंचा टोला
3

Maharashtra Politics: “उबाठामध्ये आणि मविआमध्ये…”; सिंधदुर्गमधील विजायवर नितेश राणेंचा टोला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK : संघातून काढू टाका…सामना गमावल्यानंतर Shahid Afridi संतापला! टीममधून काढून टाकण्याची केली मागणी

IND vs PAK : संघातून काढू टाका…सामना गमावल्यानंतर Shahid Afridi संतापला! टीममधून काढून टाकण्याची केली मागणी

Feb 16, 2026 | 03:39 PM
पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसची जोरदार तयारी; ‘या’ तारखेला बोलावली पदाधिकारी अन् जिल्हाध्यक्षांची बैठक

पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसची जोरदार तयारी; ‘या’ तारखेला बोलावली पदाधिकारी अन् जिल्हाध्यक्षांची बैठक

Feb 16, 2026 | 03:38 PM
Goa Mining Scam: चिनी कंपनीची फसवणूक: ‘ईडी’ची मोठी कारवाई; सिंधुदुर्गातील भूखंडांसह मुंबईतील फ्लॅट जप्त

Goa Mining Scam: चिनी कंपनीची फसवणूक: ‘ईडी’ची मोठी कारवाई; सिंधुदुर्गातील भूखंडांसह मुंबईतील फ्लॅट जप्त

Feb 16, 2026 | 03:36 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM
Summer in February: अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार! फेब्रुवारीतच गरमा गरम चटके; यंदा उन्हाळा तापणार

Summer in February: अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार! फेब्रुवारीतच गरमा गरम चटके; यंदा उन्हाळा तापणार

Feb 16, 2026 | 03:18 PM
बँकिंगमध्ये करिअरची सुवर्णसंधी! RBI ६५० पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या सविस्तर…

बँकिंगमध्ये करिअरची सुवर्णसंधी! RBI ६५० पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या सविस्तर…

Feb 16, 2026 | 03:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM